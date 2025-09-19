Perú

Gobierno viola la neutralidad y sale a defender a Fuerza Popular: “Fiscalía no puede buscar qué partidos competirán”

Ejecutivo lanza comunicado cuestionando implícitamente pedido de Delia Espinoza para que el partido de Keiko Fujimori sea declarado ilegal

Diego Casimiro Ore

Por Diego Casimiro Ore

Guardar
Dina Boluarte y Keiko Fujimori
Dina Boluarte y Keiko Fujimori

El Gobierno de la presidenta Dina Boluarte se olvida del deber de mantener la neutralidad electoral y salió en defensa de Fuerza Popular luego de que la Fiscalía de la Nación solicitó que sea declarado ilegal y se cancele su inscripción.

“La Fiscalía de la Nación no puede buscar convertirse en una institución por encima dela Constitución y las leyes, queriendo determinar, antidemocráticamente, qué partidos son los que deben participar en la próxima justa electoral”, manifestó el Ejecutivo a través de un comunicado en el que evitaron mencionar explícitamente a Fuerza Popular, pero sí al Ministerio Público.

El Gobierno va más allá y califica el requerimiento de Delia Espinoza como una solicitud ilegal: “Acciones alejadas de nuestro ordenamiento jurídico, tomadas por el Ministerio Público, no deben impedir a los peruanos el libre ejercicio de elegir a sus próximas autoridades. Son los ciudadanos quienes, mediante un voto libre en las urnas, decidirán a nuestros próximos representantes”.

Comunicado del Gobierno de Dina
Comunicado del Gobierno de Dina Boluarte.

Por otro lado, en el pronunciamiento, se recuerda que en los últimos 6 años el Perú ha tenido 6 presidentes, “situación que nos ha llevado a una crisis económica, política y social de la que estamos saliendo”.

“Somos testigos de que ese no es el camino que debemos seguir. Por el contrario, debemos continuar en la búsqueda de nuestro desarrollo, consolidando la economía y fortaleciendo la confianza del país para obtener mayores y mejores inversiones, siempre dentro del camino democrático”, se lee. Sin embargo, omiten mencionar que los cambios de mandatarios han sido, en su mayoría, promovidos por el fujimorismo.

Piden declarar ilegal a Fuerza Popular

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ha solicitado que Fuerza Popular, la agrupación de Keiko Fujimori, sea declarada ilegal y excluida del proceso electoral, bajo acusaciones de conducta antidemocrática.

La petición de Delia Espinoza ante el Poder Judicial se fundamenta en el artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas. Esta norma otorga a la Corte Suprema la facultad de cancelar la inscripción de un partido político cuando se determine que sus actividades contravienen los principios democráticos y se verifica alguna de las tres condiciones establecidas, relacionadas con la legitimación de atentados contra las personas o el apoyo a organizaciones terroristas. Según la legislación, tanto el fiscal de la Nación como el defensor del Pueblo pueden presentar este tipo de solicitudes.

Lideresa de Fuerza Popular rechazó
Lideresa de Fuerza Popular rechazó denuncia de la Fiscalía. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

En el caso de Fuerza Popular, la fiscal sostiene que la organización habría incurrido en “actividades contrarias a los principios democráticos, consistentes en la vulneración sistemática de las libertades y derechos fundamentales”. La demanda presentada por Espinoza será evaluada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, que deberá decidir si declara la ilegalidad del partido.

El procedimiento judicial comenzará con la notificación de la demanda y sus anexos a Fuerza Popular, lo que permitirá a la agrupación ejercer su derecho a la defensa. Posteriormente, se convocará a una audiencia y, tras su realización, el caso quedará a la espera de la votación de los magistrados.

Para que la declaración de ilegalidad prospere, se requiere el voto favorable de al menos cuatro de los cinco integrantes de la sala. Si el fallo resulta adverso para alguna de las partes, tanto la Fiscalía como el partido de Keiko Fujimori podrán apelar ante la Sala Suprema Civil Permanente.

La solicitud de Delia Espinoza representa la segunda ocasión en la que el Ministerio Público recurre al Poder Judicial para pedir la ilegalidad de un partido por conducta antidemocrática. El antecedente inmediato es el caso de A.N.T.A.U.R.O., cuya inscripción fue cancelada por decisión unánime de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema. Esta resolución ratificó la sentencia de primera instancia dictada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente, que ya había ordenado la cancelación del registro y el cierre de los locales partidarios.

Temas Relacionados

Dina BoluarteFuerza PopularKeiko FujimoriDelia EspinozaElecciones 2026peru-politica

Más Noticias

Delia Espinoza EN VIVO: JNJ suspende audiencia ante ausencia de la fiscal de la Nación

Consejeros escucharán desde las 10:00 de la mañana a la titular del Ministerio Público, a quien se le atribuye supuestas faltas muy graves

Delia Espinoza EN VIVO: JNJ

Octavo retiro AFP en 2025: Este es el estado actual del acceso a las 4 UIT

Se aprobaron las 4 UIT. Pero se espera que el Congreso envíe la autógrafa a Dina Boluarte, quien tendrá 15 días hábiles para hacerlo. Ya anunció que no observará la norma

Octavo retiro AFP en 2025:

Banco de la Nación entregó 100 mil tarjetas de débito a peruanos en situación vulnerable

Los beneficiarios fueron de los programas Pensión 65, Juntos y Contigo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). ¿Cómo saber si también la recibo?

Banco de la Nación entregó

“Carlos Zambrano no aprende”, la dura reacción de prensa chilena tras empate en Alianza Lima vs U. de Chile por Copa Sudamericana 2025

El ‘Kaiser’ salió expulsado luego de codazo que le propinó a Charles Aránguiz y no estará en la definición de los cuartos de final en Coquimbo. Así informaron los diarios ‘mapochos’ del encuentro en Matute

“Carlos Zambrano no aprende”, la

Nueva campaña veterinaria gratis para este 20 de septiembre: conoce dónde y cuáles son los servicios disponibles

Además de los servicios para animales, también se brindará atención sin costo para personas en diferentes especialidades

Nueva campaña veterinaria gratis para
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gobierno viola la neutralidad y

Gobierno viola la neutralidad y sale a defender a Fuerza Popular: “Fiscalía no puede buscar qué partidos compiten”

Gobierno gastará más de 64 mil soles para que comitiva acompañe a Dina Boluarte a Asamblea General de la ONU en Estados Unidos

Delia Espinoza EN VIVO: JNJ evalúa suspensión por 6 meses contra fiscal de la Nación por caso Patricia Benavides

Elmer Schialer asegura que la presidenta Dina Boluarte llevará un mensaje de paz y justicia a la ONU, pero gobierno respalda Ley de Amnistía

MTC denunciará a Norma Yarrow: niegan que asesores busquen que se retiren firmas de interpelación, pero ella asegura tener pruebas

ENTRETENIMIENTO

Kenyi Succar, hermano de Tony

Kenyi Succar, hermano de Tony Succar, revela su lucha contra tumor maligno en la tiroides: “Malas noticias, me harán una lobectomía”

“Ella ha sido presionada para renunciar”: Gigi Mitre asegura que Maju Mantilla no dejó ‘Arriba mi gente’ por voluntad propia

Maju Mantilla dejó Arriba Mi Gente para salvar su matrimonio: “Es lo que su esposo le habría pedido hace tiempo”, dijo Magaly Medina

Gonzalo Torres: el prejuicio que sentía por César Ritter y el regreso de ‘Gonzalete’ al escenario gracias a ‘Los dioses del teatro’

Magaly Medina cuestiona las lágrimas de Maju Mantilla y la acusa de no aclarar presunta relación con productor: “Ni se despidió de él”

DEPORTES

“Carlos Zambrano no aprende”, la

“Carlos Zambrano no aprende”, la dura reacción de prensa chilena tras empate en Alianza Lima vs U. de Chile por Copa Sudamericana 2025

A qué hora juega Universitario vs UTC: partido en Trujillo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

¿Qué resultados necesita Alianza Lima para eliminar a la U. de Chile y asegurar su clasificación a semifinales de Copa Sudamericana 2025?

Néstor Gorosito hizo firme análisis del Alianza Lima vs U. de Chile, confirmó renovación y explotó por sanción en Liga 1: “Es vergonzoso”

Resultados del Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025: así vanlos partidos de la fase de grupos del torneo juvenil