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Embajada del Perú en España reconoce aportes de Esther Cruces Blanco al patrimonio documental peruano

La historiadora participó en la digitalización de más de 20 mil imágenes vinculadas al proceso de independencia

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Perú condecora a Esther Cruces Blanco por su aporte a la preservación de archivos históricos. (Foto: FB/@EmbajadaPeruEnEspana)
Perú condecora a Esther Cruces Blanco por su aporte a la preservación de archivos históricos. (Foto: FB/@EmbajadaPeruEnEspana)

La Embajada del Perú en España condecoró a la doctora Esther Cruces Blanco con la Orden “Al Mérito por Servicios Distinguidos”, en el grado de Gran Oficial, en reconocimiento a su contribución a la preservación, valorización y difusión del patrimonio documental peruano y de la memoria histórica compartida entre el Perú y España. La ceremonia se desarrolló en territorio español y contó con la participación de autoridades diplomáticas, representantes culturales y académicos, informó Agencia Andina.

El acto fue presidido por el embajador del Perú en España, Luis Iberico Núñez, quien destacó la trayectoria profesional de la exdirectora del Archivo General de Indias y su constante colaboración con iniciativas orientadas a fortalecer la difusión de la cultura peruana. La distinción fue otorgada mediante la Resolución Suprema N.° 014-2026-RE, emitida por el Gobierno peruano.

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Durante la ceremonia, el diplomático resaltó el papel del Archivo General de Indias como una institución fundamental para comprender la historia compartida entre el Perú, España y América Latina. Asimismo, señaló que el trabajo desarrollado por Cruces Blanco permitió fortalecer la conservación y acceso a documentos históricos vinculados al proceso de formación del Estado peruano y al periodo virreinal.

Estado peruano otorga Orden al Mérito a exdirectora del Archivo General de Indias. (Foto: FB/@EmbajadaPeruEnEspana)
Estado peruano otorga Orden al Mérito a exdirectora del Archivo General de Indias. (Foto: FB/@EmbajadaPeruEnEspana)

Destacan digitalización de documentos sobre la independencia

Entre los principales aportes reconocidos figura la colaboración de Esther Cruces Blanco en el proyecto “Catalogación y digitalización de documentos en el Archivo General de Indias sobre la Independencia del Perú, 1804-1823”. La iniciativa fue financiada por Iberarchivos y ejecutada por el Archivo General de la Nación del Perú.

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Según detalló Agencia Andina, el proyecto permitió digitalizar 20.856 imágenes correspondientes a 1.569 unidades documentales relacionadas con el proceso de independencia peruano. Este material histórico contribuye a preservar documentos de alto valor patrimonial y facilita el acceso de investigadores, académicos y ciudadanos interesados en la historia republicana del país.

También se destacó su participación en la exposición “Libros y Autores en el Virreinato del Perú. El legado de la cultura letrada hasta la Independencia”, organizada conjuntamente por instituciones culturales peruanas y españolas. La muestra puso en valor el papel del Perú como uno de los principales centros de producción intelectual y cultural de América del Sur durante la etapa virreinal.

Historiadora española recibe reconocimiento del Perú por difundir patrimonio documental peruano. (Foto: FB/@EmbajadaPeruEnEspana)
Historiadora española recibe reconocimiento del Perú por difundir patrimonio documental peruano. (Foto: FB/@EmbajadaPeruEnEspana)

Reconocimiento a la cooperación cultural entre Perú y España

En sus palabras de agradecimiento, Esther Cruces Blanco expresó su reconocimiento al Estado peruano por la condecoración recibida y destacó la colaboración sostenida con la Sección Cultural de la Embajada del Perú en España y el Consulado General del Perú en Sevilla.

La historiadora también resaltó la importancia del trabajo conjunto entre instituciones culturales de ambos países para fortalecer la preservación de archivos históricos y promover el intercambio académico. Según indicó, estas acciones permiten mantener viva la memoria histórica común entre Perú y España.

Reconocen labor de Esther Cruces Blanco en la conservación de documentos sobre la historia del Perú. (Foto: FB/@EmbajadaPeruEnEspana)
Reconocen labor de Esther Cruces Blanco en la conservación de documentos sobre la historia del Perú. (Foto: FB/@EmbajadaPeruEnEspana)

Finalmente, la Embajada del Perú en España renovó su agradecimiento a la exdirectora del Archivo General de Indias por su “generosidad institucional” y por su compromiso con la conservación del patrimonio documental. La representación diplomática señaló que su trabajo ha contribuido al fortalecimiento de los vínculos culturales e históricos entre ambas naciones, así como a la difusión internacional de la historia peruana.

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