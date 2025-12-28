Perú

¿Por qué la mochila de emergencia es clave en la supervivencia durante un sismo de gran magnitud? Esto es lo que debe tener y dónde colocarla

Descubre recomendaciones esenciales sobre autonomía, bioseguridad y adaptaciones para cada grupo familiar ante el riesgo de eventos telúricos en regiones del cinturón de fuego

La mochila de emergencia, considerada parte del llamado “combo de supervivencia”, está diseñada para que las familias puedan hacer frente a las necesidades inmediatas tras un sismo de gran magnitud - Andina

Un sismo de magnitud 6,0 registrado recientemente en Chimbote y percibido en ciudades como Lima, Trujillo, Virú y Piura ha reavivado la preocupación sobre la preparación ante emergencias en zonas sísmicas. Este evento ha vuelto a poner en evidencia la relevancia crucial de contar con una mochila de emergencia lista y fácilmente accesible. En países como Perú, donde la actividad telúrica es constante, disponer de recursos básicos para la supervivencia puede marcar la diferencia en los primeros minutos después de un movimiento sísmico de gran intensidad.

La mochila de emergencia, considerada parte del llamado “combo de supervivencia”, está diseñada para que las familias puedan hacer frente a las necesidades inmediatas tras un sismo de gran magnitud. El reciente temblor en Chimbote, ocurrido a las 21:51 con una profundidad de 52 kilómetros, y sentido de manera moderada en al menos seis regiones, refuerza la necesidad de que cada hogar disponga de este kit esencial.

Importancia de la mochila de emergencia

La principal utilidad de la mochila de emergencia reside en su capacidad para aportar autonomía y cubrir las necesidades más urgentes durante las primeras horas después de un sismo. Tenerla lista ahorra tiempo en la evacuación y facilita la adaptación a situaciones de ausencia de servicios básicos o inminente ayuda externa. Actuar con anticipación reduce el estrés y fortalece la respuesta familiar ante situaciones de incertidumbre y desorden.

Qué debe contener la mochila de emergencia

Las autoridades y expertos en gestión de riesgos recomiendan optar por lo esencial, priorizando el peso y la funcionalidad. La mochila de emergencia debe incluir:

  • Alimentos no perecibles, listos para consumir.
  • Agua limpia en envases resistentes y que sean fáciles de transportar.
  • Abrigo y ropa de reserva para afrontar cambios de temperatura.
  • Artículos de higiene personal, como toallas húmedas, papel higiénico o jabón.
  • Botiquín de primeros auxilios, adaptado a necesidades familiares.
  • Dinero en efectivo de baja denominación.
  • Medios de comunicación, como radios portátiles a pilas.
  • Fuentes de energía portátiles, como baterías o cargadores.
  • Artículos para bebés e infantes, incluyendo pañales, leche en polvo y productos específicos.
  • Insumos para adultos mayores o personas con necesidades particulares.

Se aconseja revisar la mochila periódicamente y renovar los artículos próximos a vencimiento, así como ajustar su contenido a las particularidades de cada grupo familiar y región.

Actualizaciones recomendadas por nuevas amenazas

La emergencia sanitaria internacional, como la pandemia de covid-19, ha motivado integrar nuevos productos en la mochila de emergencia para reforzar la bioseguridad. Entre los insumos recomendados actualmente figuran mascarillas, alcohol al 70%, jabón, un envase de lejía debidamente identificado y agua adicional. También es aconsejable incluir medicamentos para tratar enfermedades crónicas o cuadros respiratorios, adaptando la selección a la situación de cada integrante del hogar.

La colocación apropiada de la mochila es un factor clave. Especialistas sugieren que su peso no exceda los ocho kilos - Andina

¿Cómo y dónde colocar la mochila?

La colocación apropiada de la mochila es un factor clave. Especialistas sugieren que su peso no exceda los ocho kilos y que cuente con compartimentos internos, laterales y frontales para facilitar la ordenación y el acceso a los insumos. Debe ubicarse en un sitio visible y próximo a la puerta principal, de modo que esté lista para tomarla rápidamente durante la evacuación en caso de sismo. Es fundamental renovar periódicamente los productos según su fecha de caducidad y realizar simulacros para familiarizar a los miembros de la familia con su contenido.

Caja de reserva: complemento de la mochila de emergencia

Además de la mochila para evacuación, se recomienda preparar una caja de reserva para cubrir necesidades entre el segundo y cuarto día tras la emergencia. Esta caja debe guardarse en un lugar fresco y seco, e incluir artículos adicionales de higiene, alimentos no perecibles, vestimenta limpia y abrigo, adaptados al clima y a la región donde se encuentre la familia. Es necesario revisar y actualizar periódicamente los contenidos mientras la caja permanezca almacenada.

Riesgo sísmico y cultura de prevención

La ubicación de Perú en el Cinturón de Fuego del Pacífico implica una amenaza permanente de sismos y tsunamis. Por ello, desarrollar una cultura de prevención y mantener prácticas de preparación resulta vital. El fortalecimiento de estos hábitos puede salvar vidas y minimizar las pérdidas materiales ante futuros desastres.

Según especialistas, mantener una mochila de emergencia lista es una medida esencial ante la posibilidad latente de eventos sísmicos mayores en Lima y otras zonas expuestas, donde existe acumulación de energía sísmica que podría liberar movimientos de gran intensidad en cualquier momento.

