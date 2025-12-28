Perú

I-U-E-A-O: La fórmula de cinco pasos que puede salvar la vida de tu familia ante un próximo gran sismo

Las autoridades instan a la ciudadanía a implementar el Plan Familiar de Emergencia. Conozca cómo esta metodología de cinco pasos permite organizar roles, identificar peligros en el hogar y preparar el combo de supervivencia para asegurar la vida de sus seres queridos

Guardar
I-U-E-A-O: La fórmula de cinco
I-U-E-A-O: La fórmula de cinco pasos que puede salvar a su familia en el próximo gran sismo

El silencio sísmico en la costa central del Perú no representa una tregua, sino una cuenta regresiva silenciosa. Los especialistas del Instituto Geofísico del Perú (IGP) han advertido de manera enfática que la acumulación de energía frente a nuestras costas es una realidad técnica ineludible, y la única respuesta efectiva es la preparación constante. Ante este escenario, se impulsa una estrategia que debe dejar de ser un simple folleto en la pared para convertirse en una práctica familiar y cotidiana: el Plan Familiar de Emergencia, basado en la metodología I-U-E-A-O.

Esta advertencia cobró plena vigencia la noche del sábado 27 de diciembre, cuando la aparente tranquilidad en Chimbote se quebró a las 21:51 horas por un sismo de magnitud 6.0, cuyo epicentro se ubicó a 67 kilómetros al oeste del distrito costero, en la provincia de Santa, Áncash. El movimiento telúrico, registrado a una profundidad de 52 kilómetros, fue calificado como “muy fuerte” tanto por los equipos del IGP como por plataformas de percepción ciudadana como Asismet.

El impacto fue inmediato: el sismo alcanzó intensidad V en Chimbote y se sintió con fuerza en Nuevo Chimbote, Santa, Coishco y partes de Trujillo, desatando pánico, evacuaciones masivas y la caída de objetos en viviendas, supermercados y locales comerciales.

Los informes instrumentales de Asismet y el Centro de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID) de la UNI reportaron aceleraciones del suelo superiores a 400 cm/s² en Nuevo Chimbote, un registro poco frecuente incluso para la costa peruana, lo que explica los daños observados y la violencia con la que se percibió el movimiento en la zona. El evento, lejos de ser un hecho aislado, reaviva la urgencia de fortalecer la cultura de prevención y preparación ante la permanente amenaza sísmica en el país.

Mapa preliminar de percepción del
Mapa preliminar de percepción del sismo de magnitud 6.0. - Crédito: Asismet

A diferencia de los simulacros generales, este plan I-U-E-A-O se personaliza dentro de cada hogar. No requiere de grandes inversiones económicas, sino de una gestión eficiente del tiempo y la comunicación familiar. A continuación, desglosamos cómo transformar su vivienda en un entorno resiliente a través de este método estructurado.

El diagnóstico preventivo: Identificar para sobrevivir

El primer paso de la metodología es Identificar (I). La prevención comienza con una mirada crítica hacia el lugar que consideramos más seguro: nuestro hogar. Identificar no solo implica reconocer que vivimos en un país altamente sísmico, sino analizar las vulnerabilidades específicas de nuestra infraestructura.

En esta etapa, las familias deben realizar una inspección de las instalaciones eléctricas, de gas y de agua. Un cable expuesto o una repisa mal anclada pueden convertirse en proyectiles o focos de incendio durante un movimiento telúrico de gran magnitud. Asimismo, es vital identificar las necesidades especiales de los miembros del hogar: ¿Hay adultos mayores que requieren medicación? ¿Bebés que necesitan pañales? ¿Mascotas que se asustan fácilmente? Solo conociendo nuestras debilidades podemos diseñar nuestras fortalezas.

DETECCIÓN DE RIESGOS. El primer
DETECCIÓN DE RIESGOS. El primer paso consiste en reconocer las vulnerabilidades del hogar. En la imagen, se observa la identificación de objetos que podrían caer, como estantes no anclados, y la revisión de instalaciones eléctricas para prevenir incidentes secundarios durante el sismo.

Ubicación y Estrategia: El mapa de la seguridad

Una vez detectados los riesgos, el siguiente paso es Ubicamos (U). El caos de un sismo de 8.0 grados no permite la improvisación. Por ello, es imperativo establecer con antelación las Zonas de Seguridad Interna, que suelen ser las uniones de columnas y muros estructurales.

La ubicación también se extiende hacia afuera. Las familias deben reconocer sus rutas de evacuación, asegurándose de que los pasillos y salidas estén libres de obstáculos como macetas, bicicletas o muebles. El punto de reunión familiar, un lugar abierto y libre de postes de alta tensión o vidrios, debe ser conocido por todos, incluso por aquellos que pasan el día fuera de casa por trabajo o estudios.

CULTURA DE PREVENCIÓN. La organización
CULTURA DE PREVENCIÓN. La organización implica la práctica constante a través de simulacros domésticos y la definición de canales de comunicación, como el uso de SMS

La logística del desastre: Elaboración y Asignación

El tercer y cuarto pilar, Elaboramos (E) y Asignamos (A), constituyen la columna vertebral del plan operativo. La elaboración se materializa en el “Combo de Supervivencia”. Este no solo incluye la famosa Mochila de Emergencia (para las primeras 24 horas), sino también la Caja de Reserva, diseñada para que una familia pueda subsistir del segundo al cuarto día tras el desastre.

Sin embargo, los recursos son inútiles sin roles. La asignación de tareas es lo que evita el pánico paralizante. En un plan familiar eficiente:

  • El hijo mayor puede ser el encargado de la mochila.
  • El padre o madre se encarga de abrir la puerta y verificar la llave del gas.
  • Un miembro específico asume el liderazgo de ayudar al abuelo o calmar a los niños. Cuando cada persona sabe exactamente qué hacer, la respuesta familiar se convierte en un mecanismo coordinado en lugar de una estampida.
EL COMBO DE SUPERVIVENCIA. La
EL COMBO DE SUPERVIVENCIA. La preparación de la Mochila de Emergencia y la Caja de Reserva debe ir acompañada de una asignación clara de roles. Cada integrante debe saber quién es el responsable de portar los suministros y quién brindará asistencia a los miembros más vulnerables del hogar.

Organización: El hábito que vence al miedo

Finalmente, la metodología cierra con Organizamos (O). La preparación es un proceso continuo, no un evento de una sola vez. Organizarse significa participar con seriedad en los simulacros nacionales y, lo más importante, realizar ensayos propios en horarios inesperados (por ejemplo, de noche).

La organización también implica la comunicación post-desastre. En el Perú, las líneas telefónicas colapsan tras un sismo. Por ello, el uso de mensajes de texto y el servicio de mensajería de voz 119 deben estar grabados en el protocolo familiar.

MAPA DE VIDA. La identificación
MAPA DE VIDA. La identificación de las Zonas de Seguridad Interna (columnas y muros estructurales) y el establecimiento de un punto de reunión externo son vitales. Contar con un croquis visible ayuda a que todos los miembros de la familia memoricen las rutas de evacuación más rápidas y seguras.

La prevención como herencia

El próximo sismo no nos preguntará si estamos listos; simplemente ocurrirá. La metodología I-U-E-A-O es la diferencia entre la vulnerabilidad y la capacidad de respuesta. Convertir estas siglas en acciones concretas es la mejor herencia de seguridad que un padre o madre puede dejar a sus hijos. La seguridad del Perú empieza por la organización de cada uno de sus hogares.

Temas Relacionados

Sismo en PerúIGPPlan Familiar de Emergenciaperu-noticias

Más Noticias

Estas son las películas que están de moda en Netflix Perú este día

El boom de las plataformas por streaming ha cambiado la forma de ver y disfrutar el cine; Netflix no se quiere quedar atrás

Estas son las películas que

Cañete reporta al menos 17 sismos en 2025: Estas son las zonas más vulnerables tras el temblor de 4.8

Estudios técnicos del Ingemmet alertan que el reciente movimiento telúrico podría reactivar procesos como caídas de rocas y arenamientos en zonas previamente identificadas como vulnerables

Cañete reporta al menos 17

Pablo Lavandeira deja Alianza Lima y firma un acuerdo con el recién ascendido FC Cajamarca para Liga 1 2026

El volante uruguayo de 35 años se une a las filas de Carlos Silvestri, mientras Hernán Barcos y la institución cajamarquina terminan de ultimar detalles

Pablo Lavandeira deja Alianza Lima

Fuerte sismo de 6.0 sacudió al Perú EN VIVO: epicentro en Chimbote afectó Trujillo, hay heridos, viviendas y hospitales afectados

El temblor ocurrió a las 21:51 horas frente a la costa de Áncash y tuvo una profundidad de 52 km. Otras dos réplicas mantienen en alerta la costa norte del país. Hospitales La Caleta y Belén son los más afectados por los sismos

Fuerte sismo de 6.0 sacudió

El sacrificio de Fernanda Tomé para aportar en la victoria ante Alianza Lima: espalda resentida y lágrimas sobre la pista

La Universidad San Martín terminó con el invicto de la escuadra ‘blanquiazul’, que venía de rendir en el Mundial de Clubes y derrotar sin objeciones a Universitario de Deportes

El sacrificio de Fernanda Tomé
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

La vacancia de Dina Boluarte

La vacancia de Dina Boluarte fue lo mejor del 2025, según los peruanos; la delincuencia, lo peor

Dina Boluarte es el personaje negativo del 2025 para los peruanos, según encuesta

Los 88 congresistas que buscan reelegirse en el nuevo Congreso bicameral rumbo a las Elecciones 2026

JEE observa inscripción presidencial de País para Todos: Carlos Álvarez podría quedar fuera de las elecciones 2026

Perú Primero lleva como candidata a una investigada por presuntos delitos de homicidio y tráfico de terrenos: el perfil de Carmela Yactayo

ENTRETENIMIENTO

Imitador de Don Chezina sorprende

Imitador de Don Chezina sorprende en casting de ‘Yo Soy’ y pasa a la siguiente ronda

El emotivo mensaje de Cynthia Martínez a Pedro Suárez-Vértiz a dos años de su partida: “La vida sin ti es rara”

Yahaira Plasencia defiende a su hermana Silvana de polémica con salsero Maryto

Darinka Ramírez responde con mensajes contundentes a rumores de su pareja: “Yo no me meto con hombres casados”

Agua Marina anuncia concierto virtual para el 31 de diciembre y usuarios se emocionan

DEPORTES

Pablo Lavandeira deja Alianza Lima

Pablo Lavandeira deja Alianza Lima y firma un acuerdo con el recién ascendido FC Cajamarca para Liga 1 2026

El sacrificio de Fernanda Tomé para aportar en la victoria ante Alianza Lima: espalda resentida y lágrimas sobre la pista

Universitario vs Regatas Lima EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Alianza Lima recibiría millonario monto por Juan Pablo Freytes tras interés de la Serie A de Italia: así van las negociaciones con Fluminense

Alianza Lima perdió el invicto y cayó 1-3 ante San Martín: así se jugó punto a punto el partido de la Liga Peruana de Vóley