Reportan nueva masacre en Pataz: mineros artesanales fueron asesinados la víspera de Año Nuevo

Pataz despide el 2025 con muerte. En la víspera de Año Nuevo, el alcalde del distrito, Aldo Mariños, informó sobre una nueva masacre ocurrida al interior de una mina, que dejó como saldo la muerte de tres mineros artesanales, cifra confirmada por la Policía Nacional del Perú.

Según detalló la autoridad edil, el comandante de la Policía se comunicó con él para informarle sobre el fallecimiento de los tres trabajadores, cuyos cuerpos ya se encontraban en la comisaría de Vijus. No obstante, también se reportó la desaparición de otras siete personas.

Mariños agregó que, de acuerdo con versiones difundidas por algunos medios locales y ciudadanos, se habla de 13 personas asesinadas y dos desaparecidas, lo que elevaría a 15 el número total de víctimas.

Pataz: denuncian masacre en mina y advierten que aún habría cuerpos en socavones

Alertan desaparecidos

El periodista Alex Pino, conductor de la radio La Cadena, realizó una transmisión en vivo en la que reveló que los familiares de los tres mineros asesinados le estaban enviando fotografías y videos.

Visiblemente indignado, recordó que el distrito de Pataz se encuentra en estado de emergencia; sin embargo, cuestionó que ni siquiera esta medida haya logrado frenar las masacres. Asimismo, alertó que aún habría cuerpos de mineros dentro de los socavones y que los responsables de los asesinatos intentarían desaparecerlos para no dejar evidencias.

En ese contexto, hizo un llamado a la población para que permanezca atenta, especialmente si alguno de sus familiares acudió a trabajar a una mina en Pataz y actualmente se encuentra desaparecido.

Pataz despide el año con sangre: denuncian asesinatos en mina pese al estado de emergencia

“Lo cierto es que hay más de 10 personas, lo que me están comentando los familiares, fallecidos. Hasta tres han sacado y los demás están adentro de la mina, no los quieren sacar, los quieren desaparecer. ¿A quiénes pertenecen esos cuerpos?”, advirtió.

El periodista también señaló a “La Minera Grande” y a una “servicie”, aunque precisó que aún se encuentra confirmando esa información. Además, exhortó a los familiares de las víctimas a presentar denuncias para evitar que estos hechos queden en la impunidad.

Finalmente, cuestionó la ausencia de entidades como la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo.

“Denunciamos este hecho públicamente. ¿Dónde está la Defensoría del Pueblo? ¿Dónde está la Fiscalía del Crimen Organizado? ¿Dónde están los derechos humanos? Así recibimos el año 2026”.

Roberto Sánchez cuestiona el estado de emergencia

Otra autoridad que se pronunció fue el congresista y candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez. A través de un video, el parlamentario señaló que los familiares de las víctimas se comunicaron con él para alertarlo sobre lo ocurrido.

“Vecinos de Pataz me acaban de llamar para informarme que, lamentablemente, diez mineros, pequeños mineros artesanales, han sido asesinados. Realmente esta situación es muy lamentable. Y eso que se encuentra la zona en emergencia, con presencia de la policía, el ejército y todas las autoridades”.

Sánchez Palomino pidió la urgente intervención de las autoridades para dar con los responsables del crimen y expresó su solidaridad con las familias. Cabe señalar que el parlamentario, en los últimos meses fue uno de los impulsores de una nueva prórroga al Reinfo.