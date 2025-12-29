Perú

Juez supremo César San Martín, al despedirse: “Perú no es una isla. No podemos sostenernos obviando decisiones internacionales”

El magistrado culminó medio siglo de carrera con un discurso de despedida en el que defendió la independencia judicial, cuestionó la propuesta de retirar a Perú de la Corte IDH y pidió a sus colegas fortalecer el respeto a la ley y los derechos internacionales

El juez supremo decano César San Martín, presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, finalizó este lunes sus funciones por límite de edad y ofreció un discurso de despedida donde repasó su trayectoria y planteó los retos actuales del sistema judicial peruano.

Durante la ceremonia, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, resaltó que el magistrado actuó con firmeza en la aplicación de la ley “con rigor y humanidad”, incluso en escenarios de presión “política y mediática”.

“He pasado, como la gran mayoría de jueces, grandes y graves experiencias, enfrentamientos con quienes querían limitarnos y sojuzgarnos, juicios emblemáticos, casos difíciles, casos dramáticos, presiones y campañas mediáticas injustas e interesadas, odios de gente obsesiva”, manifestó al inicio de su intervención.

San Martín recordó el inicio de su carrera en la administración de justicia y el periodo en que permaneció fuera de la magistratura: “Comencé muy joven en la administración de justicia en aquellos lejanos años de 1975. Por tanto, tengo ya en la justicia 50 años y me inicié en el primer año de la segunda fase del gobierno militar (...) Fíjense hasta dónde hemos recorrido”, indicó.

También mencionó su salida temporal del Poder Judicial entre 1992 y 2004, etapa en la que ejerció la abogacía. “Me alejé, pero no por mi voluntad, o sea, me alejaron al interrumpirse el orden constitucional en el país. Y regresé. Uno es terco, ¿no? Siempre por concurso público, porque esa era y fue siempre mi vocación: ser juez”, explicó.

Crítica

Sin referirse de manera directa, San Martín cuestionó la posición del Ejecutivo de la expresidenta Dina Boluarte, quien propuso el eventual retiro de Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), tras la orden del tribunal internacional de no promulgar la amnistía recientemente aprobada por el Congreso a militares y policías procesados o condenados por delitos durante el conflicto armado interno (1980-2000) frente a las organizaciones subversivas Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

“No podemos oponer la Constitución al orden internacional. No podemos afirmar la soberanía del Estado nacional sin que esta se integre y esté en consonancia con las reglas básicas de ius cogens del ordenamiento internacional”, señaló.

“El Perú no es una isla. No podemos sostenernos con legitimidad obviando las decisiones que emanan de los órganos que la comunidad internacional ha creado. No podemos ser ni aceptar un Estado híbrido, sino uno democrático inserto en el ordenamiento internacional”, sentenció.

La posible salida de Perú de la Corte IDH representa una antigua demanda de sectores conservadores, principalmente de derecha, que consideran que las resoluciones del tribunal suelen favorecer a procesados por terrorismo, como cuando anuló los juicios llevados a cabo por jueces sin rostro (con identidad oculta) a ‘senderistas’ y ‘emerretistas’.

Al finalizar, San Martín dirigió un mensaje a los jueces, instándolos a mantenerse unidos y a “fortalecerse sobre la base del imperio de la ley, de la Constitución y ahora algo que se quiere olvidar, del derecho internacional”.

El juez supremo decano lideró la Sala Penal Especial que sentenció al exdictador Alberto Fujimori a 25 años de prisión por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. Recientemente, su nombre apareció asociado a los casos Valkiria, vinculado a la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, y Los Waykis en la Sombra, relacionado con Nicanor Boluarte, hermano de la expresidenta.

En Valkiria, se mencionó una supuesta cercanía con los padres de Benavides, aunque no se comprobó. En el otro proceso, un testigo protegido lo señaló por presunta intervención a favor de Boluarte, versión que San Martín rechazó.

