Navidad con frío en la costa: Senamhi alerta noches heladas hasta el 26 de diciembre

De acuerdo con el pronóstico oficial, este comportamiento climático se manifestará con mayor notoriedad durante las primeras horas de la mañana, cuando la sensación térmica será más baja

El invierno limeño, marcado por humedad récord y cielos grises, intensifica las crisis respiratorias en miles de personas. Distritos con altos índices de humedad son los más afectados. (Andina)

El descenso de temperaturas en la costa del Perú volverá a sentirse con mayor intensidad en los próximos días. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) alertó que, desde este lunes y hasta el viernes 26 de diciembre, las noches y madrugadas presentarán condiciones más frías de lo habitual, especialmente en las regiones ubicadas entre La Libertad e Ica. El aviso coincide con el inicio de la última semana previa a las celebraciones de fin de año, un periodo en el que muchas familias realizan actividades al aire libre o viajes cortos.

De acuerdo con el pronóstico oficial, este comportamiento climático se manifestará con mayor notoriedad durante las primeras horas de la mañana, cuando la sensación térmica será más baja, sobre todo en distritos cercanos al litoral. Aunque durante el día podrían registrarse periodos de brillo solar, principalmente al mediodía y por la tarde, el frío nocturno marcará la pauta en gran parte de la franja costera, obligando a la población a tomar previsiones.

¿Qué regiones serán las más afectadas y cuáles serán las temperaturas mínimas?

Frío extremo en pleno noviembre: advierten descenso nocturno de hasta –14 °C en la sierra peruana. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/Senamhi)

Según los especialistas del Senamhi, el enfriamiento responde a la presencia de aguas frías frente al litoral peruano, combinadas con la persistencia de vientos del sur, un escenario que favorece el incremento de la nubosidad, así como la aparición de niebla, neblina y lloviznas ligeras durante la madrugada y el amanecer.

En el detalle del pronóstico, el organismo señaló que en La Libertad las temperaturas mínimas nocturnas oscilarán entre 13 °C y 16 °C, mientras que en Áncash y Lima se esperan valores que irán desde los 14 °C hasta los 17 °C. Para la región Ica, el frío será más marcado, con registros estimados entre 11 °C y 15 °C, especialmente en zonas próximas al mar.

En el caso específico de Lima Metropolitana, las mínimas previstas fluctuarán entre 15 °C y 18 °C, con mayor incidencia en distritos costeros, donde la humedad elevada intensifica la sensación de frío durante la noche y las primeras horas del día. A lo largo de la jornada, no se descarta la presencia de intervalos de sol, aunque estos no serían suficientes para revertir el enfriamiento nocturno.

El Senamhi también advirtió que continuarán los vientos de ligera a moderada intensidad a lo largo de la Costa, una condición que podría generar levantamiento de polvo y arena, además de reducir la visibilidad horizontal en algunos tramos, especialmente en vías cercanas al litoral.

Asimismo, se prevé cobertura nubosa en departamentos como Áncash, Arequipa, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima y Piura, acompañada de lloviznas aisladas, niebla y neblina, principalmente durante la madrugada. Estas condiciones podrían afectar actividades tempranas y desplazamientos en zonas urbanas y rurales cercanas al mar, por lo que el organismo recomendó mantenerse atento a los avisos meteorológicos oficiales difundidos a través de sus canales institucionales.

Senamhi informa: los distritos de Lima con mayor riesgo de picos de contaminación por pirotécnicos en Navidad

Estos distritos de Lima Metropolitana podrían agravar la contaminación del aire por el uso de pirotécnicos en Navidad

De cara a la Navidad 2025, el Senamhi advirtió que Lima Metropolitana enfrentará condiciones atmosféricas poco favorables para la dispersión de contaminantes, un escenario que podría intensificar el impacto del uso masivo de pirotécnicos durante la noche del 24 y la madrugada del 25 de diciembre. La combinación de vientos débiles y una atmósfera más estable limitaría la renovación del aire, facilitando la acumulación de material particulado fino, uno de los contaminantes más nocivos para la salud.

La alerta se sustenta en lo ocurrido en la Navidad de 2024, cuando las estaciones de monitoreo del Senamhi registraron un deterioro significativo de la calidad del aire, principalmente en Lima norte y Lima este. En el distrito de Puente Piedra, las concentraciones de PM2.5 aumentaron en 23 % respecto al año previo, alcanzando 99.0 µg/m³, mientras que en San Juan de Lurigancho se reportó un incremento de 18 %, con valores de 80.7 µg/m³. Estos niveles se detectaron en el tramo comprendido entre las 22:00 del 24 de diciembre y las 06:00 del 25, con picos marcados entre la 1:00 y 3:00 de la madrugada, coincidiendo con el mayor uso de fuegos artificiales.

El análisis incluyó datos de la Red de Estaciones de Monitoreo Automático de la Calidad del Aire (REMCA) ubicadas en Puente Piedra, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Santa Anita, Villa María del Triunfo y Campo de Marte, distritos que permanecen bajo especial observación por su alta densidad poblacional y recurrencia de episodios críticos. Frente a este panorama, el Senamhi reiteró su llamado a celebraciones responsables, con el objetivo de reducir los riesgos respiratorios, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

