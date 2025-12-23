Perú

Es oficial: ¿Mañana 24 de diciembre es feriado en Perú? Conoce lo que dice la norma vigente

La única exención de asistir al trabajo será el 25 de diciembre, mientras que otras fechas como la víspera navideña requerirá la prestación regular de servicios en empresas e instituciones estatales

El jueves 25 de diciembre
El jueves 25 de diciembre de 2025 sí será feriado nacional por Navidad para todos los trabajadores en Perú. (Andina)

La expectativa por la llegada de la Nochebuena impulsa cada año a miles de peruanos a consultar el calendario laboral. Este 2025, la pregunta se repite en hogares y centros de trabajo: ¿El 24 de diciembre es feriado? De acuerdo a la normativa vigente, mañana miércoles no es día no laborable a nivel nacional.

Las actividades laborales en Perú se desarrollarán con normalidad en los sectores público y privado durante toda la jornada previa a Navidad.

El Peruano confirmó que el 24 de diciembre no figura como fecha de descanso. La legislación oficalizada establece que la víspera de Navidad no otorga beneficios laborales extraordinarios ni representa motivo de suspensión de actividades en empresas o instituciones estatales.

La normativa peruana no reconoce
La normativa peruana no reconoce el 24 de diciembre como fecha de descanso obligatorio para trabajadores públicos ni privados.

Aunque cabe señalar que, por lo particular de esta fecha, diversos empleadores disponen horarios especiales para sus trabajadores, con la finalidad que solo laboren medio tiempo o una fracción de la jornada habitual para que estén libres con anticipación para la Nochebuena.

Diferencias entre feriado y día no laborable

La confusión entre estos conceptos motiva consultas recurrentes a finales de año. El Decreto Legislativo N.° 713 define con claridad: un feriado es un día festivo nacional en el que trabajadores y estudiantes quedan exentos de obligaciones, salvo excepciones. Cuando un trabajador labora en feriado, la ley ordena el pago de una remuneración triple, incluso si la fecha cae domingo.

Por el contrario, el día no laborable es decretado por el Gobierno y se dirige principalmente al sector público; su aplicación en el ámbito privado depende de acuerdos entre empleadores y empleados. Si un trabajador asiste en día no laborable, no recibe pago extra, y las horas no trabajadas deben compensarse en los 10 días siguientes con horas adicionales, días de semana o a cuenta de vacaciones.

Tanto empleados del sector público
Tanto empleados del sector público como del privado deben cumplir su jornada habitual el 24 de diciembre sin obtener remuneraciones adicionales.

¿Qué es feriado en diciembre 2025?

El calendario oficial establece que el jueves 25 de diciembre será feriado nacional por Navidad, aplicable a todos los trabajadores, tanto del sector público como privado. Ningún trabajador está obligado a asistir ese día, y en caso de hacerlo, le corresponde una remuneración especial.

El Peruano señala que el viernes 26 de diciembre ha sido designado como día no laborable, pero solo para el sector público; en el sector privado, la aplicación dependerá de acuerdos internos.

De igual manera, el 31 de diciembre no está reconocido como feriado ni día no laborable por ley. Algunas empresas pueden otorgar descanso en esas fechas, pero las horas no trabajadas requieren compensación sin pago adicional, tal como estipula la normativa vigente.

El viernes 26 de diciembre
El viernes 26 de diciembre se ha declarado día no laborable solo para el sector público, según el calendario aprobado.

El calendario de feriados para 2026

El Gobierno peruano ha oficializado el calendario de feriados nacionales para 2026, con fechas relevantes para trabajadores y estudiantes del país. El Comercio publicó el siguiente listado, que incluye días festivos religiosos, patrióticos y civiles:

  • Jueves 1 de enero: Año Nuevo
  • Jueves 2 de abril: Jueves Santo
  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo
  • Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo
  • Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera
  • Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo
  • Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú
  • Martes 28 y miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias
  • Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín
  • Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima
  • Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos
  • Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
  • Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
  • Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad

Recomendaciones

Las autoridades recomiendan que las empresas comuniquen por escrito a sus trabajadores si prestarán servicios el 24 y 31 de diciembre. El Peruano insiste en la importancia de respetar y aplicar correctamente las disposiciones legales para evitar sanciones por parte de la Sunafil.

El panorama laboral para los días previos y posteriores a Navidad queda así definido por la norma vigente y la información publicada por El Peruano y El Comercio. Los trabajadores del sector público y privado en Perú deberán cumplir con sus actividades normales el miércoles 24 de diciembre, mientras que el 25 de diciembre será el único feriado obligatorio en la semana festiva.

