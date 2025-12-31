Choque de trenes en Machu Picchu: Ernesto Álvarez informó que la causa del accidente sería por “un error humano”

Presidente del Consejo de Ministros se pronuncia por accidente en Machu Picchu

El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, viajó a Cusco junto con el jefe de Estado, José Jerí, para reunirse con las autoridades locales y supervisar las primeras acciones tras el fatal accidente ocurrido en la ruta hacia Machu Picchu, producto del choque de dos trenes, que dejó como saldo una persona fallecida y alrededor de 107 heridos.

En entrevista con RPP Noticias, el titular de la PCM brindó un balance preliminar sobre lo ocurrido y adelantó que, si bien las causas del siniestro aún están en investigación, todo parece indicar que se habría tratado de un error humano.

Ernesto Álvarez se pronuncia tras accidente en Machu Picchu

“Lo que ha fallado, al parecer, es el elemento humano. Hay sistemas de alerta fija. O sea, hay señalización, pero al parecer uno de los maquinistas, por algún motivo, o no vio o no hizo caso o pensó que no iba a tener alguna consecuencia (eso está en investigación precisamente) e ignoró las señales”, detalló.

En ese sentido, aclaró que este tipo de accidentes no solo se registran en el Perú, sino también en países de Europa con amplias redes ferroviarias, por lo que consideró necesario avanzar en la modernización del sistema ferroviario nacional, especialmente en rutas estratégicas para el turismo.

“Ante esto hay que recurrir a la tecnología, por lo menos aquí en el Cusco, donde todo ha funcionado felizmente, lo médico, lo técnico, etc. No puede volver a ocurrir nunca más un accidente como este de una manera tan simple”, comentó.

Choque frontal de trenes en la ruta a Machu Picchu deja un fallecido y varios heridos. (TikTok)

Álvarez detalla las primeras acciones

El premier resaltó la rápida respuesta de los servicios de salud para atender la emergencia. Si bien reconoció que durante los primeros 30 minutos los turistas afectados estuvieron varados, indicó que esto se debió a que el área del accidente era de dificil acceso.

“El problema de la demora se debe al lugar inhóspito donde ocurrió esta, esta tragedia, pero que esto no puede ser revertido. O sea, lamentablemente, la situación geográfica de nuestro país y concretamente de Machu Picchu, hace de que el accidente se da en un lugar prácticamente inaccesible para el helicóptero”, comentó.

Es por eso que, tras una reunión con el ministro de Transportes, se llegó a la conclusión que es necesario implementar una red de ambulancias red para que la atención sea más rápida.

“Es la necesidad de contar en esta ruta, que es emblemática para el turismo peruano- con ambulancias de riel. Para no tener esos diez kilómetros de distancia entre el lugar donde quedaron las ambulancias y el lugar donde fue el accidente, donde se tuvo que recoger a los heridos de manera progresiva”, comentó.

Se restableció el servicio a Macchu Picchu

El servicio ferroviario en el tramo Ollantaytambo–Machu Picchu comenzó a normalizarse de forma gradual tras el accidente que involucró a trenes de las empresas Inca Rail y PeruRail. Así lo informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) a través de un comunicado oficial, en el que precisó que se activaron de inmediato los protocolos de atención a los afectados y se articuló una respuesta conjunta entre distintas entidades del Estado.

“Desde el primer momento en que se tuvo conocimiento del accidente, el Gobierno activó los protocolos de atención a través de la Red de Protección al Turista (RPT), liderada por el Mincetur”, señala el pronunciamiento. Según el documento, cerca de 2.000 personas, entre turistas nacionales y extranjeros, fueron evacuadas durante la madrugada hacia la localidad de Ollantaytambo, mientras se ejecutaban las acciones de seguridad correspondientes en la vía férrea.