El “nacimiento más grande del Perú” busca el Récord Guinness: una sola persona lo armó desde octubre

La exposición instalada en el distrito de Miraflores reúne más de dos mil figuras y representa ambientes que incluyen desde el Polo Norte hasta la Amazonía peruana

El nacimiento más grande del Perú se exhibe en Miraflores con más de dos mil piezas únicas y escenarios que van desde el Polo Norte hasta la Amazonía.

El denominado “nacimiento más grande del Perú” abrió sus puertas en el distrito de Miraflores, sorprendiendo a la comunidad con más de dos mil piezas y una puesta en escena que abarca desde el Polo Norte hasta la Amazonía, con la meta de alcanzar el Récord Guiness.

Esta creación, impulsada por Miriam, tomó forma desde el 8 de octubre, según informó el noticiero 24 Horas, y representa un recorrido por la diversidad cultural y geográfica del país, integrando figuras tradicionales y elementos propios de la fauna peruana.

La exhibición, instalada en Miraflores, destaca por su variedad de escenas y ambientes. El nacimiento recrea espacios como el Polo Norte, donde en lugar de la vaca y el caballo aparecen el oso polar y el pingüino, y una versión arequipeña con los tres volcanes emblemáticos: Misti, Chachani y Pichu Pichu. Estos volcanes, relató la propia Miriam al medio, “erupcionan antes de que nazca el niño Jesús”, sumando un detalle único a la ambientación.

El recorrido incluye también una representación de la Amazonía, con la presencia de animales característicos como la anaconda, la capibara, el oso hormiguero, la mariposa y el mono, todos acompañados de sus respectivos nacimientos. Las piezas articulables y los sonidos de pájaros contribuyen a la sensación de estar inmerso en la selva.

La muestra no se limita a la geografía peruana. También incorpora escenas de otras culturas, como el nacimiento árabe, donde los Reyes Magos llegan en camello, caballo y elefante, y un nacimiento hindú, ampliando el enfoque tradicional. La exhibición contempla además un nacimiento alusivo a la pandemia, con figuras que portan mascarilla, como reflejo del contexto reciente.

Aspiración al Récord Guiness

Miriam, responsable de la monumental obra, precisó en entrevista con 24 Horas que ensambló el nacimiento completamente sola, sin ayuda de otras personas, desde el mes de octubre.

Su esfuerzo se ha orientado a “mostrar a todo el público posible”, aunque por motivos logísticos el acceso se ha visto limitado. No obstante, la meta permanece clara: completar las partes restantes y presentar la candidatura al Récord Guiness a inicios de enero.

La idea de buscar el reconocimiento internacional fue confirmada por la propia autora, quien expresó ante las cámaras que aspira a “lograr el ingreso al Récord Guiness”.

Nacimientos gigantes

En simultáneo, otros espacios de la capital y el Callao han apostado por nacimientos de gran formato. a parroquia Santa Rosa del Callao inauguró un nacimiento gigante con figuras de tamaño real y animales vivos, encabezado por el vicario Pedro Lima.

“Donde el Señor nació había animales, según la Sagrada Escritura. Aquí quisimos recrear esa escena, agregando también cuyes, para acercar aún más la tradición a la cultura local y brindar a los niños una vivencia diferente”, afirmó el sacerdote.

La parroquia, ubicada en el cruce de Dos de Mayo con Marco Polo, recibe visitantes todos los días en horarios de mañana y tarde, permitiendo que familias y escolares recorran el montaje. El armado de este pesebre demandó dos semanas de trabajo y la participación de cinco personas, según precisó el vicario al medio.

Vecinos y visitantes han expresado que el nacimiento transmite una emoción espiritual y una conexión profunda con la historia navideña. Las figuras principales, elaboradas por un artista local, han sido valoradas por su realismo y dedicación, aportando un carácter distintivo a la muestra. La iniciativa busca recuperar el sentido comunitario y espiritual en el contexto de las festividades.

Tradición y espectáculo en la ciudad

La temporada navideña en Lima se vive también en espacios públicos transformados en escenarios festivos. La calle David Hernández, conocida como el Boulevard del Bosque en San Isidro, se convierte durante diciembre en epicentro de la celebración, con miles de luces y figuras que atraen a visitantes de toda la ciudad.

La afluencia de público convierte el lugar en un fenómeno viral, donde familias y aficionados a la fotografía buscan capturar postales en el túnel de luz que caracteriza la zona.

El ambiente festivo y la diversidad de propuestas, desde nacimientos monumentales hasta calles iluminadas, reflejan la intensidad con la que la Navidad se celebra en la capital peruana.

