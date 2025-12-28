Nuevos sismos de magnitud 5.1 y 3.8 sacuden Chimbote: cinco movimientos en menos de 24 horas

Dos movimientos telúricos de magnitud considerable se registraron esta tarde en Chala, costera región de Arequipa, alertando a sus habitantes. La región aún no olvida el sismo de 7.0 del 28 de junio. Foto: Andina

Un sismo de magnitud 5.1 se registró la tarde de este 28 de diciembre, según el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento ocurrió a las 18:19:55 horas y tuvo como epicentro una zona ubicada a 66 kilómetros al oeste de Chimbote, en la provincia del Santa, región Áncash. De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional, el evento presentó una profundidad de 51 kilómetros y una intensidad IV en Chimbote, donde fue percibido de manera moderada por la población.

Este movimiento telúrico forma parte de una secuencia de cuatro sismos registrados en menos de 24 horas, de acuerdo con la información difundida por el IGP a través de sus plataformas oficiales. La recurrencia de estos movimientos ha generado una mayor atención por parte de los residentes, quienes permanecen atentos a los comunicados oficiales y a la actualización constante del monitoreo sísmico en la zona.

Réplica sísmica de magnitud 3.8 se registró frente a la costa de Áncash

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó una réplica sísmica de magnitud 3.8 registrada la noche de este 28 de diciembre, a las 19:25:12 horas, con una profundidad de 42 kilómetros. El epicentro se localizó a 66 kilómetros al oeste de Chimbote, en la provincia de Santa, región Áncash, de acuerdo con el reporte oficial IGP/CENSIS/RS 2025-0834.

Según la evaluación del IGP, el movimiento telúrico alcanzó una intensidad II-III en Chimbote, por lo que fue levemente percibido por la población, sin que se reportaran daños materiales ni afectaciones a la población. Las coordenadas del evento fueron latitud -9.03 y longitud -79.18, ubicándolo en el mar frente a la costa ancashina, dentro del contexto de la actividad sísmica habitual de esta zona del país.

Cómo se mide la intensidad sísmica

La intensidad de un sismo describe el nivel de percepción y los efectos que produce en las personas y en las edificaciones. Esta medición se realiza a partir de escalas que permiten clasificar los movimientos telúricos según el impacto registrado en la superficie. A continuación, se detallan los niveles de intensidad establecidos por las autoridades especializadas en monitoreo sísmico en el país.

En cuanto a la intensidad, las escalas indican lo siguiente:

I: se trata de un movimiento “no sentido” que no representa “ningún daño”.

II-III: se trata de un movimiento “débil” que no representa “ningún daño”.

IV: se trata de un movimiento “ligero” que no representa “ningún daño”.

V: se trata de un movimiento “moderado” que representa “muy poco daño”.

VI: se trata de un movimiento “fuerte” que representa “poco daño”.

VII: se trata de un movimiento “muy fuerte” que implica un “daño moderado”.

VIII: se trata de un movimiento “severo” que implica un daño “moderado o mucho daño”.

IX: se trata de un movimiento “violento” que implica “mucho daño”.

X+: Se trata de un movimiento “extremo” que provoca un “daño cuantioso”.

El CENSIS del GPI obtiene sus datos de la Red Sísmica Nacional, conformada e integrada por una serie de sensores de velocidad, aceleración y desplazamiento distribuidos en todo el país.

La zona más sísmica del mundo

Perú se localiza en la zona conocida como Cinturón de Fuego del Pacífico, región que concentra el 75% de los volcanes que existen en el mundo y donde suceden aproximadamente el 80% de los temblores más fuertes del mundo.

El también conocido como Anillo de Fuego del Pacífico está integrado por la zona montañosa del oeste de Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá, para luego doblar a la altura de las Islas Aleutianas y bajar por las costas e islas de Rusia, Japón Taiwán, Filipinas, Indonesia, Malasia, Timor Oriental, Brunéi, Singapur, Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, Tonga, Tuvalu y Nueva Zelanda.

En el caso de Perú, el país se encuentra en la placa tectónica sudamericana que colisiona frontalmente con la placa de Nazca, al estar en fricción generan tensión, misma que es descargada en forma de terremotos; además la región presenta actividad volcánica constante.

El Anillo de Fuego se extiende sobre 40 mil kilómetros y tiene la forma de una herradura, además, dentro de esta línea hay 452 volcanes y alberga la mayoría de los llamados “supervolcanes”, cuyas erupciones son de niveles VEI-8, clasificadas como catastróficas.

Perú y su historial de sismos

En 1966, un violento terremoto golpeó Lima y Callao, derrumbando viviendas y dejando más de 200 muertos. El sismo de 45 segundos fue uno de los más destructivos del siglo en Perú. (Andina)

La nación latinoamericana ha tenido que hacer frente a diversos eventos sísmicos que han dejado cientos de muertos, heridos e innumerables daños materiales. Aquí un recuento de los más relevantes.

31 de mayo de 1970

El sismo de magnitud 7.9 se originó en el departamento de Áncash seguido de un aluvión que dejó sepultada a la ciudad de Santo Domingo de Yungay a las 15:23 horas.

Este hecho es considerado como el sismo más destructivo en la historia del país, no sólo por la magnitud sino por la cantidad de víctimas mortales que causó, estimadas en 67,000, de acuerdo con el documento “El terremoto de Áncash y el alud aluvión del nevado Huascarán”, escrito por el geofísico y asesor científico del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Mateo Casaverde mientras que también hubo 150.000 heridos, afectando de igual forma a los departamentos de Huánuco, Lima y La Libertad.

Debido a esta catástrofe, en 1972 el gobierno de Perú fundó el Instituto Nacional de Defensa Civil, encargado de idear planes para hacer frente a este tipo de siniestros y elaborar simulacros nacionales cada 31 de mayo.

3 de octubre de 1974

Un sismo de magnitud 8.0 ocurrió en la capital, Lima, a las 09:21 horas, un movimiento que también se sintió en la costa peruana hacia el sur. El movimiento duró alrededor de 90 segundos y dejó como saldo 252 muertos y 3 mil 600 heridos.

29 de mayo de 1990

Otro temblor de 6.4 causó la muerte de 77 personas, dejó 1.680 heridos, 58.835 damnificados y 11 mil viviendas destruidas. El movimiento, que empezó a las 09:34 horas, dejó afectaciones en las ciudades de San Martín, Amazonas, Cajamarca, Rioja, Moyobamba, Chachapoyas, Jaén y Bagua.

23 de junio de 2001

Un movimiento telúrico de magnitud 6.9 afectó la parte sur de Perú en las regiones de Moquegua, Tacna y Arequipa y dejando como saldo 74 personas muertas, 2,689 heridos, más de 21,000 damnificados, 64 personas desaparecidas, 35,601 viviendas afectadas de las cuales 17,584 quedaron destruidas.

El terremoto tuvo varias réplicas y tuvo una intensidad de VIII, lo que generó un tsunami que además ocasionó otras 26 defunciones. Se trató del temblor más devastador después del de 1970 de Áncash y el mayor a nivel mundial después de las Islas Rata.

15 de agosto de 2007

Perú fue duramente afectado por uno de los sismos más devastadores en su historia moderna. Ocurrido a las 18:40 horas, el terremoto de Pisco de magnitud 8 tuvo una duración de 3 minutos 50 segundos. Fue uno de los terremotos más violentos ocurridos en Perú en los últimos años, siendo rebasado por el terremoto de Arequipa de 2001. Este hecho dejó 596 personas fallecidas.

26 de mayo de 2019

Uno de los últimos temblores registrados en Perú fue el conocido como “terremoto de Loreto”, que tuvo una magnitud de 8 y se originó a las 02:41 hora local y que dejó en consecuencia una persona muerta y más de 2,500 personas afectadas.