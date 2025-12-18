Perú

Atacan a cúster en San Martín de Porres: conductor se salvó de morir, pero atentado dejó herido a un pasajero

Dos sujetos en motocicleta dispararon contra una unidad de HR Express mientras esperaba pasajeros en el cruce de las avenidas Canta Callao y Los Dominicos

Ataque a balazos a empresa de transportes H.R.E. Express | Video: 24 Horas

Un nuevo ataque armado se registró contra la empresa de transportes HR Express en el distrito limeño de San Martín de Porres (SMP). El atentado ocurrió en horas de noche cuando una de sus unidades se encontraba estacionada y a la espera de pasajeros en el cruce de las avenidas Canta Callao y Los Dominicos.

Según testigos, dos sujetos a bordo de una motocicleta se acercaron al vehículo y abrieron fuego en al menos cinco oportunidades. Ante el ataque, los pasajeros se arrojaron al suelo para protegerse, mientras que el conductor logró ponerse a salvo al lanzarse hacia la parte delantera del bus, cerca del motor.

“De lejos le balearon. Según lo que estoy enterado, el chofer está sano. Menos mal que, en el momento del ataque, se tiró hacia el motor”, relató uno de los transportistas de la empresa al noticiero 24 Horas.

Producto de los disparos, una pasajero resultó herida en el rostro debido a la salpicadura de vidrios rotos, aunque afortunadamente no se reportaron víctimas mortales. La unidad quedó con visibles daños en los vidrios, generando alarma entre los pasajeros y vecinos de la zona.

Bus es atacado a balazos
Bus es atacado a balazos en San Martín de Porres| Fuente: ATV

Conductores de HR Express manifestaron su temor de continuar trabajando debido a los constantes ataques que vienen sufriendo. Indicaron que este sería el sexto atentado contra sus unidades en lo que va del año, situación que atribuyen a bandas criminales dedicadas a la extorsión.

Los transportistas denunciaron que se ven obligados a pagar cupos que oscilan entre los 15 y 20 soles por unidad a cada banda delictiva. Sin embargo, señalaron que los ataques continúan como una medida de intimidación contra quienes no cumplen con los pagos o incluso como “escarmiento”, pese a que algunos sí estarían pagando.

“Esto ya viene de tiempo. Anoche en la madrugada balearon a un compañero. El gobierno no hace nada. Se ofreció que iban a poner policías encubiertos, pero no hay resultados”, expresó el conductor visiblemente indignado.

Asimismo, denunciaron que reciben constantes mensajes de extorsión a través de grupos creados por las bandas criminales. “Todos los días mandan mensajes: que si no pagas, que te estamos viendo, que te estamos siguiendo. Uno trabaja con miedo”, agregó el transportista.

Este no sería un caso aislado. Durante el último mes, al menos otras cinco empresas de transporte que operan en San Martín de Porres también han sido blanco de ataques similares, lo que ha incrementado la preocupación del gremio y de los usuarios, quienes exigen mayor presencia policial y acciones concretas para frenar la ola de violencia en el sector.

Líneas de emergencia

El Gobierno ha activado la línea 111 de la Policía Nacional del Perú (PNP), un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas para reportar casos de extorsión y recibir apoyo inmediato. Esta línea está integrada con la Central de Emergencias 105, lo que facilita a los ciudadanos enviar pruebas como audios y videos al hacer su denuncia.

Los ciudadanos también pueden contactar los siguientes números para reportar extorsiones:

  • Línea 1818: Teléfono de emergencia para denuncias de extorsión.
  • Celular 942841978: Contacto directo para denuncias específicas de extorsión.
  • Comisarías: Oficinas de denuncia en cada distrito.
  • Departamentos de Investigación Criminal (Depincri): Unidades especializadas en delitos como la extorsión.

Otros números de emergencia disponibles:

  • Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú: 116
  • Centro de Emergencia Mujer: 100
  • SAMU (Servicio de Atención Móvil de Urgencias): 106

