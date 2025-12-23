Perú

Municipalidad de Lima aclara por qué no se puede cobrar peajes y cómo se mantendrá la Panamericana Sur

La MML ha desplegado una flota operativa especializada para responder con rapidez ante cualquier eventualidad

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, presentó el plan Verano 2026 en la Panamericana Sur, con el objetivo de garantizar el flujo vehicular, la seguridad y los servicios esenciales en esta vía, luego de que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) asumiera su control tras la salida de Rutas de Lima.

El burgomaestre aseguró que la comuna limeña cuenta con los recursos necesarios para garantizar atención permanente a todos los usuarios ante cualquier emergencia y reiteró que no está en los planes de su gestión restablecer el cobro de peajes. En ese sentido, consideró que quienes plantean esa alternativa para asegurar el mantenimiento de las vías o evitar un endeudamiento desconocen el contexto legal vigente, ya que existe un mandato judicial que prohíbe dicho cobro.

“Yo creo que no están realmente empapados del tema. Primero, no podemos cobrar por mandato judicial. Segundo, hay que hacer una serie de mejoras, como por ejemplo las vías alternas, que se ha hablado muchísimo y que forma parte incluso de las sentencias judiciales”, declaró Reggiardo.
Plan Verano 2026: así operará
¿Cómo se va a financiar la asistencia en la Panamericana Sur?

Durante su intervención, el alcalde explicó que no es necesario recurrir al cobro de peajes porque la MML dispone de fondos tras haber ejecutado la carta fianza por el incumplimiento de contrato de la empresa concesionaria.

Precisó que esta suma, que asciende a 40 millones de dólares, fue transferida a un fideicomiso destinado exclusivamente a la atención y mantenimiento de la Panamericana Sur.

“Contamos con una cantidad importante de dinero que va a estar puesto en un fideicomiso y que se va a utilizar estrictamente para brindar el servicio que la población merece”, agregó.

Reggiardo presenta plan Verano 2026
Este es el plan de la MML durante el verano

En línea con ese respaldo financiero, la Municipalidad Metropolitana de Lima aseguró que cuenta con la capacidad operativa necesaria para atender emergencias y garantizar un servicio continuo en las principales vías metropolitanas, especialmente en la Panamericana Sur y la Panamericana Norte. Así lo señaló Reggiardo al detallar el despliegue de recursos activado tras el retiro de la empresa privada que tenía la concesión.

Como parte del plan Verano 2026, la comuna puso a disposición de los ciudadanos una línea telefónica de emergencias que opera las 24 horas del día, los siete días de la semana. Este canal permitirá atender incidentes que afecten la circulación y la seguridad vial, desde desperfectos mecánicos hasta accidentes de tránsito.

Rutas de Lima deja desde
MML garantiza auxilio operativo

El alcalde precisó que la atención no se limita a la recepción de llamadas. La MML ha desplegado una flota operativa especializada, compuesta por unidades de auxilio vial, grúas livianas, semipesadas y pesadas, ambulancias, motocicletas y drones, para responder con rapidez ante cualquier eventualidad.

“Contamos con una flota operativa que también ustedes pueden apreciar, muy importante, tanto en la Panamericana Sur como en la Panamericana Norte. Comprende unidades de auxilio vial, grúas livianas, semipesadas, pesadas, motos, drones, ambulancias, en fin, todo el equipamiento que la Municipalidad Metropolitana de Lima pone al servicio de la población, detalló.

Accidentes en la Panamericana Sur
Entre los servicios priorizados figuran el auxilio mecánico, la atención prehospitalaria y la limpieza y liberación de las vías tras accidentes, con el objetivo de restablecer el tránsito y reducir el impacto en los tiempos de viaje de los conductores.

