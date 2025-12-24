Silencio en la PNP: General Óscar Arriola evita responder por la muerte de un suboficial en Trujillo

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), general Óscar Arriola, evitó pronunciarse públicamente sobre el fallecimiento de un suboficial ocurrido en Trujillo. La muerte del efectivo se produjo en circunstancias que aún no han sido esclarecidas la mañana de este miércoles y, según información preliminar, el hecho involucraría a otro agente policial.

El silencio del alto mando frente a la prensa se registró durante la presentación de la caravana navideña de la PNP en el Instituto Nacional del Niño, ubicado en el distrito de Breña. En ese contexto, el general Arriola fue consultado por los medios de comunicación sobre la muerte del suboficial de tercera PNP Edinson Castillo Gonzales, quien perdió la vida tras recibir un disparo en la cabeza. Sin embargo, lejos de brindar alguna explicación o adelantar información oficial sobre el caso, optó por no responder a las preguntas.

Visiblemente incómodo, el comandante general continuó con la actividad protocolar, entregando juguetes a los niños pacientes del establecimiento de salud, y evitó todo contacto con la prensa relacionado con el fallecimiento del efectivo policial.

General Arriola evita a la prensa tras muerte de efectivo policial en Trujillo. Foto: captura Exitosa

Lo que se sabe de muerte del suboficial PNP

El hecho se registró la mañana del 24 de diciembre en el distrito de La Esperanza, en Trujillo, a pocas cuadras de la base policial Halcones. La víctima fue identificada como el suboficial de tercera PNP Edinson Castillo Gonzales, quien se encontraba en un cuarto alquilado que compartía con otro agente policial.

De acuerdo con la información preliminar reportada por la Central de Emergencias de Trujillo, el suboficial PNP Gerson Benites Bermudes, quien había iniciado su servicio a las 06:30 a. m., se dirigió posteriormente al inmueble luego de recoger su armamento en la base. Minutos más tarde, solicitó auxilio tras advertir que su compañero había recibido un disparo en la cabeza dentro de la habitación.

Tras la alerta, se activaron los protocolos de emergencia y se dispuso la intervención del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), cuyos profesionales confirmaron el fallecimiento del suboficial Castillo Gonzales. El caso fue comunicado de inmediato a la superioridad policial para el inicio de las diligencias correspondientes.

PNP sin explicaciones: comandante general no aclara muerte de suboficial. Foto: captura Sol TV

Ambos efectivos prestaban servicio en la base Halcones y pertenecían a la misma promoción de la Escuela de Suboficiales de Chimbote, con menos de seis meses de incorporación a la institución. Hasta el momento, las autoridades no han precisado cómo se produjo el disparo ni bajo qué circunstancias ocurrió el hecho, por lo que las investigaciones continúan para determinar responsabilidades y esclarecer lo sucedido.

Canales de ayuda y líneas de emergencia disponibles

Ante situaciones de emergencia, accidentes o hechos que requieran atención inmediata, las autoridades recuerdan que existen diversos canales de ayuda disponibles para la ciudadanía, los cuales operan de manera gratuita.

La Línea 105 de la Policía Nacional del Perú permite reportar emergencias, hechos delictivos o accidentes de tránsito. Para casos de incendios, rescates o siniestros con personas heridas, se encuentra habilitada la Central de Emergencias de los Bomberos Voluntarios del Perú, a través del número 116.

En situaciones que requieran atención médica urgente, el Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) atiende llamadas a la línea 106, brindando asistencia prehospitalaria y traslados de emergencia cuando el caso lo amerita.

Defensoría exige investigación por ambulancias policiales paralizadas| Ministerio del Interior

Asimismo, los ciudadanos pueden acudir a los Centros de Emergencia Mujer (CEM), donde se ofrece orientación psicológica y legal ante situaciones de violencia o denuncias que requieran acompañamiento especializado.

Estos canales forman parte de la red de respuesta ante emergencias y están disponibles las 24 horas, con el objetivo de garantizar una atención oportuna y proteger la integridad de la población.