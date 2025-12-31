Indecopi exige a PeruRail e Inca Rail devolver el costo de pasajes a turistas afectados por el choque de trenes en Cusco

Foto: Composición Infobae

Tras el trágico choque de trenes en Machu Picchu, que dejó un saldo de un fallecido y más de cien heridos, el Indecopi anunció un despliegue de fiscalización para proteger a los miles de usuarios afectados. El organismo informó que, tras verificar la atención médica de los lesionados, ahora supervisa que las empresas ferroviarias cumplan con el deber de informar a los pasajeros sobre sus derechos, incluyendo la reprogramación de viajes y, fundamentalmente, la devolución del costo del servicio para quienes decidan cancelar su trayecto.

A pesar de que la vía férrea fue habilitada en la madrugada de este 31 de diciembre, la incertidumbre reina en las estaciones. El Indecopi enfatizó que las operadoras deben brindar información precisa sobre la disponibilidad de nuevos horarios y evitar la venta de pasajes que no puedan cumplir. La medida busca mitigar el impacto económico de los turistas que, a pocas horas del Año Nuevo, han visto truncados sus planes de visitar la ciudadela inca.

Más de mil viajeros atrapados en Aguas Calientes

Tras el accidente, el trasnporte ferroviario quedó paralizado, lo que ha generado una aglomeración de personas en el distrito de Machu Picchu Pueblo. De acuerdo con las autoridades del gobierno regional consultados por Buenos Días Perú, la cifra de visitantes que no han podido retornar hacia Ollantaytambo oscila entre los 1.200 y 1.300 turistas, quienes permanecen a la espera de un espacio en los convoyes de evacuación. Aunque el tránsito se restableció parcialmente cerca de la 1:30 a.m. de este miércoles, la frecuencia de los trenes ha resultado insuficiente para absorber la demanda acumulada desde la tarde del martes.

Esta situación ha derivado en familias enteras, incluyendo adultos mayores, que se vieron obligadas a pernoctar a la intemperie o en refugios improvisados debido a las intensas lluvias que azotan la zona. Ante la falta de respuestas claras de las empresas, la Red de Protección al Turista y el Ministerio de Cultura han tenido que intervenir, anunciando facilidades extraordinarias para que los afectados puedan gestionar la reprogramación de sus boletos de ingreso al santuario y sus visitas guiadas sin penalidades adicionales.

Tensión en Ollantaytambo

El accidente ha generado tensión en la estación de Ollantaytambo, donde cientos de turistas quedaron varados tras la suspensión del servicio. Los pasajeros han denunciado públicamente una presunta ‘priorización’ en el embarque de quienes poseían boletos turísticos preferenciales, dejando de lado a los usuarios del tren local.

“Han amontonado a todos en la entrada y están dejando pasar primero a los que pagaron el tren turístico”, comentaron afectados en la zona. Testimonios recogidos en el lugar señalan que, mientras los pasajeros de servicios como PeruRail Expedition recibían prioridad, los viajeros nacionales permanecían formados en hasta cinco filas sin información clara, bajo la vigilancia de la Policía Nacional, que restringió el acceso a quienes no contaban con credenciales preferenciales.

Otro problema es que el retraso en la salida de los trenes impidió que muchos turistas cumplieran con el horario de ingreso que tenían programado para la ciudadela.

Indecopi inicia investigación de oficio y supervisa atención de heridos

Ante la gravedad de la colisión entre las unidades de PeruRail e Inca Rail, el ente rector anunció ayer que se inició una investigación de oficio para determinar si existió una vulneración de los derechos de los pasajeros. Como parte de esta medida, se notificó formalmente a ambas empresas operadoras por el accidente en el que perdió la vida el maquinista Roberto Cárdenas.

El personal de fiscalización de la Oficina Regional del Indecopi en Cusco se desplazó a los diversos establecimientos médicos para garantizar que los heridos reciban una atención oportuna mediante la activación del seguro médico por accidentes, asegurando la cobertura incluso para aquellos que no contaran con uno.

