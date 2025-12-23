Perú

JEE admite la cuarta candidatura presidencial de Keiko Fujimori y abre periodo de tachas en su contra

Lista de la lideresa de Fuerza Popular cumplió con los requisitos formales y ahora cualquier ciudadano podrá pedir su exclusión

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro I (JEE Lima Centro I) admitió a trámite la solicitud de inscripción de la plancha presidencial de Fuerza Popular, la misma que es liderada por su lideresa Keiko Fujimori. Esta es la cuarta ocasión en la que buscará llegar a la Presidencia de la República.

En una resolución, el JEE Lima Centro I concluye que la fórmula presidencial del fujimorismo cumple con todos los requisitos, estos son, por ejemplo, que se cumpla con la cuota de género y que ninguno de los candidatos esté inmerso en algún impedimento.

“Se advierte que la fórmula de candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República cumple con los requisitos legales exigidos por la LOE, LOP y el Reglamento, por lo que corresponde admitirla”, se lee.

La lista de Fujimori, Galarreta
La lista de Fujimori, Galarreta y Torres.

Asimismo, el tribunal dispone que se publique la resolución de admisión de la plancha presidencial y se abra el periodo de tachas.

“Ello con la finalidad de que cualquier ciudadano inscrito en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil y con sus derechos vigentes pueda formular tacha contra la fórmula de candidatos en su integridad, o contra uno o más de los candidatos que la integren”, precisan en el documento.

Acompañan a Keiko Fujimori, el excongresista y actual parlamentario andino Luis Galarreta y el asesor Miguel Torres en la primera y segunda vicepresidencia, respectivamente.

Segunda en intención de voto

La encuesta de Ipsos, publicada el 22 de diciembre de 2025, muestra un escenario electoral fragmentado para las elecciones presidenciales de abril de 2026, con ningún candidato superando el 10% de intención de voto. Rafael López Aliaga lidera con 10%, seguido por Keiko Fujimori con 7%, Mario Vizcarra con 5%, Carlos Álvarez con 4%, César Acuña con 3%, Alfonso López Chau con 3%, Yonhy Lescano con 2% y Rafael Belaunde con 2%.

En comparación con el mes anterior, López Aliaga subió de 9% a 10%, Fujimori se mantuvo estable en 7%, mientras que Vizcarra bajó de 7% a 5% y Álvarez de 5% a 4%. El 28% de los encuestados optaría por voto en blanco o viciado, y el 20% no precisa su preferencia, lo que suma un 48% de electores indecisos o sin opción definida.

Caso Cócteles

José Domingo Pérez solicitó al juez de investigación preparatoria nacional Wilson Verástegui que no acate el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que anuló el caso Cócteles contra Keiko Fujimori, al considerar que la sentencia está basada en hechos “falsos” y presenta “vicios graves”.

Fiscal afirma que sentencia incorpora datos falsos. Video: Justicia TV

En audiencia, Pérez calificó la resolución del TC como una “sentencia política y prevaricadora”, advirtiendo que “la presencia de datos falsos” podría implicar una futura responsabilidad por infracción a la Constitución en el siguiente periodo legislativo. El fiscal sostuvo que, aunque el TC alega que la imputación a Fujimori fue por la modalidad de “receptación patrimonial”, la acusación real de la Fiscalía fue por “actos de conversión”.

El Ministerio Público planteó que el juez Verástegui puede rechazar la aplicación de la sentencia si constata irregularidades severas. “Usted puede no aplicar esta sentencia estableciendo la presencia de vicios graves, premisas falsas, implica un vicio de gravedad”, afirmó el fiscal. Además, Pérez exigió al juez que “no sea mesa de partes del TC”, subrayando que su independencia jurisdiccional está protegida por el marco constitucional.

En caso de que el juez decida acatar lo ordenado por el TC y ejecutar la anulación del proceso, Pérez solicitó que la carpeta fiscal del caso Cócteles sea devuelta a la Fiscalía, señalando que, tras la nulidad de todas las actuaciones desde el inicio de la investigación preliminar, el Poder Judicial ha perdido competencia sobre el expediente. “Soy yo, el fiscal, quien debe tomar la decisión de si se archiva o no ese caso”, puntualizó.

La defensa de Keiko Fujimori, representada por Giuliana Loza, criticó la postura del fiscal Pérez y aseguró que la resolución del Tribunal Constitucional es definitiva: “Basta de seguir un caso donde no hay un caso penal”.

