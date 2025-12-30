Perú

Choque de trenes en Machu Picchu: Seguridad privada de empresas ferroviarias impidió que municipio ayude a heridos, según alcalde

Paull Palma, burgoamestre de Ollantaytambo, se pronunció tras accidente que provocó la muerte del maquinista Roberto Cárdenas

Paull Palma, alcalde de Ollantaytambo, señaló que seguridad privada de las empresas de trenes obstaculizó el trabajo de emergencia del municipio. Canal N

Dos trenes de las empresas PeruRail e Inca Rail colisionaron en el sector Pampacahua, kilómetro 82 de la ruta ferroviaria entre Ollantaytambo y Machu Picchu. El accidente causó la muerte del maquinista Roberto Cárdenas y dejó al menos 30 heridos, entre ellos varios turistas de diferentes nacionalidades.

Tras la colisión, los pasajeros permanecieron junto a la vía férrea a la espera de ayuda, mientras las autoridades enviaban ambulancias y trenes de auxilio para su traslado a centros médicos cercanos.

Al respecto, Paull Palma, alcalde de Ollantaytambo, denunció que el personal de seguridad privada contratado por las empresas ferroviarias obstaculizó el trabajo de emergencia del municipio tras el accidente de trenes.

Según el alcalde, “las empresas, en vez de llamar a las autoridades primero, se han dedicado a llamar a empresas privadas. Eso sorprende y llama la atención fuertemente por parte de las empresas, porque se demora media hora, una hora”.

Palma explicó que el equipo de Serenazgo municipal acudió al lugar del accidente para brindar auxilio, pero encontró restricciones por parte del personal de seguridad. “El equipo de Serenazgo trató de ayudar pero los han replegado, no han permitido que los apoyen directamente para evitar que se conozca o difunda la información. Las empresas han aparecido con su personal de seguridad, con chalecos verdes fosforescentes”, relató a Canal N.

El alcalde detalló que los equipos municipales llegaron al lugar con camionetas equipadas con camillas, pero el acceso fue bloqueado. “Fuimos con las camionetas, que tiene cada uno sus camillas, pero nos impidieron el paso”, afirmó.

Palma sostuvo que, aunque inicialmente el serenazgo pudo brindar apoyo, después se les restringió completamente la intervención: “Lamentablemente, yo tengo la información de mi jefe de Seguridad Ciudadana, que en un principio, mi cuerpo de serenazgo ha intentado apoyar y han apoyado al principio. Pero después le han impedido”.

En tanto, la Municipalidad Distrital de Machupicchu informó que, desde el primer momento del incidente, personal de Seguridad Ciudadana “brindó apoyo inmediato en el lugar de los hechos, participando activamente en la evacuación de los heridos y colaborando con las labores de respuesta”.

Asimismo, la institución dio a conocer que continúan trabajando con todas las instituciones involucradas, a fin de contribuir a una atención oportuna, eficiente y efectiva frente a los hechos ocurridos, priorizando en todo momento la seguridad y el bienestar de las personas afectadas.

“Lamentamos profundamente el accidente ocurrido en la línea férrea que une Ollantaytambo – Machupicchu y viceversa, a la altura del kilómetro 92”, publicó a través de sus redes sociales.

Tránsito ferroviario suspendido

El tránsito ferroviario hacia Machu Picchu quedó suspendido, lo que generó retrasos y afectó los servicios turísticos de la zona. Las causas del choque aún no se han determinado y ambas empresas anunciaron que emitirán comunicados oficiales sobre el incidente y las medidas adoptadas.

Carlos González, presidente de la Cámara de Turismo de Cusco, informó que se activaron mecanismos de emergencia y que la Red Nacional y Regional de Protección al Turista se mantiene en sesión permanente para articular la ayuda y facilitar el traslado seguro de los visitantes afectados.

