Perú supera a Brasil, Chile, Colombia y México en recuperación del PBI frente a niveles prepandemia: qué lo mueve, según BCP

La inversión privada en Perú está a punto de crecer, oficialmente, cerca del 10% en 2025, reflejando confianza empresarial y atractivo para nuevos proyectos

El Producto Bruto Interno de Perú lidera el crecimiento en América Latina gracias al auge minero y la estabilidad macroeconómica.

El Producto Bruto Interno (PBI) de Perú ha mostrado un desempeño sobresaliente en el contexto latinoamericano, superando a economías pares como Brasil, Chile, Colombia y México en los últimos trimestres y respecto al nivel prepandemia.

Según el último informe macroeconómico del BCP, el país atraviesa la “parte dulce” del ciclo económico, con una demanda interna que crece a un ritmo del 6% anual y un rebote significativo de la actividad económica tras la desaceleración de 2023.

BCP: un crecimiento impulsado por la minería

El fuerte componente minero es uno de los pilares del crecimiento peruano. La inversión minera representa cerca del 6% del PBI, muy por encima de otros países de la región, y se prevé un nuevo ciclo de inversión en el sector para los próximos años.

El alza de los precios internacionales de los metales, especialmente el cobre, oro y plata, ha sido clave: en 2025, el precio del cobre se proyecta en US$4,48 por libra, con un incremento del 17,5% respecto al año anterior, mientras que la plata y el oro han subido 63,8% y 26,5%, respectivamente.

La economía peruana supera a Brasil, Chile, Colombia y México en recuperación pospandemia y crecimiento trimestral del PBI.

Estos precios récord han llevado los términos de intercambio a máximos históricos, generando un viento a favor para la economía peruana.

La minería no solo impulsa las exportaciones, sino que también dinamiza la inversión privada y el empleo formal, con efectos multiplicadores en sectores como la construcción, transporte y servicios. La inversión privada total, que incluye la no minera, crecería cerca de 10% en 2025, reflejando la confianza empresarial y el atractivo del país para nuevos proyectos.

Proyecciones de crecimiento y estabilidad macroeconómica

Las proyecciones del BCP para el PBI real de Perú en 2025 y 2026 son de 3,4% y 3,2%, respectivamente, por encima del promedio regional. La demanda interna mantendría un crecimiento robusto (5,7% en 2025), apoyada por el aumento del empleo formal y la masa salarial real.

El consumo privado y la inversión en bienes duraderos también muestran señales de recuperación, con ventas de vehículos y propiedades en alza.

El informe del Banco de Crédito del Perú destaca una demanda interna en alza y un ciclo económico favorable para 2025.

En cuanto a la inflación, se espera que se mantenga bajo control, en torno al 1,4% en 2025, por debajo del rango meta del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Esto ha permitido una reducción gradual de la tasa de referencia, que se ubicaría en 4,25% en 2025 y podría bajar a 4,0% en 2026, en línea con la tendencia de la Reserva Federal de EE.UU.

El tipo de cambio, por su parte, muestra una apreciación del sol peruano (PEN), que podría situarse por debajo de 3,30 soles por dólar si se sostienen los actuales precios de los metales. El BCRP ha intervenido activamente en el mercado cambiario, acumulando reservas y manteniendo la estabilidad financiera.

¿Cuáles son los riesgos para la economía peruana en 2026?

A pesar de este panorama favorable, persisten riesgos asociados al entorno internacional, la volatilidad política interna y fenómenos climáticos como El Niño. Sin embargo, las anclas de estabilidad macroeconómica —baja deuda pública, superávit en cuenta corriente y reservas internacionales sólidas— permiten a Perú enfrentar estos desafíos con resiliencia.

En resumen, el PBI peruano destaca en la región gracias a su fuerte componente minero, términos de intercambio favorables y una macroeconomía sólida, con perspectivas de crecimiento sostenido y estabilidad en los próximos años.

