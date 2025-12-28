Streamer entró en pánico al ser sorprendida por el fuerte temblor de 6.0 en plena transmisión en vivo

La streamer conocida como PayasitaZingg se encontraba en medio de su transmisión en vivo cuando un fuerte sismo la tomó por sorpresa. Su reacción de pánico y el sonido del movimiento quedaron registrados en este impactante video.

La jornada del sábado 27 de diciembre quedará grabada en la memoria de miles de peruanos. A las 21:51 horas, un temblor de 6.0 grados, con epicentro a 67 kilómetros al oeste de Chimbote, movió violentamente la provincia de Santa y se sintió con fuerza en seis regiones, alcanzando intensidad V en la ciudad epicentral. El evento, registrado a 52 kilómetros de profundidad según el Instituto Geofísico del Perú (IGP), generó evacuaciones, daños materiales y una oleada de temor ampliamente documentada en videos y redes sociales.

La escena más representativa del pánico colectivo la protagonizó una streamer chimbotana, conocido en redes por sus transmisiones relajadas y humorísticas. Aquella noche, mientras interactuaba con sus seguidores, la serenidad fue abruptamente reemplazada por el miedo. El temblor interrumpió la transmisión: “¡Ay, temblor! Hola, mama. ¿Dónde estás?”, alcanzó a decir, antes de abandonar el lugar entre ruidos, gritos y el eco de la alarma sísmica.

En segundos, el chat se llenó de mensajes de preocupación, bromas nerviosas y llamados a la calma. El video, viralizado rápidamente, se convirtió en uno de los testimonios más vistos de la noche y reflejó la vulnerabilidad compartida por miles de peruanos ante la fuerza de la naturaleza.

La gente se encuentra cerca de los escombros de la fachada de una casa que yacen en el suelo después de un terremoto en Chimbote, Perú.

Videos y fotos del fuerte temblor

El sismo se sintió con intensidad en Chimbote, Nepeña, Santa, Coishco y otros distritos de Áncash, ocasionando caídas de objetos, cortes de luz y daños materiales en viviendas y comercios. Cámaras de vigilancia de supermercados y pequeños negocios captaron el momento de la sacudida: productos cayendo de los estantes, clientes corriendo hacia las salidas y trabajadores intentando protegerse bajo mesas y columnas.

Impactante recorrido por los pasillos de una tienda tras un terremoto. Se puede ver el desorden y los daños causados por el movimiento, con miles de productos esparcidos por el suelo.

En una fiesta de promoción estudiantil en Nuevo Chimbote, el sismo desató el pánico. Imágenes difundidas en redes sociales muestran cómo la música y las risas se transformaron en gritos y carreras hacia las puertas. Algunos padres, entrevistados por medios locales, subrayaron la importancia de contar con protocolos de evacuación y espacios seguros para mitigar los riesgos en eventos masivos.

Momentos de tensión se vivieron durante una fiesta de promoción cuando los asistentes tuvieron que evacuar el local de manera apresurada debido al fuerte temblor de 6.0 en Chimbote. En el video se observa a la multitud saliendo en medio de la confusión.

Monitoreo de autoridades tras fuerte sismo

Las primeras horas tras el sismo estuvieron marcadas por el despliegue de equipos de defensa civil, autoridades regionales y el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). El monitoreo incluyó recorridos en las zonas más vulnerables de Chimbote, Nepeña, Santa y Coishco, para constatar el estado de viviendas e infraestructuras. Si bien el balance preliminar no arrojó víctimas fatales ni daños estructurales graves, se registraron crisis nerviosas, ansiedad en adultos mayores y niños, y desperfectos en edificaciones antiguas.

El Ministerio de Salud anunció la supervisión de establecimientos a lo largo de la costa de Áncash, mientras que la Marina descartó riesgo de tsunami para el litoral. El temor a réplicas llevó a muchas familias a dormir fuera de sus hogares, y a comerciantes a cerrar anticipadamente para evaluar daños y prevenir accidentes.

Informe del COEN sobre el fuerte sismo en Chimbote de 6.0 hoy, sábado 27 de diciembre

Réplicas y temor colectivo

Una réplica importante, de magnitud 4.1, se registró apenas una hora después del evento principal, reavivando el nerviosismo de la población. Las autoridades recomendaron mantener la calma y activar planes de evacuación familiar, así como preparar una mochila de emergencia con insumos básicos.

Imágenes de una cámara de seguridad registran el momento exacto en que un poderoso temblor sacude un restaurante. En medio del caos, una empleada corre para proteger a una niña pequeña, refugiándose juntas mientras todo se derrumba a su alrededor.

El jefe del IGP, Hernando Tavera, recordó que el Perú se ubica sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas sísmicas más activas del mundo. “No podemos evitar los sismos, pero sí podemos prepararnos. La prevención y las construcciones seguras salvan vidas”, enfatizó.

El sismo de 6.0 grados en Chimbote no solo dejó daños materiales y un susto generalizado, sino que también renovó el debate sobre la cultura de prevención sísmica en el país. Especialistas y autoridades insisten en la necesidad de fortalecer infraestructuras, promover la educación en gestión de riesgos y mantener la vigilancia frente a futuros eventos.

Una cámara de seguridad captura el aterrador instante en que la tierra empieza a temblar. El potente destello ilumina toda la escena y el fuerte estruendo provoca el pánico entre los vecinos, que corren despavoridos.

El streamer chimbotano, como miles de ciudadanos, vivió en carne propia el miedo y la incertidumbre de una noche que quedará marcada en la memoria colectiva. Su testimonio, espontáneo y humano, se suma al llamado de las autoridades: prepararse, no confiarse y recordar que, en un país sísmico como el Perú, la prevención es la mejor aliada ante la fuerza impredecible de la naturaleza.