Entre mayo y octubre de este año, la presencia policial en Lima y Callao mostró una preocupante disminución respecto a 2024

La presencia de la Policía Nacional del Perú (PNP) en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao ha registrado una caída significativa durante el periodo mayo-octubre de 2025, según datos preliminares del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

A pesar de los estados de emergencia decretados, la percepción ciudadana sobre la vigilancia policial descendió de 39,8% en 2024 a 31,5% en 2025. Esta tendencia se repite en el resto del país, donde la percepción general de vigilancia también ha disminuido.

A nivel nacional urbano, la percepción de vigilancia policial pasó de 33,7% en 2024 a 28,9% en 2025. El informe del INEI, basado en la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES), muestra que tanto en la costa como en la sierra y la selva se observa una reducción en la sensación de presencia policial. En la Costa, la cifra descendió de 36,9% a 32,4%; en la Sierra, de 24,6% a 19,5%; y en la Selva, de 30,2% a 25,7%. El análisis revela que la caída en la percepción de vigilancia es un fenómeno extendido, que afecta de manera particular a Lima y Callao, pero que se replica en todo el país.

Juan Carbajal, ingeniero electrónico y analista de datos, compartió los resultados que evidencian el retroceso de este indicador, incluso en un contexto de mayor inversión y declaratorias de emergencia. La tendencia plantea interrogantes sobre la efectividad de las estrategias actuales y la respuesta institucional ante el crecimiento de la criminalidad.

“El INEI-ENAPRES revela en su último informe sobre seguridad ciudadana que la vigilancia de la PNP en Lima Metropolitana y el Callao registra una disminución muy notoria, a pesar de los estados de emergencia", compartió el experto en sus redes sociales.

Percepción de presencia policial alcanza su nivel más bajo en la capital, pese a medidas extraordinarias.

Disminuye la percepción ciudadana de vigilancia policial en Lima y Callao

El Gráfico N.º 26 del informe del INEI-ENAPRES revela que, en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, la percepción ciudadana sobre la existencia de vigilancia de la Policía Nacional del Perú en los barrios cayó de 39,8% a 31,5% entre mayo-octubre de 2024 y el mismo periodo de 2025. Este descenso ocurre en medio de la aplicación de sucesivos estados de emergencia y una intensificación de los operativos policiales.

La caída sostenida en la percepción ciudadana representa un desafío para las autoridades, que han priorizado la presencia policial como principal estrategia de control y prevención del delito. El descenso es aún más notorio en Lima y Callao frente al promedio nacional, lo que evidencia una brecha creciente entre las políticas implementadas y la percepción de seguridad de los habitantes de la capital y el principal puerto del país.

Esta tendencia podría estar relacionada con el incremento de hechos delictivos y homicidios reportados en la región, que superan ampliamente los promedios históricos y han generado alarma en la opinión pública.

Regiones reportan menos presencia policial en 2025

El descenso en la percepción de vigilancia policial no solo afecta a Lima y Callao. En la Costa, la percepción bajó de 36,9% a 32,4%; en la Sierra, de 24,6% a 19,5%; y en la Selva, de 30,2% a 25,7%. Estos resultados reflejan una reducción generalizada en las zonas urbanas del país.

En las principales ciudades, que incluyen 24 capitales departamentales como Arequipa, Trujillo, Ayacucho, Cajamarca, Chiclayo, Cusco, Piura, Iquitos, Tacna y Puno, así como las ciudades de Chimbote, Juliaca, Tarapoto, Lima Metropolitana (43 distritos) y la Provincia Constitucional del Callao, la percepción de vigilancia policial también bajó, pasando de 34,2% a 29,3%.

El INEI advierte que estos datos corresponden al periodo mayo-octubre de 2025 y tienen carácter preliminar. El alcance de la medición es nacional urbano y evidencia una disminución sostenida en la percepción de vigilancia en todas las regiones y grandes urbes del país.

Regiones no ejecutan fondos asignados para seguridad ciudadana

En 2025, cinco regiones ejecutaron menos del 50% de su presupuesto para seguridad ciudadana, según el Ministerio de Economía y Finanzas. Ucayali (6,1%) y La Libertad (30%) presentan los niveles más bajos, seguidas por Arequipa (37,3%), Tumbes (42,4%) y Cusco (47,8%).

El caso de La Libertad destaca: pese a contar con S/ 54,4 millones asignados, solo usó el 30%. Esta región, la segunda con más homicidios (230 en el año, según el Sinadef), refleja la brecha entre fondos y gasto efectivo. En contraste, Lima ejecutó el 100% de su presupuesto, aunque este fue apenas S/ 20.000.

Esta baja ejecución presupuestal se repite en regiones con asignaciones menores a S/ 500.000, lo que limita la capacidad estatal ante el avance del crimen. El promedio diario de homicidios en el país superó seis casos en 2025, según Juan Carbajal, quien advirtió: “¿Ha disminuido? No. ¿Está igual? Está peor”, en declaraciones recogidas por Punto Final. Más del 75% de las muertes violentas ocurrieron por proyectil de arma de fuego.

Gobierno promete Plan Nacional de Seguridad

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, anunció que el presidente interino, José Jerí, dará a conocer el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana en un plazo de dos semanas. La iniciativa busca articular una respuesta integral frente al avance de la criminalidad, en un contexto donde la escasa ejecución presupuestal y la baja percepción de vigilancia han debilitado la confianza en las instituciones.

Seguridad ciudadana: Gobierno promete plan nacional mientras crecen las críticas al estado de emergencia

El ministro explicó que las acciones del Ejecutivo responden a una planificación estructurada. Destacó la continuidad de operativos y controles, especialmente dirigidos a ciudadanos extranjeros indocumentados en Lima, Callao y el resto del país. Vicente Tiburcio reconoció: “Sabemos que tenemos una inseguridad, eso no lo podemos negar, pero estamos haciendo todos los esfuerzos, no solamente aquí en Lima, Callao, sino a nivel nacional”.