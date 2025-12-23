Tragedia en Ancón: trabajador muere aplastado tras choque de motocarga con muro de concreto

(Video: ancon.com)

La tarde del lunes 22 de diciembre, una nueva tragedia vial sacudió a los vecinos del distrito de Ancón, al norte de Lima. Un conductor de motocarga perdió la vida luego de protagonizar un violento accidente mientras realizaba labores de transporte de materiales en una zona residencial caracterizada por sus calles empinadas. El hecho generó conmoción entre los residentes del sector, quienes alertaron de inmediato a las autoridades tras el impacto.

El accidente ocurrió cuando la unidad, que descendía por una vía de fuerte pendiente, terminó estrellándose contra un muro de concreto ubicado en los exteriores de una vivienda. De acuerdo con los primeros reportes policiales, el vehículo se encontraba cargado con desmonte, lo que habría incrementado la velocidad durante el descenso y dificultado cualquier maniobra de control por parte del conductor.

Accidente mortal en Ancón: qué ocurrió durante el descenso de la motocarga

Composición: Infobae Perú

El siniestro se registró en la calle 3 del asentamiento humano San Francisco de Asís, límite con el A.H. 21 de Marzo, en el distrito de Ancón. La víctima fue identificada como Iván Limber Espinoza Elgera, de 32 años, quien manejaba una motocarga utilizada para el traslado de materiales de construcción. Según información recogida por la Policía Nacional del Perú (PNP), el vehículo habría presentado un desperfecto mecánico, presuntamente una falla en el sistema de frenos, mientras descendía por la vía.

Testigos indicaron que la motocarga comenzó a bajar a gran velocidad, realizando movimientos en zigzag, e incluso impactó contra un canasto de basura antes de terminar su recorrido contra la estructura de concreto. La combinación entre la inclinación pronunciada de la calle, el peso del cargamento y la posible avería mecánica habría hecho imposible que el conductor pudiera abandonar la unidad o ejecutar maniobras evasivas antes del choque.

Producto del fuerte impacto, el cuerpo del conductor quedó atrapado en el asiento, sufriendo lesiones mortales que provocaron su fallecimiento inmediato. Fuentes oficiales señalaron que la fuerza del choque fue determinante debido a la velocidad alcanzada durante el descenso y a la carga que transportaba el vehículo al momento del accidente.

La víctima vivía en la zona de Villas de Ancón y deja en la orfandad a tres menores de edad, de 12, 14 y 15 años. Los deudos solicitaron apoyo solidario para afrontar los gastos del sepelio y la adquisición de un nicho, mientras continúan las investigaciones a cargo de las autoridades competentes.

Accidentes de tránsito en 2025: conductores concentran la mayor responsabilidad

Accidente en la Panamericana Norte

Las muertes por accidentes de tránsito continúan en niveles críticos. De acuerdo con datos del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), en lo que va del año se han registrado 2.551 fallecidos en todo el país, una cifra que mantiene al tránsito como una de las principales causas de muerte violenta. Lima encabeza el listado con 519 víctimas mortales, seguida por Puno (276), Arequipa (198), La Libertad (171) y Cusco (165), mientras que regiones como Piura y Junín también superan el centenar de decesos, evidenciando que el problema es de alcance nacional.

Desde la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito (Aviactran) se advierte que el 60% de los accidentes fatales está vinculado directamente a la imprudencia de los conductores, mientras que el 40% restante corresponde a conductas riesgosas de los peatones. Su director ejecutivo, Carlos Villegas, explicó que es frecuente el incumplimiento de normas básicas como el uso de puentes peatonales, el respeto de semáforos o las zonas señalizadas para el cruce, incluso en vías de alto tránsito como la Panamericana Sur o la Vía Evitamiento.

Villegas también alertó que muchos choferes circulan a velocidades superiores a los 80 o 100 kilómetros por hora en zonas donde existe cruce peatonal informal, lo que reduce drásticamente la capacidad de reacción ante una emergencia. A ello se suma la ausencia de educación vial integral, ya que los procesos de capacitación para obtener licencias se centran en el reglamento, sin incluir programas de sensibilización, prevención de riesgos y empatía.