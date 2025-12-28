Perú registra 13 sismos en una semana, según el IGP: el de mayor magnitud llegó a 6.0 y ya dejó heridos

El Perú registra trece sismos en una semana, según el Instituto Geofísico del Perú, con el mayor alcanzando magnitud 6.0 en Áncash. (Andina)

El Perú experimentó trece sismos en la última semana, de acuerdo con reportes oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP), siendo el más reciente un movimiento telúrico de 6.0 de magnitud que dejó heridos y daños en el norte del país.

Ese evento de mayor fuerza ocurrió la noche del sábado 27 de diciembre, cuando un sismo sacudió la provincia del Santa, en la región Áncash, provocando impactos en hospitales y viviendas, así como una rápida movilización de las autoridades.

Entre el 21 y el 28 de diciembre, el IGP reportó trece movimientos sísmicos en diferentes zonas del territorio nacional.

La gente se encuentra cerca de los escombros de la fachada de una casa que yacen en el suelo después de un terremoto en Chimbote, Perú.

Los eventos variaron en magnitud, profundidad e intensidad, afectando regiones como Áncash, Lima, La Libertad, Ucayali, Arequipa, Callao y Tacna. La mayoría de los sismos tuvieron magnitudes entre 3.5 y 4.8, pero el registrado al oeste de Chimbote, en Áncash, alcanzó los 6.0.

Según los informes del IGP, el sismo más fuerte se localizó a 67 kilómetros al oeste de Chimbote, a una profundidad de 52 kilómetros. La intensidad en la ciudad fue calificada como V en la escala de Mercalli, lo que corresponde a un sacudón fuerte, perceptible y capaz de causar daños materiales.

Heridos y daños

El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Centro de Operaciones de Emergencia (COE Salud), reportó la atención de diez personas heridas tras el sismo de mayor magnitud.

Los centros de salud de San Jacinto en Áncash y Puente Chao en La Libertad asistieron a cinco heridos cada uno, la mayoría con lesiones leves. El Minsa informó que estos pacientes recibieron atención médica oportuna en ambos establecimientos.

En cuanto a infraestructura hospitalaria, el Hospital La Caleta de Chimbote presentó caída de baldosas en el área de emergencia, rajaduras en la pared del servicio de medicina y daños en el techo del área de cirugía. Pese a estos inconvenientes, el hospital continuó operativo mientras se realizaban evaluaciones para determinar la magnitud del impacto en sus instalaciones.

Viviendas afectadas y rescates

El movimiento sísmico también ocasionó daños en viviendas de los distritos de La Esperanza, Alto Trujillo y Virú, en La Libertad. El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) La Libertad comunicó que una persona fue rescatada por la Policía Nacional del Perú tras quedar atrapada por el colapso de un techo en Trujillo. Además, una familia logró salir ilesa después de que su vivienda en Alto Trujillo quedara al borde del colapso.

Un violento movimiento telúrico causa el caos y el pánico en Chimbote. Este video de vigilancia muestra la magnitud del temblor, que provoca la caída de toda la mercadería de un supermercado en cuestión de segundos.

Personal de Defensa Civil inició inspecciones en viviendas para determinar el tipo de ayuda que corresponde. En Virú, localidad donde se percibió con mayor fuerza el sismo, las autoridades evalúan el estado de las edificaciones dañadas.

Percepción y respuesta

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Instituto Nacional de Defensa Civil registró que el sismo de 6.0 fue percibido como moderado en varios distritos de Áncash y fuerte en localidades como Cáceres del Perú, Coishco, Macate, Moro, Nepeña, Samanco, Santa y Nuevo Chimbote. En algunos comercios de Chimbote, la mercadería cayó por la fuerza del movimiento.

La sacudida también fue sentida en ciudades como Trujillo, Virú, Piura y sectores de Lima, generando alarma entre los habitantes. En respuesta, unidades de primera respuesta y autoridades locales comenzaron el monitoreo en zonas vulnerables para identificar posibles afectaciones.

El sismo se originó en el mar, a 52 kilómetros al suroeste de Supe Puerto, y se percibió sobre todo en el litoral norte de Lima. Foto: composición Infobae Perú/EFE

Evaluación de daños

El Gobierno Regional de Áncash dispuso recorridos de verificación en su jurisdicción para revisar daños en viviendas y edificios. Por su parte, el COEN coordina con las autoridades regionales y locales, exhortando a mantener operativos los Centros de Operaciones de Emergencia para atender cualquier incidencia.

Durante la cobertura, el jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, reiteró: “La amenaza sísmica en el Perú es real y permanente. No podemos evitar los sismos, pero sí podemos prepararnos. Construir de manera segura, respetando las normas técnicas y evitando zonas de alto riesgo es una decisión que salva vidas”.

Las autoridades recordaron a la población la importancia de evitar el pánico ante un sismo, ubicarse en zonas seguras, seguir las indicaciones oficiales y contar con una mochila de emergencia para situaciones de riesgo.

La evaluación de daños sigue en marcha mientras los equipos de respuesta continúan asistiendo a los afectados y monitoreando la situación en las regiones impactadas.