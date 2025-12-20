Perú

Inauguran el renovado sendero turístico de Barranco: inversión superó los S/ 1,7 millones

La obra incluyó la renovación de pistas y veredas, mejoras en accesibilidad y la incorporación de equipamiento urbano y sistemas de videovigilancia en calles clave del circuito turístico del distrito

Los trabajos abarcaron la renovación
Los trabajos abarcaron la renovación integral de calzadas y aceras en las calles Bragante, Felipe Pardo, Ignacio Merino y el jirón Colón. Foto: Gobierno del Perú

La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera, participó en la inauguración de las nuevas pistas y veredas del Sendero Turístico de Barranco, una intervención orientada a mejorar la transitabilidad y el entorno urbano del distrito. La actividad se desarrolló como parte de una obra ejecutada en coordinación con la Municipalidad Distrital.

El proyecto fue financiado mediante la transferencia de partidas del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo a la Municipalidad de Barranco y demandó una inversión de S/ 1,768 millones. Durante la ceremonia, se destacó que las vías intervenidas no habían sido renovadas en más de 20 años.

Intervención en calles del circuito turístico

Las obras comprendieron la reconstrucción de pistas y veredas en las calles Bragante, Felipe Pardo, Ignacio Merino y el jirón Colón, las cuales forman parte del recorrido turístico del distrito. Según se indicó, la intervención buscó mejorar el tránsito vehicular y peatonal en zonas de alta afluencia.

Durante el acto inaugural, la ministra señaló: “Desde el Mincetur apoyamos esta obra con una inversión de más de S/ 1,7 millones. Esto ha permitido una renovación integral, después de más de 20 años, de todas estas vías intervenidas. Hoy las calles Bragante, Felipe Pardo, Ignacio Merino y el Jirón Colón recuperan su valor urbano y cultural, conectando de manera segura y ordenada los principales atractivos turísticos del distrito”.

La intervención contempló la incorporación
La intervención contempló la incorporación de mobiliario urbano renovado, así como la colocación de señalización vertical y horizontal en las calles intervenidas. Foto: Gobierno del Perú

Obras complementarias y accesibilidad

El proyecto incluyó la instalación de nuevo mobiliario urbano y señalética vertical y horizontal en las vías intervenidas. Estas acciones estuvieron orientadas a ordenar la circulación y facilitar la orientación de peatones y conductores.

Asimismo, se incorporaron tachos de basura, pisos podotáctiles y rampas vehiculares y peatonales a lo largo del sendero turístico. Estas adecuaciones permitieron mejorar las condiciones de accesibilidad en las zonas comprendidas por la obra.

Componentes de seguridad turística

Como parte del Proyecto de Seguridad Turística, el Mincetur transfirió un presupuesto adicional destinado a la adquisición e instalación de cámaras de seguridad inteligentes. Los equipos incluyen tecnología de reconocimiento facial, detección de placas y cámaras tipo PTZ de 360 grados, interconectadas mediante fibra óptica.

Sobre este componente, la ministra indicó: “Esta obra integral beneficia directamente a más de 15 mil vecinos y a miles de visitantes nacionales y extranjeros que recorren estos senderos y estas calles tan bonitas. Y no solamente estamos pensando en la restauración y reparación de las calles, sino que estamos atendiendo uno de los clamores de nuestra población y que es un objetivo prioritario de la gestión del presidente José Jeri: la atención en los temas de seguridad. Queremos que vivan más tranquilos, queremos que estén más protegidos”.

Barranco es, probablemente, el distrito
Barranco es, probablemente, el distrito más atractivamente turístico de Lima. Foto: difusión

Cifras y proyecciones del turismo receptivo

Durante la ceremonia, la titular del sector también se refirió al comportamiento del turismo internacional en el país. “De enero a octubre se ha registrado el ingreso de más de 3,8 millones de turistas. Esta cifra representa un crecimiento interanual de 4,5% y una recuperación del 78,6% respecto a los niveles alcanzados en el mismo periodo de 2019”, afirmó.

Asimismo, señaló que para el cierre de 2025 se proyecta alcanzar 4,2 millones de visitantes internacionales, con un ingreso estimado de USD 11.800 millones para la economía nacional.

