Fuerte temblor de 6.0 sorprendió a influencers, streamers y jóvenes en plena transmisión en vivo en TikTok y Kick

Imágenes impactantes de la evacuación de cientos de personas en el centro comercial Megaplaza de Chimbote durante un fuerte sismo.

El fuerte sismo de magnitud 6.0 que sacudió Chimbote la noche del sábado 27 de diciembre no solo interrumpió cenas, actividades comerciales y rutinas domésticas. También irrumpió en transmisiones en vivo, sorprendiendo a influencers, streamers y jóvenes que, sin buscarlo, terminaron mostrando en tiempo real el miedo y la confusión provocados por el movimiento telúrico en plataformas como TikTok y Kick.

Uno de los registros más compartidos es el de una joven que transmitía en vivo desde su cuenta de TikTok, @gabriela.ruiz0223, cuando la tierra comenzó a moverse. Estaba sola en casa y la reacción fue inmediata: intentó comunicarse con su familia mientras buscaba a sus mascotas, visiblemente alterada por la sacudida. “Tranquila, mi amor, ya va a parar”, se le escucha decir mientras llama a sus perros y el ruido de los objetos cayendo invade la transmisión.

Una joven se encontraba transmitiendo en vivo cuando un fuerte temblor la sorprendió. Estando sola en casa, su reacción inmediata fue agarrar su teléfono para contactar a su familia y buscar a sus mascotas en medio del caos.

A kilómetros de allí, otra cámara registraba una escena distinta pero con el mismo trasfondo de pánico. En el centro comercial Megaplaza de Chimbote, un usuario de TikTok grabó el momento en que se activan las alarmas y las personas comienzan a evacuar el centro comercial. “Acaba de haber un fuerte terremoto acá. La gente está asustada y no sabemos de cuántos grados ha sido, pero ha sido muy fuerte”, se le escucha decir mientras el ruido y la confusión se apoderan del centro comercial.

La noche sísmica también quedó marcada por la transmisión en vivo de la ‘Payasita Zing‘, quien realizaba un live en la plataforma Kick. Acostumbrada a un tono ligero y humorístico, la streamer vio cómo su interacción con la audiencia se rompía de golpe. “¡Ay, temblor! Hola, mamá. ¿Dónde estás?”, se le escucha decir antes de cortar el enlace en vivo, entre ruidos, gritos y el sonido persistente de la alarma.

La streamer conocida como PayasitaZingg se encontraba en medio de su transmisión en vivo cuando un fuerte sismo la tomó por sorpresa. Su reacción de pánico y el sonido del movimiento quedaron registrados en este impactante video.

En cuestión de segundos, los chats se llenaron de mensajes cruzados: preocupación, bromas nerviosas, pedidos de calma. Los videos se viralizaron casi de inmediato y pasaron a formar parte del registro colectivo de una noche que comenzó tranquila y terminó sacudida por la tierra.

Más allá del alcance digital, las transmisiones dejaron un testimonio directo de cómo el sismo de las 21:51 horas irrumpió sin aviso en la vida cotidiana y expuso, en tiempo real, el miedo compartido de miles de personas.

Momentos de tensión se vivieron durante una fiesta de promoción cuando los asistentes tuvieron que evacuar el local de manera apresurada debido al fuerte temblor de 6.0 en Chimbote. En el video se observa a la multitud saliendo en medio de la confusión.

Una semana marcada por los sismos

El sismo de magnitud 6.0 de Chimbote que sorprendió a jóvenes y streamers en plena transmisión en vivo fue el evento más fuerte de una semana especialmente activa en términos sísmicos en el país. Entre el 21 y el 28 de diciembre, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó trece movimientos telúricos en distintas regiones, con magnitudes que oscilaron entre 3.5 y 4.8, además del fuerte sacudón registrado frente a la costa de Áncash.

El evento principal ocurrió la noche del sábado 27 de diciembre, con epicentro a 67 kilómetros al oeste de Chimbote y una profundidad de 52 kilómetros. En la ciudad, la intensidad fue calificada como V en la escala de Mercalli, lo que explica la violencia percibida y el temor generalizado que quedó registrado tanto en espacios públicos como en transmisiones en vivo.

Heridos, daños y evaluación en marcha

El Ministerio de Salud informó que 25 personas resultaron heridas a consecuencia del sismo de mayor magnitud. Algunas fueron atendidas en el centro de salud de San Jacinto, en Áncash, y otras en Puente Chao, en La Libertad, la mayoría con lesiones leves. En Chimbote, el hospital La Caleta reportó la caída de baldosas y rajaduras en algunas áreas, aunque continuó operando mientras se realizaban evaluaciones técnicas.

Una cámara de seguridad registra el momento de pánico que vivió una familia cuando un terremoto de 6.0 de magnitud los sorprendió en medio de una comida.

También se reportaron daños en viviendas de distritos como La Esperanza, Alto Trujillo y Virú, donde una persona fue rescatada tras quedar atrapada por el colapso de un techo. Las autoridades regionales y Defensa Civil iniciaron inspecciones para determinar el nivel de afectación y la ayuda necesaria. Mientras tanto, el IGP reiteró que el Perú se encuentra en una zona de alta amenaza sísmica permanente y recordó la importancia de la prevención, la construcción segura y la preparación ante futuros eventos.