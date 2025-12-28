Temblor de 6.0 fue medido como “muy fuerte” por Asismet en Nuevo Chimbote, Chimbote y Trujillo

El movimiento telúrico se percibió de forma intensa en Áncash, La Libertad y regiones del norte y centro, y de manera más leve en Lima y otras áreas costeras.

El movimiento telúrico registrado a las 21:51 horas del sábado 27 de diciembre, con epicentro a 67 kilómetros al oeste de Chimbote, impactó a miles de habitantes de la región Áncash y zonas aledañas. La sacudida, que alcanzó intensidad V en la escala de Mercalli en la ciudad epicentral, ocasionó escenas de pánico, evacuaciones preventivas y afectaciones en viviendas, comercios y hospitales. La reacción de la población se reflejó en testimonios difundidos por medios locales, así como en reportes ciudadanos recogidos en tiempo real.

Las autoridades confirmaron que el sismo fue percibido en al menos once departamentos, desde Piura hasta Ica, con mayor fuerza en localidades costeras del norte y centro. Equipos de emergencia y organismos especializados iniciaron la evaluación de daños en las horas posteriores, mientras la Marina de Guerra descartó riesgo de tsunami para el litoral peruano.

Sacudimiento “muy fuerte” en el norte

La plataforma Asismet, que recopila percepciones ciudadanas y datos instrumentales, calificó el temblor como “muy fuerte” en Nuevo Chimbote, Chimbote y áreas de Trujillo. El Centro de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID) de la Universidad Nacional de Ingeniería confirmó valores de aceleración máxima del suelo superiores a 400 cm/s² en Nuevo Chimbote, cifra que representa un nivel de sacudimiento poco habitual y explica los daños registrados en esa zona.

En Trujillo, los instrumentos señalaron aceleraciones cercanas a 167 cm/s², lo que consolidó la percepción de violencia en el movimiento. Los informes recogidos por Asismet indicaron pánico entre los residentes, caída de objetos, grietas menores en edificaciones y desplazamientos de personas hacia zonas abiertas. La combinación de epicentro próximo y suelos blandos contribuyó a que el evento tuviera un impacto local relevante, pese a que la magnitud no fue excepcionalmente alta.

Los mapas preliminares presentados por el Instituto Geofísico del Perú (IGP) y Asismet mostraron un corredor de afectación que abarcó desde la costa de Tumbes hasta el sur de Lima, con los mayores valores de sacudimiento en el norte chico, en particular en Áncash y La Libertad.

Daños materiales y heridos en hospitales y viviendas

El Ministerio de Salud reportó al menos diez personas heridas, atendidas en establecimientos de Áncash y La Libertad. Los hospitales La Caleta en Chimbote y Belén en Trujillo sufrieron desprendimientos de baldosas, grietas en techos y paredes, así como daños menores en equipamiento médico. El personal médico procedió con evacuaciones preventivas para garantizar la seguridad de los pacientes, especialmente en las áreas de emergencia y cirugía.

Un video grabado por un aficionado muestra el momento de pánico total en el que un grupo de personas corre por su vida en medio de la calle durante la noche

En diversos distritos de la provincia de Santa y zonas de Trujillo se registraron derrumbes parciales de fachadas, colapso de techos en viviendas rústicas y caída de objetos en comercios. El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Áncash informó sobre daños leves y la evacuación de personas atrapadas tras el colapso de estructuras, sin víctimas fatales hasta el último reporte. La afectación eléctrica y la caída de tanques de agua en algunos barrios complicaron la atención de las primeras horas.

Evaluación técnica y alcance del fenómeno

La red de acelerógrafos ACELDAT-PERÚ, gestionada por CISMID y el IGP, registró valores de aceleración que superaron el 40% de la gravedad en Nuevo Chimbote, mientras otras estaciones de Áncash y Trujillo también evidenciaron cifras elevadas. Estos registros instrumentales respaldan la clasificación de “muy fuerte” utilizada por Asismet y explican la caída de estructuras débiles y la amplia percepción del evento.

En Lima y zonas centrales, la sacudida fue catalogada como ligera, con aceleraciones por debajo de los 20 cm/s². Sin embargo, la amplitud del área de influencia quedó reflejada en el mapa de sacudimiento oficial, donde se identificó una franja extensa de impacto que incluyó a once departamentos. El IGP precisó que el sismo se sintió con mayor nitidez en zonas de suelos amplificadores, mientras los efectos disminuyeron hacia el sur y el interior.

Monitoreo, réplicas y respuesta oficial

La gente se encuentra cerca de los escombros de la fachada de una casa que yacen en el suelo después de un terremoto en Chimbote, Perú.

El Instituto Geofísico del Perú confirmó la ocurrencia de réplicas menores, la más significativa de magnitud 4,1 durante la noche, sin nuevos reportes de daños graves. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y la Defensoría del Pueblo solicitaron información transparente y rápida evaluación de afectaciones, con énfasis en la protección de la ciudadanía y la atención a posibles damnificados.

El monitoreo en hospitales, viviendas y establecimientos públicos continúa en toda la región Áncash y áreas vecinas. Las autoridades regionales y locales mantienen activo el protocolo de evaluación de daños y necesidades, mientras la población sigue atenta ante la posibilidad de nuevos movimientos. La jornada dejó testimonio de la vulnerabilidad de diversas infraestructuras y la importancia de la información técnica para comprender el alcance real de los fenómenos sísmicos.