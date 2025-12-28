Perú

Fuerte temblor de 6.0 sorprendió a influencers, streamers y jóvenes en plena transmisión en vivo en TikTok y Kick

La actividad sísmica se convirtió en tendencia al viralizarse las imágenes emitidas durante el temblor, donde usuarios y espectadores presenciaron la respuesta espontánea ante el evento inesperado en redes sociales

Guardar
Imágenes impactantes de la evacuación de cientos de personas en el centro comercial Megaplaza de Chimbote durante un fuerte sismo.

El fuerte sismo de magnitud 6.0 que sacudió Chimbote la noche del sábado 27 de diciembre no solo interrumpió cenas, actividades comerciales y rutinas domésticas. También irrumpió en transmisiones en vivo, sorprendiendo a influencers, streamers y jóvenes que, sin buscarlo, terminaron mostrando en tiempo real el miedo y la confusión provocados por el movimiento telúrico en plataformas como TikTok y Kick.

Uno de los registros más compartidos es el de una joven que transmitía en vivo desde su cuenta de TikTok, @gabriela.ruiz0223, cuando la tierra comenzó a moverse. Estaba sola en casa y la reacción fue inmediata: intentó comunicarse con su familia mientras buscaba a sus mascotas, visiblemente alterada por la sacudida. “Tranquila, mi amor, ya va a parar”, se le escucha decir mientras llama a sus perros y el ruido de los objetos cayendo invade la transmisión.

Una joven se encontraba transmitiendo en vivo cuando un fuerte temblor la sorprendió. Estando sola en casa, su reacción inmediata fue agarrar su teléfono para contactar a su familia y buscar a sus mascotas en medio del caos.

A kilómetros de allí, otra cámara registraba una escena distinta pero con el mismo trasfondo de pánico. En el centro comercial Megaplaza de Chimbote, un usuario de TikTok grabó el momento en que se activan las alarmas y las personas comienzan a evacuar el centro comercial. “Acaba de haber un fuerte terremoto acá. La gente está asustada y no sabemos de cuántos grados ha sido, pero ha sido muy fuerte”, se le escucha decir mientras el ruido y la confusión se apoderan del centro comercial.

La noche sísmica también quedó marcada por la transmisión en vivo de la ‘Payasita Zing, quien realizaba un live en la plataforma Kick. Acostumbrada a un tono ligero y humorístico, la streamer vio cómo su interacción con la audiencia se rompía de golpe. “¡Ay, temblor! Hola, mamá. ¿Dónde estás?”, se le escucha decir antes de cortar el enlace en vivo, entre ruidos, gritos y el sonido persistente de la alarma.

La streamer conocida como PayasitaZingg se encontraba en medio de su transmisión en vivo cuando un fuerte sismo la tomó por sorpresa. Su reacción de pánico y el sonido del movimiento quedaron registrados en este impactante video.

En cuestión de segundos, los chats se llenaron de mensajes cruzados: preocupación, bromas nerviosas, pedidos de calma. Los videos se viralizaron casi de inmediato y pasaron a formar parte del registro colectivo de una noche que comenzó tranquila y terminó sacudida por la tierra.

Más allá del alcance digital, las transmisiones dejaron un testimonio directo de cómo el sismo de las 21:51 horas irrumpió sin aviso en la vida cotidiana y expuso, en tiempo real, el miedo compartido de miles de personas.

Momentos de tensión se vivieron durante una fiesta de promoción cuando los asistentes tuvieron que evacuar el local de manera apresurada debido al fuerte temblor de 6.0 en Chimbote. En el video se observa a la multitud saliendo en medio de la confusión.

Una semana marcada por los sismos

El sismo de magnitud 6.0 de Chimbote que sorprendió a jóvenes y streamers en plena transmisión en vivo fue el evento más fuerte de una semana especialmente activa en términos sísmicos en el país. Entre el 21 y el 28 de diciembre, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó trece movimientos telúricos en distintas regiones, con magnitudes que oscilaron entre 3.5 y 4.8, además del fuerte sacudón registrado frente a la costa de Áncash.

El evento principal ocurrió la noche del sábado 27 de diciembre, con epicentro a 67 kilómetros al oeste de Chimbote y una profundidad de 52 kilómetros. En la ciudad, la intensidad fue calificada como V en la escala de Mercalli, lo que explica la violencia percibida y el temor generalizado que quedó registrado tanto en espacios públicos como en transmisiones en vivo.

Heridos, daños y evaluación en marcha

El Ministerio de Salud informó que 25 personas resultaron heridas a consecuencia del sismo de mayor magnitud. Algunas fueron atendidas en el centro de salud de San Jacinto, en Áncash, y otras en Puente Chao, en La Libertad, la mayoría con lesiones leves. En Chimbote, el hospital La Caleta reportó la caída de baldosas y rajaduras en algunas áreas, aunque continuó operando mientras se realizaban evaluaciones técnicas.

Una cámara de seguridad registra el momento de pánico que vivió una familia cuando un terremoto de 6.0 de magnitud los sorprendió en medio de una comida.

También se reportaron daños en viviendas de distritos como La Esperanza, Alto Trujillo y Virú, donde una persona fue rescatada tras quedar atrapada por el colapso de un techo. Las autoridades regionales y Defensa Civil iniciaron inspecciones para determinar el nivel de afectación y la ayuda necesaria. Mientras tanto, el IGP reiteró que el Perú se encuentra en una zona de alta amenaza sísmica permanente y recordó la importancia de la prevención, la construcción segura y la preparación ante futuros eventos.

Temas Relacionados

ChimboteTikTokKickMegaplaza de ChimbotePayasita ZingSismo en Perústreamers peruanosperu-noticias

Más Noticias

Estas son las películas que están de moda en Netflix Perú este día

El boom de las plataformas por streaming ha cambiado la forma de ver y disfrutar el cine; Netflix no se quiere quedar atrás

Estas son las películas que

Cañete reporta al menos 17 sismos en 2025: Estas son las zonas más vulnerables tras el temblor de 4.8

Estudios técnicos del Ingemmet alertan que el reciente movimiento telúrico podría reactivar procesos como caídas de rocas y arenamientos en zonas previamente identificadas como vulnerables

Cañete reporta al menos 17

Pablo Lavandeira deja Alianza Lima y firma un acuerdo con el recién ascendido FC Cajamarca para Liga 1 2026

El volante uruguayo de 35 años se une a las filas de Carlos Silvestri, mientras Hernán Barcos y la institución cajamarquina terminan de ultimar detalles

Pablo Lavandeira deja Alianza Lima

Fuerte sismo de 6.0 sacudió al Perú EN VIVO: epicentro en Chimbote afectó Trujillo, hay heridos, viviendas y hospitales afectados

El temblor ocurrió a las 21:51 horas frente a la costa de Áncash y tuvo una profundidad de 52 km. Otras dos réplicas mantienen en alerta la costa norte del país. Hospitales La Caleta y Belén son los más afectados por los sismos

Fuerte sismo de 6.0 sacudió

I-U-E-A-O: La fórmula de cinco pasos que puede salvar la vida de tu familia ante un próximo gran sismo

Las autoridades instan a la ciudadanía a implementar el Plan Familiar de Emergencia. Conozca cómo esta metodología de cinco pasos permite organizar roles, identificar peligros en el hogar y preparar el combo de supervivencia para asegurar la vida de sus seres queridos

I-U-E-A-O: La fórmula de cinco
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

La vacancia de Dina Boluarte

La vacancia de Dina Boluarte fue lo mejor del 2025, según los peruanos; la delincuencia, lo peor

Dina Boluarte es el personaje negativo del 2025 para los peruanos, según encuesta

Los 88 congresistas que buscan reelegirse en el nuevo Congreso bicameral rumbo a las Elecciones 2026

JEE observa inscripción presidencial de País para Todos: Carlos Álvarez podría quedar fuera de las elecciones 2026

Perú Primero lleva como candidata a una investigada por presuntos delitos de homicidio y tráfico de terrenos: el perfil de Carmela Yactayo

ENTRETENIMIENTO

Estas son las películas que

Estas son las películas que están de moda en Netflix Perú este día

Imitador de Don Chezina sorprende en casting de ‘Yo Soy’ y pasa a la siguiente ronda

El emotivo mensaje de Cynthia Martínez a Pedro Suárez-Vértiz a dos años de su partida: “La vida sin ti es rara”

Yahaira Plasencia defiende a su hermana Silvana de polémica con salsero Maryto

Darinka Ramírez responde con mensajes contundentes a rumores de su pareja: “Yo no me meto con hombres casados”

DEPORTES

Pablo Lavandeira deja Alianza Lima

Pablo Lavandeira deja Alianza Lima y firma un acuerdo con el recién ascendido FC Cajamarca para Liga 1 2026

El sacrificio de Fernanda Tomé para aportar en la victoria ante Alianza Lima: espalda resentida y lágrimas sobre la pista

Universitario vs Regatas Lima EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Alianza Lima recibiría millonario monto por Juan Pablo Freytes tras interés de la Serie A de Italia: así van las negociaciones con Fluminense

Alianza Lima perdió el invicto y cayó 1-3 ante San Martín: así se jugó punto a punto el partido de la Liga Peruana de Vóley