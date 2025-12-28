Cañete reporta al menos 17 sismos en 2025: Estas son las zonas más vulnerables tras el temblor de 4.8

Más de 500 sismos en lo que va del año: estas son las regiones con más movimientos telúricos| Andina/IGP

La actividad sísmica volvió a encender las alertas en la provincia de Cañete, luego de que este 28 de diciembre de 2025 se registrara un sismo de magnitud 4.8 frente a San Vicente de Cañete, uno de los principales núcleos urbanos del sur de Lima. El movimiento telúrico, ocurrido durante la jornada de hoy, se suma a una larga secuencia de al menos 17 temblores reportados a lo largo del año en esta zona del litoral central, considerada una de las más activas del país por su cercanía a la interacción de placas tectónicas.

De acuerdo con información oficial, el evento sísmico tuvo su epicentro a 26 kilómetros al sur de San Vicente de Cañete y alcanzó una profundidad de 58 kilómetros, características que permitieron que el temblor sea percibido por la población sin que, hasta el momento, se haya informado sobre daños personales o materiales. Sin embargo, el registro activó una evaluación técnica inmediata por parte de entidades especializadas, debido al contexto geológico particular de la provincia y al historial reciente de sismos ocurridos en el área.

Ingemmet identifica zonas críticas en Cañete tras sismo de magnitud 4.8

(Andina)

Tras el movimiento telúrico registrado este domingo, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) informó que tiene plenamente identificadas zonas críticas por peligros geológicos en la provincia de Cañete, las cuales podrían reactivarse como consecuencia de un evento sísmico de esta magnitud. La evaluación se basa en estudios técnicos previos que analizan la susceptibilidad del terreno frente a fenómenos naturales asociados a la actividad sísmica.

Según precisó Ingemmet, en la provincia se han identificado tres zonas críticas, ubicadas específicamente en los distritos de Zúñiga, Calango y San Vicente de Cañete. Estas áreas presentan condiciones geológicas que, ante un movimiento telúrico, podrían generar derrumbes, caídas de rocas, deslizamientos, arenamientos u otros procesos de inestabilidad del suelo, especialmente en sectores con pendientes pronunciadas o suelos no consolidados.

Toda la información sobre las zonas críticas en Cañete se encuentra disponible para consulta pública a través de la plataforma digital “Perú en Alerta”, una herramienta oficial que permite visualizar los sectores identificados por Ingemmet a nivel nacional. En este espacio se puede acceder a mapas interactivos y fichas técnicas que detallan los peligros geológicos existentes en cada territorio, así como las características del entorno evaluado.

Sismos registrados en Cañete – Año 2025

La provincia de Cañete se ubica dentro de una franja altamente sísmica del país, donde a lo largo de 2025 se han registrado múltiples movimientos telúricos de diversa magnitud, varios de ellos con epicentro cercano a Chilca, Mala, Calango y San Vicente.

10 de enero de 2025

Magnitud: 3.6

Hora: 01:18 a. m.

Epicentro: 16 km de Chilca, provincia de Cañete

3 de marzo de 2025

Magnitud: 5.0

Hora: 10:18 a. m.

Epicentro: Chilca, Cañete

27 de marzo de 2025

Magnitud: 4.0

Hora: 07:48 a. m.

Epicentro: 93 km al suroeste de San Vicente de Cañete

7 de abril de 2025

Magnitud: 4.4

Hora: 10:24 a. m.

Epicentro: 39 km al noreste de Calango

11 de mayo de 2025

Magnitud: 4.0

Hora: 06:44 a. m.

Epicentro: 35 km al suroeste de Mala

3 de julio de 2025

Magnitud: 4.0

Hora: 06:28 a. m.

Epicentro: 28 km al noroeste de Chilca

Profundidad: 85 km

31 de julio de 2025

Magnitud: 3.5

Hora: No especificada

Epicentro: 5 km al norte de Chilca

2 de agosto de 2025

Magnitud: 3.5

Hora: 22:53

Epicentro: San Vicente de Cañete

18 de agosto de 2025

Magnitud: 3.7

Hora: 21:52

Epicentro: 22 km al sur de Mala

26 de agosto de 2025

Magnitud: 3.5

Hora: 05:52

Epicentro: 12 km al norte de Chilca

30 de agosto de 2025

Magnitud: 3.5

Hora: 04:39

Epicentro: 40 km al suroeste de Chilca

15 de octubre de 2025

Magnitud: 3.5

Hora: 03:30

Epicentro: 8 km al suroeste de Chilca (océano Pacífico)

20 de octubre de 2025

Magnitud: 3.5

Hora: 20:23

Epicentro: 31 km al oeste de Chilca

10 de noviembre de 2025

Magnitud: 3.7

Hora: 00:14

Epicentro: 7 km al norte de Chilca

22 de noviembre de 2025

Magnitud: 3.5

Hora: 14:18

Epicentro: 26 km al oeste de Chilca

27 de diciembre de 2025

Magnitud: 3.5

Hora: 01:17

Epicentro: 25 km al suroeste de Mala