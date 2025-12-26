Perú

Pese a la incertidumbre electoral, la economía peruana proyecta un crecimiento de alrededor de 3% en 2026

Apoyo Consultoría prevé un cierre sólido del 2025, con inflación controlada, superávit comercial y mayor inversión privada, mientras el proceso electoral aparece como un factor que podría influir en las decisiones económicas del próximo año

Desde una perspectiva macroeconómica, los estimados señalan que la inflación culminaría el 2025 en 1,5%, ubicándose dentro de un nivel considerado estable. Foto: UDEP

La economía peruana cerraría el 2025 con un crecimiento superior al 3%, impulsado por la recuperación del consumo, el avance de la inversión privada y un entorno favorable de precios de commodities, según Apoyo Consultoría.

Para el 2026, las estimaciones apuntan a una expansión cercana al 3%, aunque en un contexto marcado por el proceso electoral y la fragmentación política, factores que podrían introducir episodios de incertidumbre y afectar la estabilidad macroeconómica y el desempeño de algunos sectores.

Crecimiento económico y escenario político

Apoyo Consultoría prevé que el desempeño económico del 2026 estará condicionado por el contexto político. El elevado número de candidaturas y la ausencia de liderazgos con amplio respaldo podrían derivar en un escenario de gobernabilidad limitada.

“A menos de un año de las elecciones, hay más de 37 candidaturas potenciales, y ningún candidato supera el 10% en intención de voto. Eso genera un escenario de gobernabilidad débil, con un Congreso fragmentado, que podría limitar la implementación de reformas claves”, advirtió Víctor Albuquerque, socio de Apoyo Consultoría. Añadió que “el escenario electoral genera un grado alto de incertidumbre que podría frenar decisiones de inversión y consumo en 2026”.

Apoyo Consultoría anticipa que la evolución de la economía en el 2026 estará marcada por las elecciones. Foto: Andina

Inflación y tipo de cambio para el 2026

En el ámbito macroeconómico, las proyecciones indican que la inflación cerrará el 2025 en 1,5%, manteniéndose dentro de un rango considerado estable.

Respecto al mercado cambiario, el tipo de cambio se ubicaría entre S/ 3,35 y S/ 3,40 por dólar. “El Sol se mostrará relativamente fuerte frente a las turbulencias internacionales”, señaló Albuquerque al referirse al comportamiento esperado de la moneda local.

Comercio exterior e inversión privada

La balanza comercial registraría un superávit cercano al 2,3% del PBI, apoyado en el desempeño del sector exportador, de acuerdo con las proyecciones de la consultora.

En paralelo, la inversión privada crecería por encima del 9% en el 2025, impulsada principalmente por la reactivación de proyectos minero-energéticos y de infraestructura. “Pero más allá de estos números positivos, la política empieza a jugar un papel determinante”, consideró Albuquerque.

Según las estimaciones de la consultora, la balanza comercial mostraría un superávit cercano al 2,3% del PBI, impulsado por el buen desempeño de las exportaciones. Foto: difusión

Mercado automotor y expectativas

El mercado automotor alcanzaría un nuevo récord en el 2025, con ventas que superarían las 180 mil unidades, en un contexto de recuperación del crédito y estabilidad económica.

Para el 2026, las perspectivas se mantienen positivas, aunque condicionadas por el entorno político. “El mercado automotor alcanzará nuevamente récords en ventas superando las 180 mil unidades en el 2025 y las perspectivas para el 2026, si bien siguen siendo optimistas, están sujetas a la incertidumbre electoral y política”, explicó Albuquerque durante la Jornada Académica del Encuentro Automotor de la Asociación Automotriz del Perú (AAP).

Crédito y consumo

La reactivación del crédito y la reducción de la mora en el sistema financiero han facilitado que hogares y empresas retomen decisiones de compra de mayor valor, como la adquisición de vehículos, lo que ha sostenido el crecimiento del sector.

“Las ventas en el 2026 posiblemente mantendrán niveles similares a los de este año, pero hay una gran oportunidad si logramos estabilizar el panorama político”, afirmó Albuquerque, al referirse a las perspectivas del mercado automotor en el próximo año.

