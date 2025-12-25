Perú

Elecciones Generales 2026: estos son los partidos que no completaron la inscripción de listas ante el JNE

Diversos partidos políticos en Perú no lograron inscribir la totalidad de sus listas de candidatos para las Elecciones Generales 2026, revelando dificultades organizativas y bajo cumplimiento de los requisitos exigidos por el Jurado Nacional de Elecciones

Varias agrupaciones políticas en Perú quedaron lejos de inscribir todas sus listas de candidatos para las Elecciones Generales 2026, evidenciando problemas organizativos. | Canal N

Varios partidos políticos en Perú no presentaron la totalidad de sus listas de candidatos ante el Jurado Nacional de Elecciones dentro del plazo legal para las elecciones generales de 2026. Entre las agrupaciones con menor nivel de cumplimiento figuran Ciudadanos del Perú, con el 32,35% de listas inscritas, y el Partido de los Trabajadores y Emprendedores, que inscribió apenas el 3,51% del total requerido. Esta situación revela la dificultad organizativa de algunas fuerzas para cumplir los requisitos establecidos por la autoridad electoral.

En el grupo con menor porcentaje, Juntos por el Perú presentó el 45,61% (26 de 57 listas previstas), Partido Primero la Gente registró solo una lista (2,22%) y Salvemos el Perú inscribió siete de 57. En contraste, Ahora Nación alcanzó el 98,25% de inscripción, Venceremos llegó al 96% y el Partido del Buen Gobierno sumó el 94% de las listas requeridas. Renovación Popular concluyó con el 92,98% y el Partido Político PRIM con el 91%. Progresemos también superó el 90%.

En posiciones intermedias se encuentran Fe en el Perú con el 57,89% (33 de 57 listas), y Perú Moderno con el 78% (39 de 50 listas). Además, Partido Morado inscribió 43 de 45 listas, Partido Democrático Federal registró 44 de 46, y Partido Patriótico del Perú oficializó 26 de las 42 listas previstas.

Más de 30 fórmulas presidenciales fueron inscritas

Al concluir el plazo electoral durante la noche del 23 de diciembre de 2025, se contabilizaron más de 30 fórmulas presidenciales. Este número puede modificarse, ya que se otorgó una prórroga técnica a los partidos que iniciaron el trámite antes de la medianoche. Según las disposiciones electorales, las organizaciones que ingresaron a la plataforma antes de las 23:59:59 horas dispusieron de tiempo adicional hasta el mediodía del 24 de diciembre para completar la inscripción. Esta medida permitió facilitar el registro de las listas cuyo trámite ya había comenzado antes del cierre legal.

El procedimiento de inscripción contempla etapas posteriores a la presentación de candidaturas: primero, los jurados electorales realizan una revisión formal, luego se abre un período en el que cualquier ciudadano puede presentar tachas. Como explicó Yessica Clavijo, secretaria general del Jurado Nacional de Elecciones: “Cuando en cada uno de los jurados se proceda con la publicación de las listas, cualquier ciudadano puede presentar tachas dentro de los tres días de publicado”. Solo las listas que superen estos filtros podrán competir en las urnas.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció el cierre del plazo para la inscripción de fórmulas presidenciales para las Elecciones Generales 2026. Un total de 34 agrupaciones políticas han registrado sus candidaturas.

Lista final de candidatos se conocerá en marzo de 2026

De acuerdo con el cronograma de la autoridad electoral, la publicación de todas las listas de aspirantes y la resolución de tachas y exclusiones se realizará entre febrero y marzo de 2026. El 11 de febrero se efectuará la publicación oficial de listas y el 14 de marzo se resolverán todas las apelaciones pendientes. Únicamente en esa fecha se conocerá la nómina definitiva de candidatos habilitados para las elecciones 2026.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha establecido las fechas límite para el proceso de inscripción, revisión y tachas de los candidatos. Se espera que las listas definitivas se conozcan el 14 de marzo, dando paso a que la ONPE inicie la impresión del material electoral.

De forma paralela, desde el 24 de diciembre, la ciudadanía puede consultar detalles de las hojas de vida y los planes de gobierno a través de la plataforma web Voto Informado.

Con la apertura de este portal, el proceso electoral pone a disposición información completa sobre quienes buscan cargos de representación, fortaleciendo el acceso público a los perfiles y propuestas de cada aspirante.

