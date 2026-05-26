Bassco Soyer, a un paso de la consagración en la Liga Revelação: Gil Vicente superó 2-1 a CD Santa Clara en la primera final

Bassco Soyer disputó los 90' minutos de la primera final contra CD Santa Clara. - Crédito: Tomás Barbosa

Bassco Soyer se encuentra demasiado cerca de celebrar su primer éxito en el extranjero. El Gil Vicente ha dado un paso importante al superar 2-1 a CD Santa Clara por la primera final de la Liga Revelação. Con la ventaja lograda, la institución de Barcelos llegará con mejor semblante a la revancha del próximo fin de semana.

No hubo demasiadas complicaciones para los locales. De buenas a primeras demostraron su imponente superioridad. A los 9’ minutos llegó la apertura del score a través de una anotación rubricada por Rodrigo Rodrigues. Con el control absoluto de las acciones llegó el siguiente golpe, sobre los 17’ minutos, con un gol de Gonçalo Maia.

PUBLICIDAD

La tensión, sin embargo, se hizo muy grande para Gil Vicente al presenciar el descuento de CD Santa Clara tiempo más tarde y todo hacía creer que la igualada llegaría en cualquier momento. Nada eso sucedió, en gran parte porque los visitantes se quedaron con un hombre menos y afrontaron el lance en desventaja numérica hasta el silbatazo final.

Bassco Soyer, a un paso de ganar la Liga Revelacao. - Crédito: Gil Vicente

Recorrido

Gil Vicente parte como el principal favorito para adjudicarse la Liga Revelação, aunque el camino recorrido para instalarse en la final presentó numerosos desafíos y cambios de rumbo. A pesar de esa condición de favorito, el equipo debió afrontar situaciones complejas a lo largo de toda la temporada.

PUBLICIDAD

Durante la campaña regular, los ‘gallos’ mostraron una performance destacada, con un rendimiento sobresaliente de Bassco Soyer. No obstante, ese nivel no les permitió acceder a un puesto en la Zona Campeonato, por lo que finalizaron en la Zona de Descenso al cierre de la etapa regular.

Con su pase, los suyos golearon 4-1 y clasificaron a semifinales de la Liga Revelação. | VIDEO: Gerson Cuba

En la Fase de Grupos, integrada por los equipos relegados, Gil Vicente consiguió revertir su situación. El conjunto alcanzó una nota sobresaliente en esta instancia, logrando posicionarse en la primera plaza del grupo y asegurando de ese modo su boleto para los play-offs por el título.

En los cruces directos del play-off, Gil Vicente se estableció como la revelación del torneo. El equipo superó a Sporting Lisboa en los cuartos de final y a Leixões en las semifinales, ambos conjuntos provenientes de la Zona Campeonato, consolidando así su presencia en la final del certamen.

PUBLICIDAD

Entrevista a Bassco Soyer en Infobae Perú. - Crédito: Renzo Galiano

Impactante

Dentro de la espléndida estructura de Barcelos, que se encuentra muy cerca de marcar un hito en la categoría U23, sobresale por varios cuerpos el peruano Bassco Soyer, quien desde que llegó procedente de Alianza Lima ha demostrado un estado de forma y momento esplendoroso. Su repertorio pasa por goles de gran factura y contribuciones plausibles.

Si bien es su primera vez en un certamen extranjero y de mayor nivel como el portugués, Soyer siempre se mostró dispuesto para superarse en el reto, tal y como le confió a Infobae meses atrás: “No fue fácil al inicio. Es la verdad, llegué a un fútbol nuevo, a un fútbol distinto, otro ritmo, otro tipo de entrenamiento, otro clima, otro país; muchos cambios normales en la carrera de un futbolista. Tuve que trabajar mucho el aspecto físico desde el día uno y lo sigo trabajando. He tenido una evolución notable en el tema físico y es algo que le agradezco a Gil Vicente”.

PUBLICIDAD

Con mucha perseverancia, esfuerzo y dedicación, Bassco Soyer se ha convertido en el jugador diferencial en las fuerzas básicas de los ‘gallos’. Sus importantes estadísticas hablan por él y por tal razón es seguido muy de cerca por el entrenador César Peixoto con miras a un ascenso permanente para el próximo ejercicio de la Liga NOS.