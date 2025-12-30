Poder Judicial lanza convocatoria laboral enero 2026: sueldos de hasta S/ 10.000 en Lima y más de 15 regiones

Hay 52 vacantes disponibles en esta convocatoria de trabajo del Poder Judicial. Foto: composición Infobae Perú/Poder Judicial/Gobierno del Perú

El Poder Judicial inició el 2026 con una de las convocatorias laborales más amplias del sector público, al lanzar más de 80 plazas bajo las modalidades CAS y régimen 728, dirigidas a personas con secundaria completa, estudiantes universitarios, egresados, bachilleres y titulados, principalmente de la carrera de Derecho, pero también de Administración, Contabilidad, Economía, Ingeniería Civil, Arquitectura, Computación y Secretariado.

De acuerdo con la información oficial publicada el 26 de diciembre de 2025, las vacantes se distribuyen en más de 15 regiones, entre ellas Lima, Callao, Cusco, Ayacucho, Piura, Tumbes, Ucayali, Lambayeque, Apurímac, Huancavelica y Madre de Dios, con sueldos que van desde S/ 1.300 hasta S/ 10.000, dependiendo del cargo, régimen y nivel profesional. Un punto clave que deben considerar los postulantes es que no todas las plazas cierran el mismo día, por lo que es fundamental revisar cada cronograma con atención.

¿Qué puestos ofrece el Poder Judicial en enero 2026?

Composición: Infobae Perú

La convocatoria se divide en tres grandes bloques, según el tipo de contrato y el perfil requerido. En el caso del régimen CAS, se concentran la mayoría de plazas, especialmente para el área jurídica.

Entre los cargos más destacados figuran analistas legales, especialistas judiciales, secretarios judiciales, asistentes judiciales, auxiliares, resguardo y vigilancia, conducción de vehículo, así como puestos administrativos y de comunicaciones. Por ejemplo, en Madre de Dios se ofrecen cargos como Analista Legal de Recursos Humanos y Analista Legal Administrativo, ambos con una remuneración de S/ 6.010, mientras que el puesto de Secretario Técnico PAD alcanza los S/ 5.100.

En Ucayali, la convocatoria es especialmente amplia, con plazas para asistente de grabación, asistente judicial, especialista judicial de audiencia, auxiliar judicial, además de cargos operativos como resguardo, custodia y vigilancia y conductor, estos últimos con sueldo de S/ 1.300. También hay oportunidades para bachilleres y estudiantes de Derecho, con ingresos que superan los S/ 2.200.

Por otro lado, en Lima destacan los puestos mejor remunerados del proceso. El Coordinador en Desarrollo Estructural y el Coordinador en Desarrollo Estructural con dominio en Revit ofrecen un sueldo de S/ 10.000, mientras que el Coordinador en Arquitectura alcanza los S/ 9.000. Estas plazas están dirigidas a ingenieros civiles y arquitectos titulados, bajo contrato CAS.

Convocatorias CAS y 728: sueldos, regiones y fechas clave

Poder Judicial

Además del bloque principal de 46 plazas CAS, el Poder Judicial lanzó una convocatoria adicional de 6 vacantes CAS, orientadas exclusivamente a especialistas y asistentes legales en Callao, La Libertad y Piura, con sueldos de S/ 2.972 y S/ 4.000. Estas posiciones cierran entre el 12 y el 14 de enero de 2026, siendo ideales para abogados colegiados y estudiantes de últimos ciclos.

En paralelo, se abrió una convocatoria bajo el régimen laboral 728, que incluye 35 plazas para secretarios judiciales, auxiliares, técnicos y asistentes administrativos, con sueldos que oscilan entre S/ 3.590 y S/ 5.670. Estas vacantes están disponibles en regiones como Callao, Lambayeque, Loreto, Pasco, Tumbes y Ucayali, y están dirigidas tanto a estudiantes universitarios como a titulados técnicos y profesionales.

Uno de los puestos más atractivos de este grupo es el de Especialista Judicial de Juzgado en Ucayali y Pasco, que exige título de abogado y colegiatura vigente, y ofrece una remuneración mensual de S/ 5.670. Asimismo, en Tumbes se concentra un alto número de vacantes para asistentes judiciales y jurisdiccionales, con múltiples códigos y hasta seis plazas por puesto, lo que incrementa las posibilidades de ingreso.

¿Cómo postular y qué debes tener en cuenta?

Poder Judicial

Las postulaciones se realizan exclusivamente según las bases de cada puesto, las cuales detallan los requisitos específicos, la experiencia mínima, los formatos obligatorios y el medio de inscripción. El Poder Judicial recomienda verificar cuidadosamente si se cumple con el perfil antes de postular, ya que la omisión de documentos o el incumplimiento de requisitos puede descalificar automáticamente al postulante.

Un aspecto clave es revisar la fecha exacta de cierre, ya que algunas vacantes finalizan el 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 o 14 de enero de 2026, dependiendo del código CAS o 728. Cada plaza cuenta con sus propias bases descargables, donde también se especifica el cronograma de evaluación y los canales oficiales de consulta.

Finalmente, esta convocatoria representa una oportunidad estratégica para quienes buscan estabilidad laboral en el sector público, especialmente para profesionales del Derecho y carreras afines, en un contexto donde el Poder Judicial refuerza sus equipos a nivel nacional para el inicio del nuevo año judicial.