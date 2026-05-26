Turista estadounidense desaparecida en Cusco desde febrero: revisan vuelos, hospedajes y movimientos migratorios de Brittini Harper

La Policía Nacional del Perú ha iniciado una intensa búsqueda para localizar a Nicole Britne, una turista estadounidense de 33 años, cuya desaparición fue reportada por sus padres en la ciudad de Cusco. La familia perdió contacto con ella desde el 1 de febrero. Nueva Tv Nacional

La desaparición de una ciudadana estadounidense en Cusco movilizó a distintas unidades de la Policía Nacional del Perú, que mantienen operativos y diligencias en varias zonas de la región para reconstruir sus últimos desplazamientos. La alerta se activó luego de que la familia de Brittini Nicole Harper, de 33 años, perdiera comunicación con ella desde febrero de este año.

Las investigaciones se concentran en establecer el recorrido que realizó la turista antes de dejar de responder llamadas y mensajes. Las autoridades también revisan reportes migratorios, registros de hospedaje y movimientos vinculados a posibles viajes fuera del país. El caso quedó a cargo de la División de Personas Desaparecidas y de agentes especializados de la Divincri Cusco.

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La denuncia formal ingresó ante la Policía de Turismo después de la llegada al Perú de Mark Richard Harper, padre de la desaparecida. A partir de ese momento, la Policía incorporó el caso al sistema nacional de personas desaparecidas y comenzó coordinaciones con distintas dependencias para ampliar la búsqueda.

Policía activa búsqueda nacional por desaparición de turista

La desaparición de la ciudadana estadounidense Brittini Nicole Harper movilizó operativos policiales en Cusco y el Valle Sagrado. Captura de video

El general PNP Virgilio Velásquez Hurtado, jefe de la Región Policial Cusco, confirmó que la denuncia se presentó hace cuatro días y precisó que las diligencias avanzan bajo coordinación de la División de Personas Desaparecidas.

“Hace cuatro días en la Policía de Turismo inicialmente se ha recibido el reporte de esta desaparición. Inmediatamente se ha tomado conocimiento, se han hecho las diligencias correspondientes y actualmente el caso está a cargo de la División de Personas Desaparecidas”, declaró a Nueva TV Nacional.

Según explicó el alto mando policial, la prioridad consiste en determinar el último lugar donde Brittini Nicole Harper permaneció antes de cortar contacto con sus familiares. La Policía también revisa posibles registros de ingreso y salida vinculados a vuelos y desplazamientos internos.

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“Estamos intensificando la búsqueda y revisando los ingresos que pudiera haber registrado al país. Estamos avanzando con todas las diligencias”, señaló Velásquez Hurtado.

La comandante PNP Ricardina Díaz, jefa de la Comisaría de Turismo de Cusco, confirmó a la Agencia Andina que Mark Richard Harper presentó la denuncia el pasado 21 de este mes. Desde entonces, efectivos policiales ejecutan indagaciones en distintos puntos de Cusco y del Valle Sagrado de los Incas.

El padre de la turista informó a las autoridades que la familia perdió contacto telefónico con ella desde febrero. También indicó que Brittini Nicole Harper permaneció alojada en un Airbnb ubicado en el Valle Sagrado, posiblemente en la provincia de Urubamba.

La Policía de Turismo desplazó personal hacia esa zona para distribuir la alerta de búsqueda y recopilar información entre residentes y operadores turísticos. “Ha ido el personal de la Policía de Turismo al Valle Sagrado a realizar la difusión con la nota de alerta y hacer indagaciones para saber si alguien la vio en ese lugar”, indicó la comandante Díaz.

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Autoridades revisan movimientos migratorios y vuelos

Las primeras investigaciones permitieron establecer que Brittini Nicole Harper ingresó al Perú en septiembre del año pasado. Sin embargo, otras diligencias policiales señalan que la ciudadana estadounidense arribó a Cusco el 19 de mayo de 2025 con fines turísticos.

De acuerdo con la información recogida por la Policía, la turista tenía previsto viajar a Colombia el 31 de julio de ese año. No obstante, surgieron dudas sobre si concretó el desplazamiento. Las autoridades indicaron que una aerolínea le habría impedido abordar junto a su mascota por falta de vacuna antirrábica.

Ante esta situación, la Policía solicitó información migratoria y reportes adicionales sobre posibles vuelos. Según la comandante Ricardina Díaz, Migraciones informó que la turista salió de Cusco el 31 de julio, aunque todavía requieren documentación complementaria.

“Se ha solicitado a la aerolínea que nos entregue el reporte de si llegó a viajar o no”, manifestó la autoridad policial.

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División especializada analiza registros telefónicos

La investigación pasó posteriormente a manos del área de personas desaparecidas de la División de Investigación Criminal. Los agentes buscan reconstruir la ubicación de la turista mediante reportes técnicos y registros vinculados a su teléfono celular.

Las autoridades informaron que el equipo móvil permanece apagado desde febrero, situación que dificulta la geolocalización inmediata. A pesar de ello, continúan las coordinaciones para acceder a información que permita rastrear movimientos previos.

Durante una entrevista difundida por Nueva TV Nacional, el general Velásquez Hurtado indicó que todavía no existen datos concluyentes sobre el último lugar donde Brittini Nicole Harper fue vista.

“Eso estamos precisamente indagando. En cuanto tengamos, pues vamos a acelerar. Estamos full en este proceso”, declaró.

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Policía difunde características físicas de la desaparecida

La Policía Nacional difundió las características físicas de Brittini Nicole Harper con el objetivo de ampliar la búsqueda. Según el reporte oficial, la turista estadounidense mide 1.65 metros, presenta tez blanca, cabello castaño claro y contextura delgada.

Las autoridades también informaron que la desaparecida se desplazaba junto a un perro de raza husky. Ese detalle forma parte de las diligencias ejecutadas por los agentes en Cusco y otras localidades.

Parte policial

La Región Policial Cusco mantiene activa la alerta nacional mientras continúan las verificaciones en hospedajes, terminales y espacios turísticos. La Policía solicitó a la ciudadanía proporcionar cualquier información relacionada con el caso mediante la línea 105.

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