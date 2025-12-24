Alerta roja por aire tóxico en Navidad 2025: estos distritos de Lima serían los más afectados según Senamhi

Fuegos artificiales en el cielo de Lima Metropolitana. Senamhi informó que los pirotécnicos incrementaron la contaminación del aire de la capital | Perú | Crédito: Agencia Andina.

En la antesala de la Navidad 2025, El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que, durante el 25 de diciembre, la calidad del aire en Lima Metropolitana podría alcanzar niveles insalubres, especialmente para niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares. El escenario se repite en una fecha marcada por celebraciones nocturnas, alta actividad urbana y el uso extendido de productos pirotécnicos.

Según información difundida por el Senamhi a través de sus canales oficiales, las condiciones atmosféricas previstas para esta Navidad limitarían la dispersión de contaminantes en la capital. A ello se suma un antecedente inmediato: durante las fiestas de diciembre de 2024, los registros oficiales evidenciaron un deterioro significativo del aire, con picos de material particulado fino PM2.5 en varios distritos de Lima norte y Lima este.

Distritos de Lima que registrarían niveles críticos de contaminación

Foto: Senamhi / X

De acuerdo con el pronóstico numérico de calidad del aire elaborado por el Senamhi, los distritos ubicados al norte, este y sur de Lima Metropolitana serían los más expuestos a un incremento de contaminantes, principalmente asociados a la quema de pirotécnicos durante la noche del 24 y la madrugada del 25 de diciembre. Aunque el organismo técnico trabaja por zonas y no por límites distritales exactos, el análisis visual del mapa permite identificar áreas bajo mayor riesgo.

En las zonas marcadas con color rojo, correspondientes a un estado insalubre de la calidad del aire, destacan San Juan de Lurigancho y Comas, distritos con alta densidad poblacional y fuerte actividad nocturna en fechas festivas. Estos sectores podrían registrar concentraciones de PM2.5 por encima de los 55.5 µg/m³, un umbral que incrementa los riesgos para la salud.

El color naranja, que indica una condición insalubre para grupos sensibles, se extiende por amplias áreas de Lima norte, Lima centro y Lima este. En este grupo figuran Independencia, Los Olivos, San Martín de Porres, Cercado de Lima, Rímac, Breña, La Victoria, El Agustino, Ate, Santa Anita y San Luis, zonas caracterizadas por alta congestión vehicular, comercio intenso y presencia de ejes industriales.

En contraste, los sectores con color amarillo, asociados a una calidad del aire moderada, abarcan gran parte de la ciudad, incluyendo distritos como Miraflores, San Isidro, Barranco, Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena del Mar, San Borja, Surquillo, La Molina, así como áreas de Lima sur como Chorrillos, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo.

Finalmente, las zonas identificadas en color verde, con buena calidad del aire, se concentran principalmente en sectores costeros y menos urbanizados como Ancón, Santa Rosa, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, Santa María del Mar y áreas periféricas de Lurín.

Condiciones atmosféricas y el antecedente que refuerza la alerta

El Senamhi explicó que para la Navidad de 2025 se prevén condiciones atmosféricas desfavorables para la dispersión de contaminantes. La disminución de la velocidad del viento y una mayor estabilidad atmosférica limitarían la renovación del aire en Lima Metropolitana. En este contexto, si el uso de pirotécnicos se mantiene en niveles similares a los del año anterior, la concentración de partículas nocivas podría incrementarse de forma considerable.

El antecedente inmediato refuerza la preocupación. Durante la Navidad de 2024, el uso de fuegos artificiales provocó un deterioro marcado de la calidad del aire, especialmente en Lima norte y Lima este. Según datos oficiales, entre la noche del 24 y la madrugada del 25 de diciembre se registró un aumento significativo del material particulado fino PM2.5, uno de los contaminantes más peligrosos por su capacidad de ingresar profundamente al sistema respiratorio.

Los especialistas de la Subdirección de Evaluación del Ambiente Atmosférico detallaron que, al comparar los registros con el mismo periodo de 2023, la estación de monitoreo de Puente Piedra evidenció un aumento del 23 %, alcanzando un valor de 99.0 µg/m³. En San Juan de Lurigancho, las mediciones reflejaron un incremento del 18 %, con un valor de 80.7 µg/m³. Estos datos provienen de la Red de Estaciones de Monitoreo Automático de la Calidad del Aire (REMCA) del Senamhi, que analizó estaciones ubicadas en Puente Piedra, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Santa Anita, Villa María del Triunfo y Campo de Marte.

El periodo evaluado comprendió desde las 22:00 horas del 24 de diciembre hasta las 06:00 horas del 25 de diciembre, con picos de contaminación registrados entre la 01:00 y 03:00 horas, coincidiendo con el mayor uso de pirotécnicos. Frente a este escenario, el Senamhi reiteró su llamado a la ciudadanía a celebrar responsablemente, adoptando prácticas que contribuyan a proteger la salud pública y a preservar la calidad del aire, una advertencia que vuelve a cobrar relevancia ante un nuevo episodio crítico previsto para esta Navidad.