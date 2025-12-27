Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así van los equipos durante la fecha 10 de la primera fase

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de vóley 2025/2026: así van los equipos durante la fecha 10 de la primera fase.

Este sábado 27 de diciembre arrancará una nueva fecha de la primera fase de la Liga Peruana de vóley 2025/2026, la cual promete ser mejor que las anteriores. Los partidos que habrán durante el fin de semana generan mucha expectativa y podrían alterar la tabla de posiciones.

Alianza Lima volvió del Mundial de Clubes con un nivel muy superior a los demás equipos nacionales y lo demostró aplastando 3-0 a Universitario de Deportes en un cotejo que tuvo una polémica que todavía no ha sido resuelta por los directivos de la Federación Peruana de Vóley (FPV).

El conjunto ‘blanquiazul’ formó a cuatro voleibolistas extranjeras en cancha en forma simultánea-algo que iba en contra de las reglas del campeonato- y provocó el reclamo por parte de las ‘pumas’, las cuales esperan el fallo a favor para quedarse con los tres puntos y acercarse en la tabla.

Las 'blanquiazules' ganaron 25-15. (Video: Latina)

Pero, no fue lo único llamativo de la fecha 9. La nueva derrota de Regatas Lima puso en la cuerda floja a Horacio Bastit, quien se ha visto perjudicado por las múltiples bajas en ataque que ha sufrido en el último tiempo con las lesiones de Kiara Montes y Alexandra Llaro.

El cuadro de Chorrillos tropezó 3-1 ante Circolo Sportivo Italiano, que volvió a mostrar un rendimiento similar al de la temporada pasada. Las chicas de Marcos Blanco desplegaron un juego basado en ataque rápido y distribuido al ritmo de la figura del cotejo, la armadora Candela Díaz.

Las de Pueblo Libre sorprendieron en la fecha 9 de la Liga Peruana de vóley. (Latina TV)

San Martín, por la sombra, sigue sumando victorias y se aproxima al líder, Alianza. Las ‘santas’ vencieron 3-0 a uno de los coleros del campeonato, Deportivo Soan, y cada vez más ratifican su papel de favoritas para pelear por el título nacional en esta edición de la Liga Peruana de vóley.

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley durante la fecha 10

Habiéndose jugado nueve jornadas, Alianza Lima lidera la tabla de posiciones en solitario con 27 puntos, seguido muy de cerca por San Martín (24) y un poco más atrás se encuentra Universitario (21). En la parte de abajo de las colocaciones, figuran Deportivo Wanka (3) y Kazoku No Perú (5), candidatos a pelear por la revalidación esta temporada.

Así está la tabla de posiciones de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 con la victoria de Alianza Lima. Crédito: LPV

Programación y resultados de la fecha 10

- Deportivo Soan vs Kazoku No Perú (14:45 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina web y aplicativo)

- Club Atlético Atenea vs Olva Latino (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

- Alianza Lima vs Universidad San Martín (19:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Domingo 28 de diciembre

- Circolo Sportivo Italiano vs Deportivo Wanka (12:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina web y aplicativo)

- Rebaza Acosta vs Géminis (15:15 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

- Universitario vs Regatas Lima (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Programación de la fecha 10 por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Dónde ver la fecha 10 de la Liga Peruana de vóley

Latina Televisión transmitirá los partidos en señal abierta por el canal 2 y en alta definición a través del canal 702. También ofrecerá acceso a la cobertura desde su página web oficial y su aplicación, permitiendo que los espectadores sigan el evento desde cualquier dispositivo compatible.

Infobae Perú realizará una cobertura especial directamente desde el Polideportivo de Villa El Salvador. Este trabajo incluirá análisis previos, relatos detallados de las jugadas más importantes, resúmenes de los momentos clave, declaraciones de las protagonistas y actualizaciones minuto a minuto con los resultados y cambios en la tabla de posiciones.