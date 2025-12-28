Videos y fotos del fuerte sismo de 6.0 en Chimbote: terror, angustia y negocios afectados

Un fuerte sismo de 6.0 de magnitud, con epicentro a 67 kilómetros al oeste del distrito de Chimbote, sacudió la costa de Áncash a las 21:51 horas del sábado 27 de diciembre, según el reporte oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico, registrado a una profundidad de 52 kilómetros, alcanzó una intensidad de nivel V en Chimbote y generó pánico entre la población de la provincia de Santa y ciudades cercanas.
El sismo sorprende y paraliza a la región
El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que el temblor fue percibido con fuerza en los distritos de Cáceres del Perú, Coishco, Macate, Moro, Nepeña, Samanco, Santa y Nuevo Chimbote, todos en la provincia de Santa. En otros distritos de las provincias de Huaraz, Aija, Antonio Raymondi, Asunción, Carlos Fermín Fitzcarrald, Casma, Corongo, Huari y Huarmey, la sensación fue moderada, pero suficiente para activar las alertas y la preocupación ciudadana.
Minutos después del sismo, unidades de primera respuesta y autoridades locales pusieron en marcha operativos de monitoreo en zonas vulnerables para verificar daños estructurales y atender eventuales heridos. El Gobierno Regional de Áncash ordenó recorridos en sus jurisdicciones para evaluar posibles afectaciones, mientras los reportes preliminares indicaban daños menores en viviendas y algunos establecimientos comerciales.
Supermercados y negocios afectados
El impacto del sismo se sintió especialmente en supermercados, tiendas y pequeños comercios de Chimbote y alrededores. Videos de cámaras de vigilancia captaron la caída de productos de los estantes, la rotura de envases y el pánico de clientes y trabajadores, que intentaron resguardarse siguiendo las rutas de evacuación. En algunos locales, la alarma sísmica logró activarse a tiempo, permitiendo que varias personas salieran antes del momento más intenso del movimiento.
Muchos comerciantes reportaron pérdidas materiales por la caída de mercadería y el daño a vitrinas y anaqueles. Otros locales optaron por cerrar anticipadamente para revisar la infraestructura y evitar mayores riesgos ante posibles réplicas.
Viviendas y estructuras bajo evaluación
En varios barrios de Chimbote, vecinos salieron a las calles para ponerse a salvo y comprobar el estado de sus casas. Algunas viviendas antiguas presentaron rajaduras en paredes, desprendimiento de revoques y caída de objetos. Equipos de defensa civil recorrieron las zonas con mayor vulnerabilidad estructural para descartar daños graves. Aunque no se registraron víctimas fatales, sí se reportaron crisis nerviosas y cuadros de ansiedad entre adultos mayores y niños.
El temor de nuevas réplicas llevó a muchas familias a pasar la noche en alerta, reforzando puertas y ventanas o pernoctando en espacios abiertos, lejos de las edificaciones.
Pánico en una fiesta de promoción
Uno de los momentos más dramáticos se vivió en una fiesta de promoción estudiantil que se realizaba en el momento del temblor en un local de eventos de Nuevo Chimbote. Videos difundidos en redes sociales muestran cómo los asistentes interrumpieron la celebración y corrieron en busca de salidas, algunos llorando, otros llamando a sus familias por teléfono. Mesas y decoraciones quedaron desplazadas por el movimiento y la confusión fue total hasta que el sismo cesó.
Padres y organizadores agradecieron que no hubiera heridos de gravedad y destacaron la importancia de contar con planes de evacuación y señalización en eventos masivos.
Recomendaciones y monitoreo continuo
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y el COEN exhortaron a la población a mantener la calma, evitar el pánico y ubicarse en zonas seguras de acuerdo con el plan de evacuación familiar. Recomendaron tener siempre a mano una mochila de emergencia y seguir las indicaciones de las autoridades ante cualquier réplica.
Las autoridades regionales y locales mantienen activos sus Centros de Operaciones de Emergencia y continúan monitoreando la situación en toda la región, mientras se recopila información sobre daños adicionales y se evalúa la necesidad de apoyo logístico.
Resiliencia y prevención
El sismo de 6.0 grados en Chimbote ha dejado una huella de temor y reflexión en Áncash, recordando a la población la importancia de la prevención y la preparación ante emergencias. Las imágenes del pánico en supermercados, la caída de productos y la interrupción abrupta de celebraciones evidencian la vulnerabilidad ante estos eventos, pero también la capacidad de reacción de las comunidades.
A medida que las autoridades prosiguen con las evaluaciones, la prioridad es fortalecer la cultura de prevención, reforzar las infraestructuras y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos frente a la permanente amenaza sísmica en el país.