IGP explica por qué el sismo de 6.0 en Chimbote se percibió en dos movimientos y alcanzó varias regiones del país

Un fuerte sismo de magnitud 6.0 se registró en la costa de Chimbote, Áncash, generando preocupación en la población. El Ing. Gastone Macedo del COER Áncash informa sobre las acciones de monitoreo y la evaluación de una posible alerta de tsunami.

El temblor de magnitud 6,0 registrado la noche del sábado 27 de diciembre en Chimbote, región Áncash, provocó una reacción inmediata de la población, que salió a las calles alarmada por la intensidad del evento. El movimiento telúrico, con epicentro a 67 kilómetros mar adentro de la costa de Santa, fue percibido no solo en la zona epicentral, sino también en once regiones del país, incluida la capital.

De acuerdo con reportes de RPP Noticias, la sacudida generó temor y evacuaciones en distintas provincias. A pesar de la magnitud, las autoridades informaron que no se produjeron víctimas fatales, aunque sí se registraron daños materiales leves, especialmente en infraestructuras de salud y viviendas de la zona norte.

El IGP detalla las razones de la percepción en dos fases

Hernando Tavera, jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), indicó a RPP Noticias que la percepción del temblor puede variar dependiendo del tipo de suelo y la altura de las edificaciones. La experiencia de sentir dos movimientos se relaciona directamente con la dinámica del terreno y la estructura donde se encuentran las personas, explicó el especialista. En su intervención, detalló que los suelos blandos tienden a prolongar y amplificar las ondas sísmicas, mientras que los suelos duros suelen atenuar la sensación del sacudimiento.

A man looks at rubble from a house's facade lying on the ground after an earthquake in Chimbote, Peru, December 27, 2025. REUTERS/Miguel Gutierrez

El funcionario aclaró que el sismo constituye un solo proceso físico, pero la forma en que se percibe cambia según la ubicación: “La percepción del sacudimiento dependerá del lugar donde esté cada individuo. En suelos blandos, el efecto es mayor y más duradero; en pisos altos, la sensación también se intensifica,” afirmó Tavera. Este fenómeno fue especialmente notorio en distritos como Villa El Salvador, donde varios ciudadanos afirmaron haber notado dos movimientos diferenciados.

Daños en hospitales y viviendas tras el sismo en Chimbote

El impacto del sismo se reflejó en instituciones como el Hospital La Caleta de Chimbote, donde se reportaron desprendimientos de baldosas, fisuras en paredes y techos, y daños en equipos médicos. La emergencia obligó al personal a evacuar pacientes de manera preventiva para evitar riesgos adicionales, según comunicó el propio centro hospitalario. La interrupción del servicio eléctrico complicó aún más la atención en las áreas de emergencia y cirugía.

En otros puntos de la región Áncash, las autoridades señalaron daños leves en viviendas y estructuras públicas de los distritos de Chimbote y Cáceres. El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) informó que la evaluación de daños y el monitoreo se mantienen activos en las veinte provincias de la región. Entre los incidentes destacados figura el rescate de una persona atrapada tras el colapso parcial de una vivienda, así como la evacuación de heridos y la caída de estructuras menores.

Comunicado Hospital La Caleta por los daños sufridos tras el fuerte sismo en Chimbote de magnitud 6

Defensoría del Pueblo exige información transparente y rápida evaluación

La Defensoría del Pueblo manifestó su preocupación por la demora en la difusión de reportes oficiales sobre las consecuencias del sismo. A través de un comunicado, la institución instó a las autoridades regionales y locales a activar de inmediato los equipos responsables de la evaluación de daños, enfatizando la necesidad de entregar información clara y oportuna a la ciudadanía. “Exhortamos a las autoridades a brindar información transparente y proceder con la evaluación urgente de daños”, indicó la Defensoría.

Este llamado busca garantizar la protección de la población afectada y facilitar la adopción de medidas de rehabilitación y ayuda. La Defensoría subrayó la importancia de que los reportes sobre víctimas, personas damnificadas y daños materiales sean difundidos en el menor tiempo posible para evitar rumores e incertidumbre.

Réplicas, monitoreo y respuesta regional tras el evento principal

Imágenes captan el estado de una calle después del fuerte temblor. Se puede apreciar un edificio con graves daños en su fachada y la acera cubierta de desechos.

El Instituto Geofísico del Perú confirmó la ocurrencia de una réplica de magnitud 4,3 en la madrugada del domingo 28 de diciembre, registrada a 77 kilómetros al oeste de Chimbote. El evento secundario fue percibido con intensidad IV en la ciudad y reavivó la preocupación entre los habitantes, que aún permanecían atentos tras el sismo principal. Las autoridades recomendaron mantener la calma y seguir los protocolos de seguridad ante la posibilidad de nuevas réplicas.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) detalló que el monitoreo en establecimientos de salud y zonas urbanas continúa de forma permanente, mientras el Ministerio de Salud mantiene vigilancia sobre la situación de hospitales y centros médicos de la región. Hasta el momento, no se ha emitido alerta de tsunami para la costa peruana, según la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú.