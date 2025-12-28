Perú

Diez heridos y daños en hospitales tras sismo de magnitud 6 en Chimbote, reporta el Minsa

El Ministerio de Salud reportó esta madrugada que diez personas resultaron heridas y recibieron atención médica en centros de Áncash y La Libertad tras el sismo de magnitud 6 registrado la noche del sábado en Chimbote

El COE Salud confirmó 10 personas atendidas por lesiones en centros de Áncash y La Libertad. - Andina

El Ministerio de Salud (Minsa) informó la madrugada del domingo 28 de diciembre que, tras el sismo de magnitud 6,0 registrado el sábado a las 21:51 horas al oeste de Chimbote, región Áncash, se atendieron 10 personas heridas en distintos centros de salud. El movimiento telúrico, que tuvo como epicentro la provincia del Santa y se sintió en varias regiones del norte del país, generó también daños materiales en viviendas y establecimientos de salud.

Atención a heridos en Áncash y La Libertad

De acuerdo con el reporte del COE Salud, los centros de salud de San Jacinto en Áncash y Puente Chao en La Libertad atendieron a cinco heridos cada uno por diversas lesiones ocasionadas por el sismo. La mayoría de los afectados presentaron lesiones leves, recibiendo atención médica oportuna en ambos establecimientos.

El Hospital La Caleta de Chimbote sufrió la caída de baldosas en el área de emergencia, además de rajaduras en la pared del servicio de medicina y en el techo de cirugía. A pesar de estos daños, el establecimiento continúa operativo y se realiza la evaluación correspondiente para determinar la magnitud de las afectaciones.

La gente se encuentra cerca de los escombros de la fachada de una casa que yacen en el suelo después de un terremoto en Chimbote, Perú.

El COE Salud, en coordinación con la Diresa Áncash, mantiene el monitoreo constante de la situación para brindar asistencia en caso de requerirse.

Daños materiales y rescates en La Libertad

El sismo también provocó afectaciones en la región La Libertad. Vecinos de los distritos de La Esperanza, Alto Trujillo y Virú reportaron daños materiales en diversas viviendas. El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) La Libertad comunicó que una persona fue rescatada por agentes de la Policía Nacional del Perú tras quedar atrapada por el colapso del techo de una vivienda en Trujillo. Además, una familia logró salvarse después de que su casa, en Alto Trujillo, quedara al borde del colapso.

Personal de Defensa Civil inspecciona las viviendas afectadas para definir la ayuda que corresponde. En Virú, uno de los lugares donde el sismo se sintió con mayor intensidad, se evalúa el estado de las edificaciones dañadas.

Informe del COEN sobre el fuerte sismo en Chimbote de 6.0 hoy, sábado 27 de diciembre

Percepción y respuesta en distintas regiones

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Instituto Nacional de Defensa Civil informó que el sismo fue percibido moderado en varios distritos de la región Áncash y fuerte en otros como Cáceres del Perú, Coishco, Macate, Moro, Nepeña, Samanco, Santa y Nuevo Chimbote, todos en la provincia del Santa. En algunos comercios de Chimbote, la mercadería cayó por la fuerza del remezón.

El movimiento telúrico también se sintió en Trujillo, Virú (La Libertad), Piura y sectores de la capital, generando alarma entre la población. Ante este escenario, unidades de primera respuesta y autoridades locales iniciaron el monitoreo en las zonas vulnerables para verificar posibles afectaciones.

Video muestra las consecuencias de un fuerte sismo en las instalaciones de un hospital. El personal del centro médico evalúa las notorias grietas en las paredes y techos, coordinando medidas de seguridad y rutas alternativas para transitar por el edificio.

Evaluación de daños y recomendaciones

El Gobierno Regional de Áncash dispuso recorridos en su jurisdicción para la verificación de daños. En tanto, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional coordina con las autoridades regionales y locales, y exhorta a mantener activos los Centros de Operaciones de Emergencia.

El jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, advirtió: “La amenaza sísmica en el Perú es real y permanente. No podemos evitar los sismos, pero sí podemos prepararnos. Construir de manera segura, respetando las normas técnicas y evitando zonas de alto riesgo es una decisión que salva vidas”.

Se recuerda a la población que, ante un sismo, es fundamental evitar el pánico, ubicarse en zonas seguras y seguir las recomendaciones de las autoridades. Además, tener lista una mochila de emergencia puede ser clave en situaciones de riesgo.

La evaluación de daños continúa mientras las autoridades siguen monitoreando la situación y brindando apoyo a los afectados.

