Perú

Keiko Fujimori oficializa su cuarta candidatura en Trujillo: admite “errores” y promete erradicar la “maldita violencia”

La lideresa de Fuerza Popular inició su campaña presidencial para 2026 con un acto en La Libertad, donde rindió homenaje a su padre y prometió combatir la ola criminal con “mano dura”

Por Luis Paucar

Guardar
Fuente: Canal N

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, oficializó este jueves su cuarta candidatura presidencial rumbo a las elecciones generales de 2026 con un mitin en la ciudad de Trujillo (La Libertad), la tercera ciudad en importancia del país.

Durante el acto, la política afirmó que “esta campaña es distinta” y abrió el evento con un homenaje a su padre, el exdictador Alberto Fujimori (1990-2000), a quien reivindicó sin hacer referencias a su condena por delitos de lesa humanidad.

“En los últimos años, el miedo y la violencia nos quieren quitar estos sueños. Estos episodios ya los hemos vivido antes, cuando el terrorismo azotaba y campeaba por las calles”, dijo al indicar que su padre impulsó políticas económicas que permitieron “superar la hiperinflación” que heredó del primer gobierno de Alán García (1985-1990).

Los simpatizantes del exautócrata, fallecido en 2024, reconocen su papel en la derrota de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), así como en el control de la hiperinflación. No obstante, durante su gobierno se produjeron violaciones a los derechos humanos y se consolidó una red de corrupción considerada la más grande en la historia del país, bajo el liderazgo de su asesor Vladimiro Montesinos, actualmente encarcelado.

La candidata reivindicó la figura
La candidata reivindicó la figura de su padre por la derrota de los grupos armados y el control de la hiperinflación, aunque omitió referencias a su condena por delitos de lesa humanidad

“Hubo errores, sin duda, pero si ponemos en una balanza histórica, podemos reconocer las bases del Perú moderno que hoy vivimos (...) Luego vinieron gobiernos de frivolidad, exceso de alcohol, corrupción, incapacidad, cargados de odio, con ánimo de venganza, que borraron los nombres en las placas, pero no pudieron borrar ese sentimiento”, dijo la lideresa.

Seguidamente, descartó postular al Senado y afirmó que solo busca la presidencia. “No quiero premios consuelo (...) Les quiero decir que no tengan miedo, queremos seguir soñando. Creo que tenemos la capacidad de enfrentar esa violencia”, señaló.

“Ese terrorismo urbano no se enfrenta con discurso, con palabras bonitas, ni actuando desde el escritorio. A esa maldita violencia hay que enfrentarla en las calles, hay que salir con las tropas, con las fuerzas armadas, inteligencia. Tenemos las agallas y pantalones bien puestos”, acotó.

Al mitin acudieron Luis Galarreta, aspirante a la primera vicepresidencia, y Miguel Torres, designado para la segunda fórmula. “No nos equivoquemos como en las últimas décadas. Tenemos que pensar con mucha prudencia cuál de los equipos tiene la mejor capacidad. Y Fuerza Popular es un partido sólido, grande, fuerte, firme. Nosotros no vamos a improvisar”, concluyó.

Keiko Fujimori descartó aspirar al
Keiko Fujimori descartó aspirar al Senado y subrayó que solo tiene interés en la presidencia

Fujimori ha perdido tres veces en elecciones presidenciales. En 2011, fue derrotada en segunda vuelta por Ollanta Humala. En 2016, perdió frente a Pedro Pablo Kuczynski, también en balotaje. En 2021, se enfrentó a Pedro Castillo y tampoco logró la victoria.

“El TC me absolvió”

La lideresa de Fuerza Popular señaló en otro momento de su intervención que el Tribunal Constitucional (TC) la “absolvió”, en alusión a una reciente resolución que ordenó anular la acusación fiscal en su contra y la de su partido.

El fallo determinó que el proceso por la supuesta financiación irregular de las campañas electorales de 2011 y 2016 “carece de sustento jurídico. Sin embargo, precisó que ”no se está declarando la inocencia o culpabilidad de la beneficiaria, sino constatando la inviabilidad de continuar con una imputación carente de base legal y claramente contraria a lo dispuesto en la Constitución".

El llamado ‘caso cócteles’ se abrió contra Fujimori y otros dirigentes del partido Fuerza Popular por la presunta financiación irregular de sus campañas electoral de 2011 y 2016 con dinero de empresas privadas, que la agrupación política explicó como procedente de una serie de ‘cócteles’ en los que participaron simpatizantes.

Entre los supuestos aportantes irregulares a las campañas de Fujimori estuvieron la empresa brasileña Odebrecht y varios conglomerados económicos peruanos, lo que llevó a la Fiscalía a considerar que se había conformado una “organización criminal”, por lo que también se debía ordenar la disolución de la agrupación política.

Temas Relacionados

Keiko Fujimoriperu-politicaFuerza Popular

Más Noticias

Ale Fuller y Andrés Vílchez protagonizan la miniserie ‘Mi Golden Moment’ grabada íntegramente con celular

Los actores se reencuentran en un proyecto audiovisual que combina romance, tecnología y narrativa digital.

Ale Fuller y Andrés Vílchez

Senamhi: ¿Hasta cuándo los distritos de Lima y Callao continuarán con el cielo nublado?

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología anticipa que la capital y el puerto continuarán con mañanas frías, producto del anticiclón del Pacífico Sur, aunque no descartan presencia de sol al mediodía

Senamhi: ¿Hasta cuándo los distritos

Bebé abandonado en una caja de cartón deja el Hospital Regional de Lambayeque: ¿qué pasará con el infante?

El menor fue entregado temporalmente a una familia acogedora, mientras las autoridades continúan las diligencias para determinar su identidad y ubicar a posibles familiares, según informó la Dirección Regional de Salud

Bebé abandonado en una caja

Christian Cueva amenaza a Pamela López ante negativas de ver a sus hijos: “Informaré al juzgado de su accionar, procederé legalmente”

El jugador de fútbol anunció que informará de supuestas trabas para ver a sus hijos, mientras su expareja defiende que cumple con lo pactado en el acuerdo de visitas

Christian Cueva amenaza a Pamela

Cenaida Uribe cuenta su estrategia para despedir extranjeras que no rinden en Alianza Lima: “Hay que tener suerte”

La dirigente blanquiazul explicó cómo evalúa y decide dar de baja a los refuerzos que no se adaptan al equipo, como sucedió recientemente con la portuguesa Aline Timm antes de iniciar la temporada

Cenaida Uribe cuenta su estrategia
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JNJ abre investigación a la

JNJ abre investigación a la jefa de la Reniec, Carmen Velarde, por exposición de datos en el padrón electoral

Keiko Fujimori candidata a la Presidencia por cuarta vez: estos son los aspirantes a la Vicepresidencia, Senado y Cámara de Diputados por Fuerza Popular

José Jerí señala que evita “tomar decisiones desde el escritorio” y que ha decidido “comerse el pleito” de la ola criminal

Rafael López Aliaga agrede a periodista que le recordó repudio en Ayacucho y asegura que “la gente está feliz” con su visita

Revés para Delia Espinoza: PJ admite a trámite apelación de la JNJ contra su reposición como fiscal de la Nación

ENTRETENIMIENTO

Pamela Franco se disfraza de

Pamela Franco se disfraza de policía y responde con ironía a Magaly Medina tras burlas sobre su relación con Christian Cueva: “¿de qué se ríen, payasos?”

Florcita Polo sorprende al anunciar su candidatura al Congreso y busca seguir el legado de Susy Díaz: “Voy como diputada”

Paul Michael sorprende al revelar si se disfrazará de Christian Cueva en Halloween: “Me vestiré de pelotero”

Corazón Serrano descarta contratar a Ale Seijas tras renunciar a ‘Son del Duke’: “Ya me tildaron de quitacantante”

Zumba acompañará a Shakira en “Camina con la loba” en el Estadio Nacional el próximo 18 de noviembre

DEPORTES

Cenaida Uribe cuenta su estrategia

Cenaida Uribe cuenta su estrategia para despedir extranjeras que no rinden en Alianza Lima: “Hay que tener suerte”

La advertencia de Germán Leguía tras el tricampeonato de Universitario: “Veo sufrir a Alianza Lima y Sporting Cristal en el 2026″

Hincha peruano cumple el sueño de su vida al asistir a juego del Arsenal y conmueve a reportera: “Es mi equipo desde niño”

Sporting Cristal pondrá a prueba su plantel 2026 en torneo internacional de pretemporada con equipos históricos de Sudamérica

A qué hora juega LDU Quito vs Palmeiras HOY: partido en Sao Paulo por semifinales vuelta de la Copa Libertadores 2025