Pisco inicia el 2026 con la quema de un muñeco gigante de Keiko Fujimori, quien va por su cuarta postulación presidencial

En la provincia de Pisco, vecinos se organizan para levantar un muñeco de más de 10 metros de altura representando a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Fuente: X / mirecarhuas

La ciudad de Pisco vivió una de las escenas más comentadas del Año Nuevo 2026 con la quema de un muñeco gigante de Keiko Fujimori. El evento, que se desarrolló en el sector de Leticia, reunió a decenas de vecinos y visitantes que presenciaron cómo la figura, de más de 10 metros de altura, era consumida por el fuego justo a la medianoche. El acto, cargado de simbolismo político, se viralizó en redes sociales y reavivó el debate sobre las manifestaciones populares de crítica social en el país.

La estructura se convirtió rápidamente en el centro de atención de la jornada, atrayendo a familias y curiosos desde tempranas horas. La quema, parte de una tradición local para cerrar ciclos y exorcizar tensiones acumuladas, adquirió este año un tono especialmente provocador por su clara referencia a la lideresa de Fuerza Popular, en un momento en que la campaña electoral hacia las elecciones generales de 2026 ya está en marcha.

Habitantes de Leticia encendieron el muñeco gigante como parte de una tradición que mezcla sátira. Foto: Composición Infobae Perú

El impacto no solo se sintió en las calles de Pisco, sino también en las plataformas digitales, donde videos y fotos de la figura ardiente circularon intensamente. La celebración, además de su carácter festivo, dejó entrever una catarsis colectiva y un mensaje de descontento frente a los protagonistas de la política nacional.

Pisco quema a Keiko Fujimori

En el corazón de Leticia, Pisco, la noche del 31 de diciembre de 2025, el fuego marcó el inicio de un nuevo año con la quema de un muñeco de más de 10 metros que representaba a Keiko Fujimori. La escena, repetida en distintas localidades del país con personajes públicos, cobró especial notoriedad esta vez por la magnitud de la figura y el contexto electoral.

Así se vivió la llegada del Año Nuevo con la tradicional quema de un muñeco, en esta ocasión representando a la política Keiko Fujimori. La noche se ilumina con el fuego y los fuegos artificiales. Fuente: X / @mirecarhuas

La gigantesca estructura, instalada en plena vía pública, requirió una grúa para su montaje y se convirtió en uno de los puntos más concurridos de la jornada. Decenas de ciudadanos se acercaron para tomarse fotografías, intercambiar opiniones y participar en un ritual que combina tradición, crítica y esperanza de cambio.

La municipalidad local recordó la importancia de cumplir con las medidas de seguridad durante la quema para evitar incidentes. Mientras las llamas envolvían la figura, el evento dejó un mensaje simbólico: la necesidad de dejar atrás lo viejo y recibir el año con expectativas renovadas.

El significado del muñeco de Keiko Fujimori

El muñeco, vestido con ropa naranja y una prominente letra “K” en el pecho, evocaba sin ambigüedades la imagen de Keiko Fujimori. Los artesanos cuidaron cada detalle, desde el cabello negro y liso hasta el vestuario inspirado en los colores de su partido. Uno de los elementos más comentados fue la enorme cola de rata, de más de 8 metros, que reforzaba el carácter satírico de la obra.

La monumental figura, elaborada por artesanos de la zona y ubicada en plena vía pública, atrajo la atención de vecinos y visitantes por su elaborada representación de Keiko Fujimori y los detalles satíricos que aludían al contexto político actual. Foto: Composición Infobae Perú

La elección de símbolos y colores no pasó desapercibida para los asistentes ni en la conversación digital. La figura no solo destacaba por su tamaño —una de las más grandes vistas en la región de Ica para estas festividades—, sino también por su carga crítica. Las interpretaciones, compartidas tanto en el lugar como en redes sociales, coincidían en que el muñeco era una clara expresión de descontento hacia la clase política, representando el deseo de “quemar” viejos problemas y abrir paso a nuevas oportunidades.

Para los organizadores y muchos vecinos, la quema del muñeco se consolidó como una forma de expresión popular que mezcla humor, creatividad y un mensaje directo a quienes ocupan espacios de poder.

Keiko Fujimori, entre comicios y polémicas

Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, vuelve a ser protagonista en el escenario político peruano tras lograr la admisión de su plancha presidencial para las elecciones de 2026. Es la cuarta vez que postula a la Presidencia de la República, acompañada por Luis Galarreta y Miguel Torres en las vicepresidencias. El Jurado Electoral Especial de Lima Centro I validó que la fórmula cumple con los requisitos legales, abriendo el periodo de tachas para posibles objeciones ciudadanas.

El panorama electoral se presenta fragmentado. Según la última encuesta de Ipsos, publicada el 22 de diciembre de 2025, ningún candidato supera el 10% de intención de voto. Rafael López Aliaga lidera con 10%, seguido de cerca por Keiko Fujimori, que mantiene un 7%. El alto porcentaje de voto en blanco o viciado, sumado a la indecisión de casi la mitad de los electores, refuerza la incertidumbre de la contienda.

Keiko Fujimori, líder del partido político Fuerza Popular, asiste a una rueda de prensa después de que un juez desestimara el caso "Cocteles" contra Fujimori, en Lima, Perú, 20 de octubre de 2025. REUTERS/Angela Ponce

En paralelo, Fujimori enfrenta la sombra de investigaciones judiciales. El fiscal José Domingo Pérez solicitó al juez Wilson Verástegui que no acate el fallo del Tribunal Constitucional que anuló el caso Cócteles, argumentando graves vicios en la sentencia. La defensa de Fujimori, encabezada por Giuliana Loza, sostiene que la resolución del TC es definitiva y que no existe caso penal pendiente. Estas tensiones legales se suman a una carrera política marcada por la polémica, la persistente división social y el debate sobre el legado del fujimorismo.

Quema de muñeco de Dina Boluarte en 2024

La quema de figuras políticas en Pisco no es un fenómeno aislado. En la víspera del Año Nuevo 2024, la protagonista fue Dina Boluarte, entonces presidenta de la República, cuyo muñeco de 7 metros fue consumido por las llamas en el distrito de Leticia. El acto, acompañado de aplausos y fuegos artificiales, reflejó el malestar ciudadano ante la baja aprobación de la mandataria, que apenas alcanzaba el 3% en las encuestas.

Queman muñeco de 7 metros de Dina Boluarte en Ica - El Informativo

El muñeco de Boluarte, confeccionado durante más de 40 días por un grupo de artesanos locales, incluía detalles que aludían a polémicas recientes, como un reloj Rolex de gran tamaño y billetes de 10 soles, en referencia a declaraciones que generaron controversia nacional. La figura, vestida con un traje rosado, se convirtió en el epicentro de la celebración y atrajo la atención de medios y visitantes, viralizándose en redes sociales.

La tradición de quemar muñecos en Año Nuevo, interrumpida durante años tras el terremoto que golpeó la zona, fue recuperada por los jóvenes del barrio como una forma de canalizar el descontento y enviar un mensaje simbólico a la clase política. Así, Pisco se reafirma como escenario de manifestaciones donde la crítica, la creatividad ciudadana y la esperanza de cambio se expresan con fuego y arte efímero, confirmando que el ritual de despedir el año también puede ser un barómetro del clima social y político del país.