Videos y fotos del fuerte sismo de 6.0 en Chimbote: terror, angustia y negocios afectados

Impactante recorrido por los pasillos de una tienda tras un terremoto. Se puede ver el desorden y los daños causados por el movimiento, con miles de productos esparcidos por el suelo.

Un fuerte sismo de 6.0 de magnitud, con epicentro a 67 kilómetros al oeste del distrito de Chimbote, sacudió la costa de Áncash a las 21:51 horas del sábado 27 de diciembre, según el reporte oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico, registrado a una profundidad de 52 kilómetros, alcanzó una intensidad de nivel V en Chimbote y generó pánico entre la población de la provincia de Santa y ciudades cercanas.

Un video grabado por un aficionado muestra el momento de pánico total en el que un grupo de personas corre por su vida en medio de la calle durante la noche

El sismo sorprende y paraliza a la región

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que el temblor fue percibido con fuerza en los distritos de Cáceres del Perú, Coishco, Macate, Moro, Nepeña, Samanco, Santa y Nuevo Chimbote, todos en la provincia de Santa. En otros distritos de las provincias de Huaraz, Aija, Antonio Raymondi, Asunción, Carlos Fermín Fitzcarrald, Casma, Corongo, Huari y Huarmey, la sensación fue moderada, pero suficiente para activar las alertas y la preocupación ciudadana.

Cámara de seguridad capta el momento del temblor que interrumpe la tranquilidad de un barrio. Vecinos y mascotas salen a la calle desconcertados por el ensordecedor ruido.

Minutos después del sismo, unidades de primera respuesta y autoridades locales pusieron en marcha operativos de monitoreo en zonas vulnerables para verificar daños estructurales y atender eventuales heridos. El Gobierno Regional de Áncash ordenó recorridos en sus jurisdicciones para evaluar posibles afectaciones, mientras los reportes preliminares indicaban daños menores en viviendas y algunos establecimientos comerciales.

Informe del COEN sobre el fuerte sismo en Chimbote de 6.0 hoy, sábado 27 de diciembre

Supermercados y negocios afectados

El impacto del sismo se sintió especialmente en supermercados, tiendas y pequeños comercios de Chimbote y alrededores. Videos de cámaras de vigilancia captaron la caída de productos de los estantes, la rotura de envases y el pánico de clientes y trabajadores, que intentaron resguardarse siguiendo las rutas de evacuación. En algunos locales, la alarma sísmica logró activarse a tiempo, permitiendo que varias personas salieran antes del momento más intenso del movimiento.

Un violento movimiento telúrico causa el caos y el pánico en Chimbote. Este video de vigilancia muestra la magnitud del temblor, que provoca la caída de toda la mercadería de un supermercado en cuestión de segundos.

Muchos comerciantes reportaron pérdidas materiales por la caída de mercadería y el daño a vitrinas y anaqueles. Otros locales optaron por cerrar anticipadamente para revisar la infraestructura y evitar mayores riesgos ante posibles réplicas.

Imágenes de una cámara de seguridad registran el momento exacto en que un poderoso temblor sacude un restaurante. En medio del caos, una empleada corre para proteger a una niña pequeña, refugiándose juntas mientras todo se derrumba a su alrededor.

Viviendas y estructuras bajo evaluación

En varios barrios de Chimbote, vecinos salieron a las calles para ponerse a salvo y comprobar el estado de sus casas. Algunas viviendas antiguas presentaron rajaduras en paredes, desprendimiento de revoques y caída de objetos. Equipos de defensa civil recorrieron las zonas con mayor vulnerabilidad estructural para descartar daños graves. Aunque no se registraron víctimas fatales, sí se reportaron crisis nerviosas y cuadros de ansiedad entre adultos mayores y niños.

The rubble of house's facade lies on the ground after an earthquake in Chimbote, Peru, December 27, 2025. REUTERS/Miguel Gutierrez

La gente se encuentra cerca de los escombros de la fachada de una casa que yacen en el suelo después de un terremoto en Chimbote, Perú.

El temor de nuevas réplicas llevó a muchas familias a pasar la noche en alerta, reforzando puertas y ventanas o pernoctando en espacios abiertos, lejos de las edificaciones.

Pánico en una fiesta de promoción

Uno de los momentos más dramáticos se vivió en una fiesta de promoción estudiantil que se realizaba en el momento del temblor en un local de eventos de Nuevo Chimbote. Videos difundidos en redes sociales muestran cómo los asistentes interrumpieron la celebración y corrieron en busca de salidas, algunos llorando, otros llamando a sus familias por teléfono. Mesas y decoraciones quedaron desplazadas por el movimiento y la confusión fue total hasta que el sismo cesó.

Padres y organizadores agradecieron que no hubiera heridos de gravedad y destacaron la importancia de contar con planes de evacuación y señalización en eventos masivos.

Momentos de tensión se vivieron durante una fiesta de promoción cuando los asistentes tuvieron que evacuar el local de manera apresurada debido al fuerte temblor de 6.0 en Chimbote. En el video se observa a la multitud saliendo en medio de la confusión.

Recomendaciones y monitoreo continuo

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y el COEN exhortaron a la población a mantener la calma, evitar el pánico y ubicarse en zonas seguras de acuerdo con el plan de evacuación familiar. Recomendaron tener siempre a mano una mochila de emergencia y seguir las indicaciones de las autoridades ante cualquier réplica.

Las autoridades regionales y locales mantienen activos sus Centros de Operaciones de Emergencia y continúan monitoreando la situación en toda la región, mientras se recopila información sobre daños adicionales y se evalúa la necesidad de apoyo logístico.

Imágenes captan el estado de una calle después del fuerte temblor. Se puede apreciar un edificio con graves daños en su fachada y la acera cubierta de desechos.

Resiliencia y prevención

El sismo de 6.0 grados en Chimbote ha dejado una huella de temor y reflexión en Áncash, recordando a la población la importancia de la prevención y la preparación ante emergencias. Las imágenes del pánico en supermercados, la caída de productos y la interrupción abrupta de celebraciones evidencian la vulnerabilidad ante estos eventos, pero también la capacidad de reacción de las comunidades.

Una cámara de seguridad captura el aterrador instante en que la tierra empieza a temblar. El potente destello ilumina toda la escena y el fuerte estruendo provoca el pánico entre los vecinos, que corren despavoridos.

A medida que las autoridades prosiguen con las evaluaciones, la prioridad es fortalecer la cultura de prevención, reforzar las infraestructuras y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos frente a la permanente amenaza sísmica en el país.