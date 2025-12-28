Temblor de 6.0 en Chimbote: supermercados y negocios quedaron afectados tras fuerte sismo

Un violento movimiento telúrico causa el caos y el pánico en Chimbote. Este video de vigilancia muestra la magnitud del temblor, que provoca la caída de toda la mercadería de un supermercado en cuestión de segundos.

El movimiento telúrico que sorprendió a la población de Chimbote y el norte del país dejó imágenes de pasillos cubiertos de productos, vitrinas dañadas y trabajadores reorganizando los establecimientos en medio de la emergencia. El temblor, que alcanzó intensidad V en la escala de Mercalli, obligó a comercios y supermercados a suspender operaciones para evaluar las pérdidas y restablecer el orden en sus instalaciones.

Las autoridades locales y los equipos de emergencia recorrieron zonas comerciales y mercados de abasto en busca de daños estructurales o situaciones de riesgo. Los reportes preliminares confirmaron que, aunque no se registraron víctimas fatales ni colapsos mayores, la actividad comercial se vio alterada por la caída de productos, grietas menores y desprendimientos en la infraestructura de varios locales.

Pasillos cubiertos de mercadería tras la sacudida

Supermercados y negocios de Chimbote, Nuevo Chimbote y Trujillo reportaron que el sismo provocó la caída masiva de artículos de estantes y góndolas. Botellas, envases y cajas terminaron dispersos en los pasillos, obligando a los empleados a realizar trabajos de limpieza y recuperación durante varias horas. Las imágenes compartidas en redes sociales y medios locales dieron cuenta de la magnitud del desorden y el impacto económico para los comerciantes.

Impactante recorrido por los pasillos de una tienda tras un terremoto. Se puede ver el desorden y los daños causados por el movimiento, con miles de productos esparcidos por el suelo.

En mercados tradicionales y tiendas de barrio, la situación fue similar. Comerciantes relataron la rotura de productos frágiles y la pérdida de parte del inventario, mientras evaluaban los daños en vitrinas y mobiliario. No se reportaron incendios ni situaciones de emergencia mayores, pero la afectación en los suministros y la interrupción temporal del servicio eléctrico en algunas zonas complicaron la atención a los clientes y la reposición de mercancía.

Daños en infraestructura y respuesta de las autoridades

El movimiento sísmico generó fisuras en paredes, desprendimiento de baldosas y daños ligeros en techos de algunos locales comerciales. Los equipos de Defensa Civil y municipalidades realizaron inspecciones para descartar riesgos estructurales y brindar recomendaciones a los propietarios. En supermercados de mayor tamaño, la caída de productos y el desplazamiento de mobiliario no comprometieron la estabilidad de los edificios, aunque sí representaron pérdidas materiales significativas.

La respuesta oficial incluyó la revisión de instalaciones eléctricas y sistemas de alarma en centros comerciales, además de la coordinación con los operadores de mercados para garantizar la seguridad de trabajadores y usuarios. Los comerciantes afectados solicitaron apoyo para reponer inventarios y retomar la actividad, mientras continuaba la evaluación de daños en las áreas más impactadas por el temblor.

La jornada posterior al sismo se caracterizó por la reorganización de estantes, la limpieza de pasillos y la atención prioritaria a los sectores más afectados. Algunos supermercados reabrieron sus puertas tras verificar la seguridad de sus instalaciones, mientras tiendas y mercados de barrio retomaron la venta de productos básicos. La demanda de artículos de primera necesidad aumentó en las horas siguientes, motivada por el temor a nuevas réplicas y la necesidad de abastecimiento.

Comerciantes y empleados coincidieron en señalar que el temblor dejó una lección sobre la importancia de asegurar la mercadería y preparar los locales para eventos similares. La coordinación entre autoridades, propietarios y trabajadores permitió restablecer parcialmente la actividad comercial y evitar mayores complicaciones en el suministro de alimentos y productos esenciales.

Escenarios similares en ciudades vecinas

Trujillo y otros puntos de la costa norte también reportaron situaciones comparables. Supermercados y negocios sufrieron caída de productos, desorden en anaqueles y daños menores en vidrieras y techos. Las tareas de recuperación se extendieron durante la madrugada, mientras los equipos de emergencia monitoreaban posibles afectaciones adicionales. El fenómeno dejó en evidencia la vulnerabilidad de la infraestructura comercial ante movimientos sísmicos de esta magnitud.

La experiencia compartida en Chimbote y las ciudades cercanas reforzó la necesidad de actualizar protocolos de seguridad y resguardar adecuadamente los productos en estanterías. Los equipos de emergencia y defensa civil mantienen activo el monitoreo de locales y mercados, a la espera de nuevas evaluaciones y reportes finales de daños.