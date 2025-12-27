Perú

¿Por qué mataron a Mitzar Castillejos? Lo que se sabe sobre el ataque que le causó la muerte al periodista de la selva del Perú

Luego de catorce días luchando por sobrevivir, el periodista Mitzar Castillejos murió en Lima a consecuencia de un atentado a tiros en Aguaytía. El caso ha generado conmoción y renovados pedidos de protección para los comunicadores

La muerte de Mitzar Castillejos Tenazoa conmociona a la región Ucayali y al periodismo peruano. El periodista fue atacado a balazos por sicarios hace casi dos semanas en Aguaytía y falleció después de catorce días de lucha en el hospital. El caso encendió las alarmas sobre la seguridad de los comunicadores en zonas marcadas por la criminalidad y la corrupción.

Castillejos, conductor de Radio Latín Plus 107.7 FM y director del portal digital Bato a Informarte Noticias, recibió varios disparos el mediodía del 13 de diciembre. Testigos indicaron que dos hombres interceptaron al periodista en una zona concurrida de Aguaytía, dispararon en repetidas ocasiones y luego escaparon, según la información recogida por Canal N.

Vecinos y personal de emergencia auxiliaron a Castillejos, quien fue trasladado primero a Tingo María y luego evacuado a Lima por la gravedad de sus heridas.

De acuerdo con el Ministerio de Salud (MINSA), Castillejos ingresó el 19 de diciembre al Hospital María Auxiliadora con lesiones en el abdomen y el tórax. Permaneció bajo cuidados intensivos durante catorce días y fue sometido a intervenciones quirúrgicas complejas. El periodista desarrolló un shock séptico y murió el 26 de diciembre, pese a los esfuerzos médicos, según precisó el Canal N a partir del comunicado oficial del MINSA.

Hipótesis del ataque contra el periodista

Castillejos era conocido en Ucayali por su labor informativa orientada a fiscalizar el poder local y denunciar presuntos casos de corrupción.

“Somos muy críticos a todos aquí, porque esa es nuestra responsabilidad de trabajo, porque no nos importa, no estamos en maldad con la gente. Criticamos a las personas con base en su trabajo como autoridad, como funcionario”, fueron una de las declaraciones del hombre de prensa en su programa.

De esta manera, hacía notorio la incomodidad de algunas autoridades cuando se trataba de exponer casos ligados a la corrupción.

Diversos gremios periodísticos y la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) demandaron una investigación rigurosa y la captura de los responsables.

Cuatro periodistas asesinados en el 2025

La violencia contra la prensa en el oriente peruano ha mostrado un aumento en el último año. De acuerdo con la ANP, Castillejos es el cuarto periodista asesinado en lo que va de 2025. Los otros casos corresponden a Gastón Medina Sotomayor en Ica (20 de enero), Raúl Celis López en Iquitos (7 de mayo) y Juan Fernando Núñez Guevara en La Libertad (6 de diciembre). Todos ejercían una labor crítica respecto a autoridades o intereses ilícitos en sus regiones.

Mitzar Castillejos. Foto: Difusión
Las investigaciones del caso Castillejos se centran en el móvil del ataque y en identificar a los autores materiales e intelectuales. Hasta la fecha, la Policía Nacional del Perú no ha brindado detalles de sospechosos o quiénes estarían detrás del atentado que acabó con la vida del comunicador.

La muerte del comunicador refuerza la preocupación sobre la seguridad de la prensa en el Perú y el impacto que tiene la criminalidad en la libertad de información. A través de las redes sociales, diversos colegas lamentaron la situación y las respuestas tardías del Estado.

Temas Relacionados

Mitzar CastillejosUcayaliANPperu-noticias

