“Generamos vínculos y aprendemos de líderes globales”: universidad peruana se suma a foro empresarial iberoamericano en México

Kelly Acuña, presidenta ejecutiva de la UCV. Foto: Difusión

La Universidad César Vallejo (UCV) participará en el IX Congreso Iberoamericano CEAPI, un espacio que reúne a líderes empresariales de la región y que, según su presidenta ejecutiva, permitirá generar vínculos y acercar a sus estudiantes a escenarios de toma de decisiones, del 25 al 27 de mayo en Ciudad de México.

La participación estará a cargo de la presidenta ejecutiva de la UCV, Kelly Acuña, quien intervendrá como ponente en este encuentro organizado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), considerado uno de los foros empresariales más influyentes de la región.

Congreso CEAPI reúne a líderes empresariales y conecta academia con el sector productivo

En ese marco, Acuña destacó el valor de esta participación para la comunidad universitaria. “Formar parte de este congreso nos permite acercar a nuestra comunidad vallejiana a escenarios donde se toman decisiones que impactan en el futuro del trabajo. Generamos vínculos, aprendemos de líderes globales y trasladamos ese conocimiento a nuestros estudiantes”, señaló.

De acuerdo con la institución, esta participación busca acercar la perspectiva académica al debate empresarial y fortalecer la empleabilidad de estudiantes y egresados, al facilitar el acceso a redes, tendencias y oportunidades del entorno empresarial internacional.

Foto: Difusión

El congreso contará con la participación de figuras como Nadia Calviño, presidenta del Banco Europeo de Inversiones; Carlos Slim, presidente del Consejo de Administración de Telmex; y Loreanne García, cofundadora de Kavak, entre otros líderes empresariales de Iberoamérica.

Agenda empresarial y espacios de análisis en el foro iberoamericano

El encuentro convoca a empresarios, inversionistas y representantes institucionales que abordan temas vinculados al desarrollo económico, la inversión y el entorno empresarial en la región.

La participación como ponente implica intervenir en los debates del congreso junto a representantes del sector empresarial y financiero, en un entorno orientado al análisis de los desafíos y oportunidades de Iberoamérica.

La agenda incluye encuentros de negocio, jornadas sobre empresa familiar, impacto social y nuevas generaciones, espacios que permiten intercambiar experiencias, analizar tendencias y discutir el rol de los jóvenes en el desarrollo económico.