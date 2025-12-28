I-U-E-A-O: La fórmula de cinco pasos que puede salvar la vida de tu familia ante un próximo gran sismo

I-U-E-A-O: La fórmula de cinco pasos que puede salvar a su familia en el próximo gran sismo

El silencio sísmico en la costa central del Perú no representa una tregua, sino una cuenta regresiva silenciosa. Los especialistas del Instituto Geofísico del Perú (IGP) han advertido de manera enfática que la acumulación de energía frente a nuestras costas es una realidad técnica ineludible, y la única respuesta efectiva es la preparación constante. Ante este escenario, se impulsa una estrategia que debe dejar de ser un simple folleto en la pared para convertirse en una práctica familiar y cotidiana: el Plan Familiar de Emergencia, basado en la metodología I-U-E-A-O.

Esta advertencia cobró plena vigencia la noche del sábado 27 de diciembre, cuando la aparente tranquilidad en Chimbote se quebró a las 21:51 horas por un sismo de magnitud 6.0, cuyo epicentro se ubicó a 67 kilómetros al oeste del distrito costero, en la provincia de Santa, Áncash. El movimiento telúrico, registrado a una profundidad de 52 kilómetros, fue calificado como “muy fuerte” tanto por los equipos del IGP como por plataformas de percepción ciudadana como Asismet.

El impacto fue inmediato: el sismo alcanzó intensidad V en Chimbote y se sintió con fuerza en Nuevo Chimbote, Santa, Coishco y partes de Trujillo, desatando pánico, evacuaciones masivas y la caída de objetos en viviendas, supermercados y locales comerciales.

Los informes instrumentales de Asismet y el Centro de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID) de la UNI reportaron aceleraciones del suelo superiores a 400 cm/s² en Nuevo Chimbote, un registro poco frecuente incluso para la costa peruana, lo que explica los daños observados y la violencia con la que se percibió el movimiento en la zona. El evento, lejos de ser un hecho aislado, reaviva la urgencia de fortalecer la cultura de prevención y preparación ante la permanente amenaza sísmica en el país.

Mapa preliminar de percepción del sismo de magnitud 6.0. - Crédito: Asismet

A diferencia de los simulacros generales, este plan I-U-E-A-O se personaliza dentro de cada hogar. No requiere de grandes inversiones económicas, sino de una gestión eficiente del tiempo y la comunicación familiar. A continuación, desglosamos cómo transformar su vivienda en un entorno resiliente a través de este método estructurado.

El diagnóstico preventivo: Identificar para sobrevivir

El primer paso de la metodología es Identificar (I). La prevención comienza con una mirada crítica hacia el lugar que consideramos más seguro: nuestro hogar. Identificar no solo implica reconocer que vivimos en un país altamente sísmico, sino analizar las vulnerabilidades específicas de nuestra infraestructura.

En esta etapa, las familias deben realizar una inspección de las instalaciones eléctricas, de gas y de agua. Un cable expuesto o una repisa mal anclada pueden convertirse en proyectiles o focos de incendio durante un movimiento telúrico de gran magnitud. Asimismo, es vital identificar las necesidades especiales de los miembros del hogar: ¿Hay adultos mayores que requieren medicación? ¿Bebés que necesitan pañales? ¿Mascotas que se asustan fácilmente? Solo conociendo nuestras debilidades podemos diseñar nuestras fortalezas.

DETECCIÓN DE RIESGOS. El primer paso consiste en reconocer las vulnerabilidades del hogar. En la imagen, se observa la identificación de objetos que podrían caer, como estantes no anclados, y la revisión de instalaciones eléctricas para prevenir incidentes secundarios durante el sismo.

Ubicación y Estrategia: El mapa de la seguridad

Una vez detectados los riesgos, el siguiente paso es Ubicamos (U). El caos de un sismo de 8.0 grados no permite la improvisación. Por ello, es imperativo establecer con antelación las Zonas de Seguridad Interna, que suelen ser las uniones de columnas y muros estructurales.

La ubicación también se extiende hacia afuera. Las familias deben reconocer sus rutas de evacuación, asegurándose de que los pasillos y salidas estén libres de obstáculos como macetas, bicicletas o muebles. El punto de reunión familiar, un lugar abierto y libre de postes de alta tensión o vidrios, debe ser conocido por todos, incluso por aquellos que pasan el día fuera de casa por trabajo o estudios.

CULTURA DE PREVENCIÓN. La organización implica la práctica constante a través de simulacros domésticos y la definición de canales de comunicación, como el uso de SMS

La logística del desastre: Elaboración y Asignación

El tercer y cuarto pilar, Elaboramos (E) y Asignamos (A), constituyen la columna vertebral del plan operativo. La elaboración se materializa en el “Combo de Supervivencia”. Este no solo incluye la famosa Mochila de Emergencia (para las primeras 24 horas), sino también la Caja de Reserva, diseñada para que una familia pueda subsistir del segundo al cuarto día tras el desastre.

Sin embargo, los recursos son inútiles sin roles. La asignación de tareas es lo que evita el pánico paralizante. En un plan familiar eficiente:

El hijo mayor puede ser el encargado de la mochila.

El padre o madre se encarga de abrir la puerta y verificar la llave del gas.

Un miembro específico asume el liderazgo de ayudar al abuelo o calmar a los niños. Cuando cada persona sabe exactamente qué hacer, la respuesta familiar se convierte en un mecanismo coordinado en lugar de una estampida.

EL COMBO DE SUPERVIVENCIA. La preparación de la Mochila de Emergencia y la Caja de Reserva debe ir acompañada de una asignación clara de roles. Cada integrante debe saber quién es el responsable de portar los suministros y quién brindará asistencia a los miembros más vulnerables del hogar.

Organización: El hábito que vence al miedo

Finalmente, la metodología cierra con Organizamos (O). La preparación es un proceso continuo, no un evento de una sola vez. Organizarse significa participar con seriedad en los simulacros nacionales y, lo más importante, realizar ensayos propios en horarios inesperados (por ejemplo, de noche).

La organización también implica la comunicación post-desastre. En el Perú, las líneas telefónicas colapsan tras un sismo. Por ello, el uso de mensajes de texto y el servicio de mensajería de voz 119 deben estar grabados en el protocolo familiar.

MAPA DE VIDA. La identificación de las Zonas de Seguridad Interna (columnas y muros estructurales) y el establecimiento de un punto de reunión externo son vitales. Contar con un croquis visible ayuda a que todos los miembros de la familia memoricen las rutas de evacuación más rápidas y seguras.

La prevención como herencia

El próximo sismo no nos preguntará si estamos listos; simplemente ocurrirá. La metodología I-U-E-A-O es la diferencia entre la vulnerabilidad y la capacidad de respuesta. Convertir estas siglas en acciones concretas es la mejor herencia de seguridad que un padre o madre puede dejar a sus hijos. La seguridad del Perú empieza por la organización de cada uno de sus hogares.