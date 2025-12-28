Chimbote sigue temblando: Tres sismos se registraron en menos de tres horas y mantiene en alerta a toda la costa norte del Perú

El pánico se apoderó de los vecinos quienes corrieron de donde estaban para ponerse a buen recaudo y dar aviso a sus familiares tras el sismo de 6.0 en Chimbote

La noche del sábado 27 de diciembre comenzó tranquila en Chimbote, pero todo cambió a las 21:51 horas, cuando un temblor de magnitud 6.0, con epicentro a 67 kilómetros al oeste del distrito costero, sacudió violentamente la provincia de Santa, en la región Áncash. El movimiento telúrico, con una profundidad de 52 kilómetros, fue calificado de “muy fuerte” tanto por los instrumentos del Instituto Geofísico del Perú (IGP) como por plataformas de percepción ciudadana como Asismet.

El sismo alcanzó una intensidad V en Chimbote y fue sentido con fuerza en Nuevo Chimbote, Santa, Coishco y zonas de Trujillo, generando pánico, evacuaciones y la caída de objetos en viviendas, supermercados y locales comerciales. Los informes instrumentales de Asismet y el Centro de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID) de la UNI reportaron aceleraciones de suelo superiores a 400 cm/s² en Nuevo Chimbote, una cifra poco habitual incluso para la costa peruana, lo que explica los daños observados y la violencia percibida en la zona.

Una cámara de seguridad captura el aterrador instante en que la tierra empieza a temblar. El potente destello ilumina toda la escena y el fuerte estruendo provoca el pánico entre los vecinos, que corren despavoridos.

Réplicas mantienen la alerta en Chimbote

Apenas una hora después del evento principal, a las 22:51, una réplica de magnitud 4.1 volvió a estremecer la región. Localizada a 68 kilómetros al oeste de Chimbote y con 50 kilómetros de profundidad, la réplica fue percibida con intensidad III, sumando inquietud a una población que todavía no se reponía del primer temblor. El pánico se reavivó en varios distritos, con familias optando por pasar la noche en espacios abiertos ante el temor de nuevas sacudidas.

La madrugada del domingo 28 de diciembre, a las 00:17 horas, se registró una tercera sacudida: un sismo de magnitud 4.3, con epicentro a 77 kilómetros al oeste de Chimbote y 47 kilómetros de profundidad. Este evento alcanzó intensidad IV en la ciudad, claramente percibido por la población y consolidando la sensación de una noche sísmica inusual.

Segunda réplica reportada por el IGP en menos de 3 horas, luego del sismo 6.0 IGP ocurrido a las 21:51 del 27/12

Daños y heridos: balance preliminar

El Ministerio de Salud, a través del COE Salud, informó que diez personas resultaron heridas por diversas lesiones en San Jacinto (Áncash) y Puente Chao (La Libertad) tras el primer temblor. El Hospital La Caleta de Chimbote, uno de los principales centros de la provincia, reportó la caída de baldosas en su servicio de emergencia, así como grietas en paredes y techos de otras áreas. Pese a los daños, el establecimiento continuó operativo, mientras se realizaban evaluaciones estructurales adicionales.

El COE Salud confirmó 10 personas atendidas por lesiones en centros de Áncash y La Libertad. - Andina

En supermercados y comercios, las cámaras de seguridad captaron escenas de pánico: caída de productos, evacuaciones precipitadas y clientes buscando refugio bajo estantes o mesas. Muchas familias, especialmente aquellas que habitan viviendas antiguas o de adobe, prefirieron dormir afuera por miedo a réplicas más fuertes o derrumbes.

Un violento movimiento telúrico causa el caos y el pánico en Chimbote. Este video de vigilancia muestra la magnitud del temblor, que provoca la caída de toda la mercadería de un supermercado en cuestión de segundos.

¿Por qué se sintieron varios movimientos?

El jefe del IGP, Hernando Tavera, explicó que la percepción de múltiples sacudidas por parte de la población se relaciona con el tipo de suelo y la altura de las edificaciones. En zonas de suelos blandos, como parte de Chimbote y Villa El Salvador en Lima, las ondas sísmicas se prolongan y amplifican, generando la sensación de movimientos diferenciados o de mayor duración. Por el contrario, en suelos duros, la percepción suele ser más breve y atenuada.

Tavera subrayó que “el sismo es un solo proceso físico, pero la sensación cambia según la ubicación. En pisos altos o suelos blandos, el efecto es mayor y más persistente”, indicó. Esta explicación resultó clave para entender los testimonios de ciudadanos que afirmaron haber sentido dos o hasta tres movimientos en pocos minutos.

Un corredor sísmico de alto riesgo en Chimbote

Los mapas preliminares de impacto sísmico mostraron un corredor de afectación que abarcó desde Tumbes hasta el sur de Lima, con los mayores valores de sacudimiento en la costa de Áncash y La Libertad. El presidente del capítulo de Ingeniería Civil del Colegio de Ingenieros del Perú, Miguel Estrada Mendoza, advirtió sobre el potencial destructivo acumulado en las llamadas “franjas de silencio sísmico”, como la comprendida entre Lima y Chimbote. Estas áreas no han experimentado grandes terremotos en más de un siglo, lo que sugiere una preocupante acumulación de energía tectónica.

El especialista enfatizó la necesidad de fortalecer la cultura de prevención y la vigilancia estructural en ciudades densamente pobladas y con edificaciones vulnerables: “La preparación es clave, porque la acumulación de energía en estos corredores puede liberarse en cualquier momento y con consecuencias devastadoras”, advirtió.

Prevención: la tarea pendiente

Las autoridades, tanto del COEN como del Indeci, reiteraron a la población la importancia de mantener la calma, revisar y practicar los planes de evacuación, y tener lista una mochila de emergencia con insumos básicos. La experiencia de las últimas horas en Chimbote evidencia la vulnerabilidad de la región y la necesidad de reforzar la educación en gestión de riesgos, así como la adecuación de infraestructuras para soportar movimientos sísmicos de mayor magnitud.

La secuencia de sismos del 27 y 28 de diciembre dejó una población en estado de alerta, daños materiales y una valiosa experiencia para continuar mejorando la respuesta ante emergencias. El llamado de los expertos es claro: prepararse, no confiarse y recordar que en el Perú, la prevención es siempre la mejor defensa ante la naturaleza impredecible.