María Pía Copello relanza su streaming deportivo: +QTV estrena ‘Fuera de juego’ tras reestructuración de la parrilla

Nuevo programa deportivo en QTV: María Pía Copello anuncia Fuera de juego con el ‘Flaco’ Granda, Erick Delgado y más. YouTube

María Pía Copello anunció el estreno de 'Fuera de juego’, un nuevo programa deportivo que se suma a la “reconstrucción” de su canal de streaming +QTV Network.

El formato se emitirá de lunes a viernes a las 11:30 y tendrá como conductores al ‘Flaco’ Granda, Diego Vásquez, Erick Delgado y Richard de la Piedra, en una apuesta por fusionar paneles y concentrar el contenido deportivo en una sola franja.

El anuncio llega luego de que Copello comunicara que dos espacios deportivos entrarían en reestructuración. En una transmisión de Sin +Q Decir, la conductora adelantó que Primer Toque y Más que Fútbol se emitirían solo hasta el viernes 22 de mayo, mientras el equipo definía “la siguiente etapa” del proyecto.

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Movieron piezas y fusionaron paneles: María Pía Copello anunció Fuera de juego y reordenó la parrilla de +QTV.

El anuncio de María Pía: reestructuración y mensaje a la audiencia

Copello explicó que la decisión formaba parte de un proceso interno de reorganización de contenidos. “Tengo algo importante que anunciar, hay programas que van a entrar en reestructuración y es importante decirlo y ser franca con ustedes”, señaló durante el streaming.

En esa misma intervención, agradeció a quienes integraron ambos formatos deportivos y dejó abierta la puerta a novedades. “Quiero agradecerles a todos los que han sido parte de Primer Toque y Más que Fútbol, porque muy pronto estaremos anunciando qué es lo que va a pasar con ambos programas”, sostuvo.

También remarcó que el cambio no respondía necesariamente a un quiebre personal con los equipos. “Yo los he aprendido a conocer aquí y los quiero a todos”, dijo, al insistir en el vínculo construido en el canal.

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De Primer Toque y Más que Fútbol a un solo espacio: llega Fuera de juego

Como parte del plan de “reconstrucción” de la parrilla deportiva, +QTV anunció el lanzamiento de Fuera de juego. La idea central es unificar conductores y concentrar la conversación futbolera en un solo programa, en lugar de dividir audiencia y paneles en dos formatos distintos.

El nuevo espacio se emitirá de lunes a viernes a las 11:30 y tendrá como rostros principales al ‘Flaco’ Granda, Diego Vásquez, Erick Delgado y Richard de la Piedra. Con ese equipo, el canal apuesta por un panel estable y una franja diaria, con margen para análisis, debate e interacción con el público que consume deportes en streaming.

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La estrategia de “fusión” también busca darle continuidad a perfiles que ya tenían presencia en la programación deportiva del canal y mantener el interés de una audiencia que se acostumbró a seguir la actualidad local en formato conversación.

Los cambios de horario: así quedará la parrilla de +QTV

La reestructuración no solo implica un nuevo programa deportivo, sino también movimientos en la grilla de otros streamings del canal. Según el anuncio, Sin +Q Decir pasará a emitirse de 10:30 a 11:30.

En esa franja, el programa seguirá con María Pía Copello, Flor Ortola, Diana Sánchez e Israel Dreyfus, manteniendo el panel y el estilo de conversación que acompaña la mañana del canal.

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En paralelo, ‘Q’Bochinche’ con Samuel Suárez y Ric La Torre se moverá a la franja de 13:00 a 14:30, un cambio de horario que reacomoda el bloque de entretenimiento y farándula dentro de la programación diaria.

Sin +Q Decir pasará de 10:30 a 11:30 con María Pía Copello, Flor Ortola, Diana Sánchez e Israel Dreyfus.

Qué se busca con el relanzamiento deportivo: concentración y continuidad

En streaming, el deporte suele funcionar mejor cuando ofrece rutina y horario fijo. Con Fuera de juego de lunes a viernes, +QTV apunta a esa lógica: una franja estable que permita fidelizar audiencia, ordenar secciones y construir conversación diaria sin dispersión de formatos.

El canal también parece apostar por un enfoque de mesa consolidada: menos programas, pero con nombres reconocibles y un mismo espacio para debatir. Eso puede facilitar la producción, unificar la identidad del contenido deportivo y reducir la sensación de “duplicidad” entre streamings que compiten por el mismo público.

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El reto, desde lo editorial, será sostener diferenciación temática dentro del mismo programa para evitar que el debate se vuelva repetitivo, sobre todo en una franja diaria.

María Pía Copello anunció en vivo una reestructuración en +QTV y el fin de dos streamings deportivos este 22 de mayo.