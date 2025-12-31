Perú

Accidente en Machu Picchu: ¿Qué pasará con los turistas que no pudieron ingresar a la ciudadela inca? Perú Rail responde

La colisión entre trenes de Inka Rail y Perú Rail afectó a miles de turistas nacionales y extranjeros, generando preocupación por la validez de sus boletos de ingreso a la llaqta

Perú Rail responde a dudas
Perú Rail responde a dudas de turistas afectados por accidente ferroviario en la ruta de Ollantaytambo - Machu Picchu | Foto composición: Infobae Perú

Tras la emergencia ferroviaria ocurrida la tarde del 30 de diciembre en Cusco, en la ruta Ollantaytambo–Machu Picchu, que dejó un fallecido y alrededor de cien heridos, la incertidumbre sobre el retorno y la validez de los boletos de ingreso a la llaqta inca generó preocupación entre los visitantes. Muchos han permanecido durante horas en estaciones y hospedajes sin información clara, temiendo perder una visita planificada con meses de anticipación.

La situación generó preocupación entre los pasajeros que, debido a la suspensión y posterior reanudación parcial del servicio ferroviario, arribaron fuera del horario establecido en sus boletos de ingreso a Machu Picchu. En medio del caos inicial, muchos se preguntaban si podrían acceder al santuario o si tendrían que reprogramar o perder su visita.

¿Qué pasará con los turistas que no llegaron a su horario de ingreso a la llaqta?

PeruRail anunció la mañana de este 31 de diciembre que “los turistas que lleguen a Machu Picchu con retraso debido a esta emergencia podrán ingresar a la Llaqta aunque su hora de ingreso haya pasado”. La empresa adoptó esta medida con el objetivo de mitigar el impacto del accidente en los visitantes afectados por la interrupción del servicio ferroviario hacia Machu Picchu.

Según el comunicado de la empresa ferroviaria, desde la 01:40 a. m. y durante toda la madrugada, se realizó la evacuación de pasajeros desde la estación de Machu Picchu hacia Ollantaytambo, logrando trasladar alrededor de 2 mil pasajeros. De ese total, 700 correspondían al tren local y 1,300 a trenes turísticos.

PeruRail precisó que las operaciones de los trenes turísticos desde Ollantaytambo a Machu Picchu ya se reanudaron, aunque con retrasos aproximados de una hora, producto de la operación de evacuación. No obstante, estimó que los servicios se irán regularizando en el transcurso del día.

Por su parte, el Gobierno, a través de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), informó que se activaron de manera inmediata los protocolos de atención y evacuación, permitiendo el traslado seguro de turistas nacionales y extranjeros, así como el restablecimiento progresivo del servicio ferroviario tras las verificaciones de seguridad correspondientes.

¿Qué pasó en Machu Picchu?

Un choque frontal entre trenes se registró a las 13:20 en la vía Ollantaytambo-Machu Picchu, región Cusco, dejando un fallecido y al menos cien heridos, la mayoría turistas nacionales y extranjeros. El accidente involucró al tren de la frecuencia 65 de Inca Rail y una unidad de PeruRail, y ocurrió en el kilómetro 94 de la vía suroriente, en un tramo cercano a los sectores de Pampacahua y Coriguaina, a la altura del kilómetro 82 de la línea férrea, una de las rutas más transitadas por quienes se dirigen a la ciudadela inca.

Las hipótesis preliminares señalan que uno de los trenes habría invadido o desobedecido la ruta asignada, permitiendo que ambas formaciones circularan en sentido contrario por el mismo tramo, lo que está prohibido por el reglamento ferroviario. Este grave error de coordinación provocó la colisión y la suspensión total del tránsito ferroviario hacia Machu Picchu, afectando a decenas de pasajeros y generando una rápida movilización de los equipos de emergencia y de las autoridades para atender a los heridos y evacuar a los visitantes varados.

