Estos distritos de Lima Metropolitana podrían agravar la contaminación del aire por el uso de pirotécnicos en Navidad

La llegada de la Navidad suele modificar el ritmo habitual de Lima. Las reuniones familiares, el tránsito nocturno y el sonido de los fuegos artificiales transforman la ciudad durante varias horas. Sin embargo, detrás de esa escena recurrente aparece un problema que se repite cada diciembre y que vuelve a encender las alertas de las autoridades ambientales.

Para las celebraciones navideñas del año 2025, los especialistas advierten que las condiciones del aire podrían resultar poco favorables. El comportamiento de la atmósfera, combinado con prácticas de alto impacto, plantea un escenario que exige atención, sobre todo en los sectores más densamente poblados de la capital.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, difundió una advertencia clara sobre el riesgo de acumulación de contaminantes. El uso intensivo de productos pirotécnicos, sumado a factores climáticos específicos, podría generar un deterioro de la calidad del aire, con efectos directos sobre la salud de la población limeña.

Condiciones atmosféricas que favorecen la acumulación de contaminantes

Feria autorizada de pirotecnia en Castilla, Piura, supervisada por SUCAMEC| Andina

De acuerdo con el Senamhi, durante la Navidad de 2025 se prevén “condiciones atmosféricas desfavorables para la dispersión de contaminantes en Lima metropolitana”. La entidad explicó que la disminución de la velocidad del viento y una mayor estabilidad atmosférica limitarían la renovación del aire. En ese contexto, si el uso de pirotécnicos repite los niveles del año anterior, la concentración de partículas nocivas podría incrementarse de forma considerable.

El organismo técnico precisó que esta situación incrementa los riesgos para la salud, en especial en niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares. El material particulado fino figura entre los contaminantes de mayor impacto debido a su capacidad de ingresar al sistema respiratorio.

El antecedente inmediato refuerza la preocupación. Durante la Navidad de 2024, el uso de productos pirotécnicos provocó “un significativo deterioro de la calidad del aire, principalmente en Lima norte y Lima este”, según información oficial del Senamhi. Entre la noche del 24 y la madrugada del 25 de diciembre se registró un aumento marcado de las concentraciones de material particulado fino PM2.5.

Los especialistas de la Subdirección de Evaluación del Ambiente Atmosférico señalaron que, al comparar los registros con el mismo periodo del año 2023, la estación de monitoreo ubicada en Puente Piedra mostró “un aumento del 23 %, alcanzando un valor de 99.0 µg/m³”. En San Juan de Lurigancho, distrito de Lima este, las mediciones reflejaron “un incremento de 18 %, con un valor de 80.7 µg/m³”.

Distritos bajo mayor observación

Los datos proceden de la Red de Estaciones de Monitoreo Automático de la Calidad del Aire (REMCA) del Senamhi. El análisis incluyó estaciones ubicadas en Puente Piedra, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Santa Anita, Villa María del Triunfo y Campo de Marte. El periodo evaluado comprendió desde las 22:00 horas del 24 de diciembre hasta las 06:00 horas del 25 de diciembre de 2024.

Durante ese intervalo, los picos más elevados de contaminación se registraron entre la 01:00 y 03:00 horas del día 25, coincidiendo con el momento de mayor uso de fuegos artificiales. Este patrón refuerza la relación directa entre la pirotecnia y el deterioro del aire en determinados distritos de Lima Metropolitana.

Frente a este escenario, el Senamhi dirigió un mensaje a la población y pidió “celebrar responsablemente, adoptando prácticas seguras que contribuyan a proteger la salud pública y a preservar la calidad del aire”. La advertencia apunta a reducir riesgos previsibles en una ciudad donde cada Navidad deja señales claras en los registros ambientales.

Niños y adolescentes no deben usar pirotécnicos

A pocas semanas de las celebraciones, Sucamec reiteró el llamado a padres y adultos responsables: los niños y adolescentes no deben manipular ningún tipo de producto pirotécnico, incluso bajo supervisión. El vocero de la institución, Sergio Contreras, explicó durante una feria informativa en el Instituto Nacional de Salud del Niño que la madurez y capacidad de autocuidado de los menores no es suficiente para un manejo seguro.

“Un menor de edad no es lo suficientemente maduro para actuar con la responsabilidad y cuidado necesarios para manipular pirotécnicos siguiendo las pautas del fabricante. Como ocurrió en festividades anteriores, los más pequeños han sufrido intoxicaciones al llevarse estos productos a la boca durante sus juegos”, enfatizó.

El sector Salud advierte que las quemaduras por pirotécnicos entre menores aumentan en un 30 % durante esta temporada festiva, y lamentablemente, de cada 10 pacientes pediátricos atendidos por estas emergencias, seis provienen del interior del país.

Sucamec subraya que, pese a su aparente inocuidad por tamaño o diseño, estos productos contienen sustancias químicas que reaccionan al contacto con el fuego o al ser arrojados contra superficies, generando calor, virutas, humo o sonidos de alta intensidad y efectos que pueden causar daños graves.