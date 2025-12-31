Gobernador de Cusco menciona a Rafael López Aliaga tras choque de trenes en vía a Machu Picchu: ¿exalcalde tiene relación?

Fuente: Exitosa

El gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, se refirió este martes a la colisión frontal entre dos trenes en la vía a Machu Picchu, incidente que dejó un fallecido, al menos 30 heridos y daños en las locomotoras de ambos convoyes.

En diálogo con radio Exitosa, la autoridad responsabilizó “directamente a las empresas privadas y clínicas que han preferido beneficiarse económicamente frente a este accidente y no permitir la presencia del Estado y de expertos” del Ministerio de Salud.

La empresa Ferrocarril Transandino (FTSA), concesionaria de la vía férrea, informó que el choque ocurrió alrededor de las 13:20 horas, a la altura del kilómetro 94,4, en el sector Pampacahua, una zona de difícil acceso donde solo existen rieles junto al río Vilcanota.

La colisión involucró trenes de Perurail e Inca Rail, únicas compañías que operan en la vía concesionada a FTSA. Uno de los trenes cubría la ruta Ollantaytambo–Machu Picchu y el otro circulaba en sentido opuesto.

“Son sociedades anónimas (...) En ese sentido, sabemos que sí, el señor López Aliaga tenía mucho que ver en estas empresas. No sé si seguirá de socio o no. Esas son investigaciones que ustedes nos deberían ayudar a tener”, añadió Salcedo.

Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima y actual candidato presidencial de Renovación Popular, fundó Perurail en 1999 y presidió su directorio. No obstante, su entorno señaló a Infobae Perú que, tras iniciar su candidatura, dejó toda relación con esa firma y no ocupa cargos de dirección.

Fuentes cercanas al candidato señalaron que no haría declaraciones sobre el accidente, y que el caso debe ser tratado exclusivamente por las firmas involucradas.

En una carta enviada en marzo al semanario Hildebrandt en sus trece, López Aliaga reconoció ser accionista de varias compañías, pero aseguró no ejercer funciones en ellas y afirmó haber “tomado distancia de las empresas” en las que tiene participación, tras un reportaje que reveló que posee acciones en al menos diez empresas, tres de ellas offshore.

“La ley no exige que un alcalde deje de ser accionista de empresas, sino que no ejerza labores en estas. He cumplido con esta disposición, ya que no ejerzo ninguna labor o función en las empresas donde soy accionista. Soy propietario de las acciones que he declarado ante la autoridad de control nacional, y no tengo impedimento alguno para ser propietario de dichas acciones; sin embargo, no ejerzo función alguna en esas empresas”, sostuvo.

An injured person lies on a stretcher after two trains collided head-on on the railway leading to the Inca citadel of Machu Picchu, in the Cusco Department, Peru, December 30, 2025, in this picture obtained from social media. Obtained by Reuters/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES. Verification: - Location and date verified by the original file's metadata.

El exalcalde capitalino señaló también haber presentado “renuncia por escritura pública a todos los poderes y cargos en todas las sociedades y asociaciones en las que, por ser accionista o asociado”, fue designado como director, apoderado o en algún otro cargo societario.

Otra crítica

El prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, aprovechó la tragedia para lanzarle un dardo desde su cuenta de X, antes Twitter. “Porky es tan inútil que, siendo el único concesionario, explotador y operador del tren de Machu Picchu, dos trenes se chocan en su mismo dominio ferroviario”, escribió.

El ferrocarril a la ciudad imperial constituye el principal medio de transporte para turistas que visitan la ciudadela inca. El recorrido, de aproximadamente 43 kilómetros, parte de Ollantaytambo y llega al municipio de Machu Picchu, atravesando cañones y paisajes andinos y selváticos junto al río Vilcanota.