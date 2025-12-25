Navidad 2025: El Gobierno de José Jerí pide unidad a los peruanos en mensaje por Nochebuena

Palacio de Gobierno albergó una celebración por Navidad.

La Navidad en Perú es una de las celebraciones más significativas en el calendario nacional, reuniendo a familias en ciudades y comunidades rurales bajo el símbolo de la unión y la esperanza.

A lo largo de las regiones, las costumbres locales se entrelazan con ritos religiosos y encuentros familiares, reflejando el valor que la sociedad peruana otorga a estas fechas.

En mercados y plazas, la presencia de nacimientos, villancicos y ferias artesanales recuerda la diversidad cultural del país y la importancia que tiene compartir en comunidad.

La llegada del 25 de diciembre representa para muchos peruanos una oportunidad para fortalecer lazos, renovar la fe y buscar nuevas perspectivas de bienestar. En este contexto, el mensaje de Navidad de la Presidencia del Perú, y otras entidades del Estado, cobra relevancia, pues resalta valores como la solidaridad, la paz y el compromiso con el futuro nacional.

El saludo del Gobierno

De acuerdo con lo publicado por la Presidencia de la República en su cuenta oficial en la plataforma X, el presidente José Jerí se dirigió a la nación con un mensaje que enfatiza la unidad y la armonía familiar.

“Unidos por el Perú. En estas fechas, renovamos la esperanza y la fe en nuestro país. Sigamos construyendo, con diálogo y trabajo conjunto, un Perú con más oportunidades, bienestar y futuro para toda la ciudadanía. ¡Feliz Navidad!”, afirmó el mandatario en la publicación institucional.

En una tarjeta firmada por Jerí y difundida por la Presidencia de la República, se destaca el anhelo de que “estas fiestas nos unan en armonía a todos los peruanos y que Dios siga iluminando nuestro camino en la tarea de construir un Perú seguro, próspero y unido”.

De esta manera, el Gobierno centra su mensaje en la importancia de la cooperación y el diálogo como herramientas para enfrentar los desafíos actuales y proyectar un país más inclusivo.

Mensaje del presidente José Jerí.

Mensaje del Congreso

El Congreso de la República también utilizó su cuenta oficial en X para compartir el saludo navideño a la población. El presidente encargado del Parlamento, Fernando Rospigliosi, expresó: “En esta Navidad y Año Nuevo, deseo expresar en nombre del Congreso de la República un cordial saludo a todos los peruanos”.

“Será un tiempo para renovar la esperanza, fortalecer la unión familiar y reafirmar valores fundamentales como la solidaridad, el respeto y la responsabilidad con nuestro país, así como reafirmar nuestra fe cristiana. Que estas fechas traigan paz a los hogares y para el 31, al terminar este año 2025, reafirmamos nuestro compromiso de trabajar con diálogo, firmeza y seguridad por el bienestar del país. Feliz Navidad y un próspero año nuevo para todos”, continuó.

El mensaje de Rospigliosi resalta el llamado a la unión familiar y la reafirmación de valores fundamentales, invitando a la ciudadanía a fortalecer la solidaridad y el respeto en cada hogar. La mención explícita a la fe cristiana y al compromiso institucional refleja el deseo de mantener la estabilidad y el diálogo como ejes de trabajo para el próximo año.