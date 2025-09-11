Perú

Keiko Fujimori en las elecciones 2026: “Es la candidata natural”, asegura Martha Moyano

La representante de Fuerza Popular celebró que existan diversas opciones a escoger desde la derecha

La congresista de Fuerza Popular, Martha Moyano, reafirmó la intención del partido naranja de participar en las elecciones generales de 2026 con una candidata que, aunque aún no lo ha definido, considera “natural”. En declaraciones a Canal N, Moyano enfatizó que el fujimorismo estará presente en el próximo proceso electoral. “El fujimorismo va a estar”, expresó al medio, dejando abierta la posibilidad de una nueva candidatura de Keiko Fujimori.

Consultada sobre la postulación de Keiko Fujimori a la presidencia de la República, la parlamentaria insistió en que su lideresa sigue evaluando la decisión. “No estoy en condiciones para decir si es candidata o no, porque no lo ha definido, pero es la candidata natural. Para mí no hay otra en el partido que pueda ser la candidata”, afirmó Marta Moyano. Agregó que en Fuerza Popular esperan que Fujimori acepte liderar una vez más la lista presidencial, aunque la excongresista e hija del exmandatario Alberto Fujimori no ha dado una confirmación.

Moyano sostuvo que dentro de la agrupación fujimorista existe consenso sobre el liderazgo de Fujimori, quien fue candidata a la presidencia en las tres últimas elecciones y llegó en dos ocasiones a la segunda vuelta. “Queremos que sea Keiko, es la candidata natural”, subrayó la parlamentaria, quien resaltó que, tras años de protagonismo en la política nacional, ningún otro miembro del partido se perfila como opción alternativa para liderar la campaña en 2026.

La lideresa de Fuerza Popular se refirió a una posible cuarta postulación a la presidencia de la República. (Fuente: Telemadrid)

Respecto al panorama electoral, la congresista de Fuerza Popular consideró positivo que varias agrupaciones de derecha puedan participar de la contienda. “Es interesante que varios grupos de derecha podamos presentarnos a una campaña y confrontar ideas. O sea, no es necesario que todos los de derecha se junten, porque en algunos aspectos nos diferenciamos”, explicó Moyano. Para la parlamentaria, esto permitirá que la ciudadanía cuente con una mayor diversidad para elegir, ya que las propuestas de los distintos sectores de derecha muestran matices y enfoques distintos frente a los desafíos del país.

Fuerza Popular mantiene su expectativa ante la respuesta que tomará Fujimori en los próximos meses, mientras consolida su estrategia de cara al proceso electoral de 2026. La agrupación augura una contienda competitiva en la que el fujimorismo buscará conservar su influencia en la política peruana.

Jornada electoral

Las próximas elecciones generales en Perú están programadas para el domingo 12 de abril de 2026, según el cronograma oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Durante este proceso, la ciudadanía peruana acudirá a las urnas para elegir al presidente y dos vicepresidentes de la República, quienes asumirán el gobierno del país para el periodo 2026-2031.

Elecciones 2026: resultados electorales se conocerán desde las 5 p.m. con actualizaciones cada 5 minutos - TV Perú Noticias

En la misma jornada electoral, se renovará por completo el Congreso de la República, que cuenta con 130 escaños para los diputados que representarán las 26 regiones del país, así como la circunscripción de peruanos residentes en el extranjero. En estos comicios también se elegirán a 60 senadores. Este órgano legislativo tiene funciones de control político, fiscalización y elaboración de leyes.

Adicionalmente, en estas elecciones también se escogerán a los representantes peruanos ante el Parlamento Andino, entidad supranacional que busca la integración y cooperación entre los países miembros de la Comunidad Andina.

El proceso electoral se realizará a nivel nacional e internacional, permitiendo el sufragio de los ciudadanos peruanos que viven fuera del país. La organización y fiscalización de las elecciones estará a cargo de la ONPE, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), instituciones responsables de velar por la transparencia y legalidad del proceso.

