Embajada del Perú en España reconoce aportes de Esther Cruces Blanco al patrimonio documental peruano

Perú condecora a Esther Cruces Blanco por su aporte a la preservación de archivos históricos. (Foto: FB/@EmbajadaPeruEnEspana)

La Embajada del Perú en España condecoró a la doctora Esther Cruces Blanco con la Orden “Al Mérito por Servicios Distinguidos”, en el grado de Gran Oficial, en reconocimiento a su contribución a la preservación, valorización y difusión del patrimonio documental peruano y de la memoria histórica compartida entre el Perú y España. La ceremonia se desarrolló en territorio español y contó con la participación de autoridades diplomáticas, representantes culturales y académicos, informó Agencia Andina.

El acto fue presidido por el embajador del Perú en España, Luis Iberico Núñez, quien destacó la trayectoria profesional de la exdirectora del Archivo General de Indias y su constante colaboración con iniciativas orientadas a fortalecer la difusión de la cultura peruana. La distinción fue otorgada mediante la Resolución Suprema N.° 014-2026-RE, emitida por el Gobierno peruano.

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Durante la ceremonia, el diplomático resaltó el papel del Archivo General de Indias como una institución fundamental para comprender la historia compartida entre el Perú, España y América Latina. Asimismo, señaló que el trabajo desarrollado por Cruces Blanco permitió fortalecer la conservación y acceso a documentos históricos vinculados al proceso de formación del Estado peruano y al periodo virreinal.

Estado peruano otorga Orden al Mérito a exdirectora del Archivo General de Indias. (Foto: FB/@EmbajadaPeruEnEspana)

Destacan digitalización de documentos sobre la independencia

Entre los principales aportes reconocidos figura la colaboración de Esther Cruces Blanco en el proyecto “Catalogación y digitalización de documentos en el Archivo General de Indias sobre la Independencia del Perú, 1804-1823”. La iniciativa fue financiada por Iberarchivos y ejecutada por el Archivo General de la Nación del Perú.

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Según detalló Agencia Andina, el proyecto permitió digitalizar 20.856 imágenes correspondientes a 1.569 unidades documentales relacionadas con el proceso de independencia peruano. Este material histórico contribuye a preservar documentos de alto valor patrimonial y facilita el acceso de investigadores, académicos y ciudadanos interesados en la historia republicana del país.

También se destacó su participación en la exposición “Libros y Autores en el Virreinato del Perú. El legado de la cultura letrada hasta la Independencia”, organizada conjuntamente por instituciones culturales peruanas y españolas. La muestra puso en valor el papel del Perú como uno de los principales centros de producción intelectual y cultural de América del Sur durante la etapa virreinal.

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Historiadora española recibe reconocimiento del Perú por difundir patrimonio documental peruano. (Foto: FB/@EmbajadaPeruEnEspana)

Reconocimiento a la cooperación cultural entre Perú y España

En sus palabras de agradecimiento, Esther Cruces Blanco expresó su reconocimiento al Estado peruano por la condecoración recibida y destacó la colaboración sostenida con la Sección Cultural de la Embajada del Perú en España y el Consulado General del Perú en Sevilla.

La historiadora también resaltó la importancia del trabajo conjunto entre instituciones culturales de ambos países para fortalecer la preservación de archivos históricos y promover el intercambio académico. Según indicó, estas acciones permiten mantener viva la memoria histórica común entre Perú y España.

Reconocen labor de Esther Cruces Blanco en la conservación de documentos sobre la historia del Perú. (Foto: FB/@EmbajadaPeruEnEspana)

Finalmente, la Embajada del Perú en España renovó su agradecimiento a la exdirectora del Archivo General de Indias por su “generosidad institucional” y por su compromiso con la conservación del patrimonio documental. La representación diplomática señaló que su trabajo ha contribuido al fortalecimiento de los vínculos culturales e históricos entre ambas naciones, así como a la difusión internacional de la historia peruana.

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