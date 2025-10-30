Perú mantiene cifras que lo consolidan como una de las economías más fuertes de Latinoamérica, de acuerdo al BCRP

Perú

Alejandro Delgado Tong

Foto: Asociación Peruana de Agentes Marítimos

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) reafirmó la solidez de la economía nacional en un contexto global de incertidumbre. Durante su participación en el Perú Banking & Finance Summit 2025, el gerente de Política Monetaria del BCRP, Carlos Montoro, destacó que el país conserva indicadores macroeconómicos estables, lo que lo posiciona como una de las economías más robustas de América Latina.

Montoro subrayó que esta estabilidad responde a una gestión prudente de las políticas monetarias y fiscales, así como al desempeño favorable de los sectores productivos. “Hemos sabido mantener cifras consistentes en los últimos años, las cuales han consolidado nuestra posición económica en América Latina y el mundo”, manifestó el funcionario durante el evento organizado por El Dorado Investments.

Sólidos fundamentos externos

El representante del BCRP explicó que la depreciación reciente del dólar en el mercado peruano ha tenido un efecto positivo sobre la región. “En periodos de incertidumbre, por lo general, el dólar comienza a apreciarse por una especie de fuga hacia zonas de refugio. No obstante, en el Perú ha ocurrido lo contrario y otras economías también han apreciado su moneda”, señaló.

Añadió que el panorama externo continúa favorecido por los altos precios de los metales y el descenso del petróleo, factores que impulsan los términos de intercambio. En ese marco, el superávit comercial seguiría en aumento durante el 2025 y 2026, sostenido por mayores volúmenes de exportaciones no tradicionales, especialmente agrícolas y pesqueras.

Foto: Tecnológico de Monterrey

Crecimiento de la balanza y la actividad económica

Montoro indicó que la balanza de pagos mantiene una posición “altamente favorable” y que la cuenta corriente registraría superávit en los próximos dos años, gracias a la expansión comercial y la reducción gradual de los costos de transporte marítimo.

Respecto a la economía interna, destacó el dinamismo de los sectores no primarios y el crecimiento sostenido del empleo formal. “Los indicadores de transacciones también reflejan una evolución favorable. El empleo formal continuó creciendo en todos los sectores, con mayores incrementos en los rubros agropecuario, servicios y comercio”, comentó.

El Producto Bruto Interno (PBI) registraría una expansión de 3,2% en el 2025, impulsado por el gasto privado y el mejor desempeño de la agricultura y la minería. Para el 2026, se proyecta un avance de 2,9%. Por su parte, la demanda interna crecería 5,1% este año, mientras que la inversión privada aumentaría 6,5% en el 2025 y 3,5% en el 2026, tras un incremento de 9% en el primer semestre.

Inflación bajo control

En cuanto a los precios, el BCRP aseguró que la inflación se mantiene dentro del rango meta desde abril de 2024. “La inflación sin alimentos y energía se ubicó en 1,8% en setiembre, cerca del centro del rango meta. El Perú registra la tasa de inflación más baja de la región e incluso inferior a la de algunas economías desarrolladas”, resaltó Montoro.

Foto: ComexPerú

Las proyecciones indican que la inflación cerrará en 1,7% al término del 2025 y en 2% durante el 2026, cifras que reflejan la disipación de los choques de oferta y el retorno de la actividad económica a su nivel potencial. Según el funcionario, las expectativas inflacionarias continúan convergiendo hacia el valor central del rango meta, confirmando la estabilidad de la economía peruana frente al contexto regional.

