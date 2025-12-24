Perú

José Jerí anunciará en dos semanas el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, confirma el ministro del Interior

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, aseguró que el gobierno realiza todos los esfuerzos para combatir a las organizaciones criminales

Seguridad ciudadana: Gobierno promete plan nacional mientras crecen las críticas al estado de emergencia

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, anunció que el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana será presentado en un plazo aproximado de dos semanas por el presidente interino, José Jerí, como parte de la estrategia del Gobierno para enfrentar el avance de la criminalidad en el país. El anuncio se da en un contexto marcado por la exigencia ciudadana de medidas concretas y sostenidas frente a las organizaciones criminales.

Según explicó el titular del sector, las acciones que viene desplegando el Ejecutivo responden a una planificación previamente establecida y no a decisiones coyunturales. Al referirse a los operativos de control territorial ejecutados en los últimos días, señaló: “Esto es parte de la estrategia de gobierno que hemos implementado”.

En esa línea, indicó que los operativos y controles continuarán tanto en Lima y Callao como en el resto del país, siendo una de las acciones más frecuentes las requisitorias a ciudadanos extranjeros indocumentados. “Hemos estado en estos últimos días y queremos ubicar a todos esos ciudadanos extranjeros”, manifestó.

FOTO DE ARCHIVO- José Jeri
FOTO DE ARCHIVO- José Jeri en Lima, Perú, 9 de octubre de 2025. REUTERS/Angela Ponce

El ministro reconoció que la inseguridad es un problema que no puede ser negado, pero insistió en que el Gobierno está destinando recursos y esfuerzos para revertir esta situación. “Sabemos que tenemos una inseguridad, eso no lo podemos negar, pero estamos haciendo todos los esfuerzos, no solamente aquí en Lima, Callao, sino a nivel nacional”, sostuvo.

Una estrategia nacional

Uno de los ejes centrales de la política del Ejecutivo será el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, que busca cambiar la forma en que el Estado enfrenta el delito en el territorio nacional. Según el ministro, esta iniciativa apunta a una intervención más articulada y uniforme en todas las regiones. “Tenemos que hacer algo diferente, más aún que tenemos un plan nacional de Seguridad Ciudadana que, cuando lo operativicemos, sea una plataforma a nivel de todos los lugares donde tiene que aplicarse”, explicó.

El objetivo, precisó, es garantizar una presencia estatal integral que involucre a todas las instituciones responsables de la seguridad. “Para tener una presencia del Estado en forma corporativa, con todos los que tienen que estar presentes”, afirmó.

Vicente Tiburcio realiza patrullaje en
Vicente Tiburcio realiza patrullaje en Gamarra

Un anuncio pendiente

El presidente José Jerí no solo tiene pendiente el anuncio del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, sino también una explicación clara sobre los resultados del estado de emergencia, medida que ya va por su tercera ampliación. A la fecha, el Ejecutivo no ha presentado un balance integral que permita evaluar el impacto real de esta estrategia excepcional en la lucha contra la criminalidad.

Cuando se cumplieron los primeros 30 días de la declaratoria, el mandatario anunció que ofrecería un informe detallado sobre los logros alcanzados por la Policía Nacional del Perú (PNP). Incluso se llegó a convocar a una presentación oficial. Sin embargo, esta nunca se concretó y la información comprometida no fue difundida públicamente, lo que dejó un vacío en la rendición de cuentas sobre una de las principales medidas de seguridad adoptadas por el Gobierno.

José Jerí participó de un
José Jerí participó de un operativo en la provincia regional del Callao. Foto: Presidencia del Perú

Jefe de la PNP explica avances del estado de emergencia

Ante la ausencia de un balance presidencial, ha sido el comandante general de la PNP, general Óscar Arriola, quien, al ser abordado por los medios de comunicación, ha dado cuenta de los operativos ejecutados y de las acciones policiales desplegadas en el marco del estado de emergencia. No obstante, estas explicaciones fragmentadas no han logrado disipar las dudas sobre la efectividad de la medida.

De hecho, diversos especialistas en seguridad ciudadana han cuestionado si el estado de emergencia ha generado resultados sostenibles en la reducción de los delitos. Para estos expertos, la continuidad de la medida, sin una evaluación pública y detallada, debilita su legitimidad y dificulta medir su verdadero alcance en términos de prevención y control del crimen.

